Siemens заявил о переменах в работе с клиентами после истории с турбинами

После истории с поставкой турбин в Крым Siemens будет «осмотрительно» принимать меры относительно сотрудничества с российскими клиентами. Однако «осуждать» в связи с этим «целую страну», по мнению главы концерна, неправильно

Джо Кэзер (Фото: Michael Dalder / Reuters)

После поставки вопреки санкциям и согласию производителя турбин Siemens для электростанции в Крым немецкий концерн планирует «осмотрительно» принимать меры относительно сотрудничества с российскими клиентами. Об этом главный исполнительный директор Siemens Джо Кэзер рассказал интервью немецкому журналу Spiegel.

«В любом случае, формировавшиеся в течение более 160 лет наши доверительные отношения с Россией были испорчены», — заметил он, подчеркнув, что это было «не пустяковым проступком». «С другой стороны, целая страна с ее лояльными и надежными клиентами не может быть подвергнута всеобщему осуждению», — сказал также Кэзер. В Siemens, по его мнению, «должны думать о сотнях и тысячах работающих на заводах людей, которые теряют работу», когда немецкая компания «слишком остро реагирует» на случившееся. «Поэтому требуется осмотрительность», — отметил главный исполнительный директор концерна.

Однако в Siemens, по его словам, после истории с поставкой турбин в Крым «сделали выводы». «Мы уже действуем», — сказал Кэзер. В качестве одной из подобных мер он назвал выход немецкой компании из совместного предприятия с «Силовыми машинами» «Сименс технологии газовых турбин». В нем, как уточнил Кэзер, Siemens оставил только «надзорный персонал».

«Кроме того, мы изучили всех партнеров и лицензиатов в России», — сообщил также глава компании, заметив, что выводы, сделанные в связи с этим, помимо прочего относятся «к системам внутреннего контроля и заказа» концерна.

В будущем мы будем сохранять фактическое право распоряжаться поставленным клиентам оборудованием до тех пор, пока не будет установлена его дальнейшая судьба, или оно будет подключено к сети», — рассказал Кэзер, подчеркнув, что с подобной концепцией также должен будет согласиться «соответствующий партнер».

О поставках турбин Siemens вопреки санкциям для электростанций в Крым стало известно в июле. Об этом тогда со ссылкой на три знакомых с проектом источника сообщало агентство Reuters.

Оказавшееся на полуострове оборудование, как уточняли два собеседника РБК, были сделаны на заводе СП Siemens и «Силовых машин» в Санкт-Петербурге. После этого, по данным источников РБК, турбины частично переделали на заводах «Ростеха». Эту информацию затем подтвердили в «дочке» «Ростеха» — «Технопромэкспорте». Именно эта компания купила газовые турбины производства Siemens у совместного предприятия, а потом поставила их в Крым для строительства энергообъектов.

После этого в июле и сентябре Siemens дважды подавала иск в московский арбитраж к ООО «Внешнеэкономическое объединение «Технопромэкспорт» и ОАО «Внешнеэкономическое объединение «Технопромэкспорт». В первом случае требования немецкого концерна были связаны с необходимостью «принять обеспечительные меры и наложить арест на четыре турбины, поставленные в Крым». 20 августа в этом Siemens было отказано. Во втором случае иск был подан совместно с «Силовыми машинами». Суть претензий немецкой компании не раскрывалась.