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УАЗ назвал сроки начала поставок автомобилей в Мексику и Чили
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УАЗ назвал сроки начала поставок автомобилей в Мексику и Чили
Бизнес, 06:13
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УАЗ назвал сроки начала поставок автомобилей в Мексику и Чили
УАЗ через два месяца планирует начать поставку своей модели Patriot в Мексику, а в 2018 году — дать старт коммерческим поставкам автомобилей в Чили. Ранее компания начала экспорт автомобилей в Эквадор
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Ульяновский автомобильный завод (УАЗ) в ближайшие два месяца надеется начать поставку своей модели машины Pariot в Мексику, а в следующем году — дать старт коммерческим поставкам автомобилей в Чили. Об этом, как передает «РИА Новости», в ходе выступления на заседании деловой миссии «Торгово-промышленный диалог России и Мексики» в Мехико рассказал директор по экспорту компании Андрей Дорофеев.

«Мексика, — как заметил Дорофеев, — страна пикапов, их здесь много». Потому Мексика, по его мнению, является «страной УАЗа». «Мы здесь однозначно обречены на успех, и в ближайшие два месяца вы увидите этот автомобиль [«УАЗ Pariot»] на улицах», — пояснил он.

О том, что Ульяновский автозавод до конца года рассчитывает поставить в Мексику 48 машин моделей «УАЗ Hunter», Pariot и Profi стало известно 23 октября. Об этом говорилось в материалах российского министерства промышленности и торговли, которые были подготовлены к деловому форуму в мексиканском Сан-Луис-Потоси. Согласно им, с начала года УАЗ уже направил в Мексику 39 автомобилей «УАЗ Hunter», а на 2018 год, по данным ведомства, — подтвержден заказ в объеме 134 автомобиля.

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Помимо этого в следующем году, как рассказал Дорофеев, Ульяновский автомобильный завод планирует начать коммерческие поставки автомобилей в Чили. Так, компания, по его данным, уже подписала с Сантьяго дистрибьютерский договор и отправила в республику первую пробную партию машин моделей Pariot, Pickup и Profi.

УАЗ, как уточнил директор по экспорту завода, «крайне заинтересован» в работе в Латинской Америке. В частности, компанию, по его словам, интересует сотрудничество с такими странами, как Колумбия, Перу, Аргентина, Чили, Бразилия и Мексика. В течение трех-четырех лет УАЗ, как добавил Дорофеев, надеется выйти на уровень продаж на латиноамериканских рынках в количестве трех-пяти тысяч легковых автомобилей в год. «Учитывая емкость рынка, это вполне реально», — подчеркнул он.

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Ранее, 20 июня, УАЗ начал поставки своих автомобилей в Эквадор. На экспорт, как поясняли тогда в пресс-службе, начали отправляться модели Pariot и Pickup. Всего компания планировала отправлять в эту страну от 300 до 500 автомобилей в год. Помимо этого Ульяновский автозавод заключил дистрибьюторские договоры с партнерами в Боливии, Гаити, Никарагуа, Мексике и Парагвае. Также УАЗ в настоящее время осуществляет поставки автомобилей госзаказчикам на Кубу.

Автор: Евгения Маляренко.
Теги: Россия , Мексика , УАЗ , Чили , Автомобили , Поставки
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