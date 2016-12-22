Шишханов покинет совет директоров нефтяной компании Гуцериева

Основной владелец санируемого Бинбанка Микаил Шишханов покинет совет директоров компании «РуссНефть», которой владеет его дядя Михаил Гуцериев. Шишханов уже покинул совет директоров «М.Видео» и вышел из числа акционеров ретейлера

Микаил Шишханов (Фото: Саша Уткин для РБК)

Микаил Шишханов не вошел в число кандидатов в совет директоров нефтяной компании «РуссНефть», следует из опубликованных на портале раскрытия информации данных. В списке кандидатов 12 человек, среди которых — владелец компании и дядя Шишханова Михаил Гуцериев, его сын Саид Гуцериев и брат Саит-Салам Гуцериев.

О предстоящем выходе Шишханова из совета директоров «РуссНефти» в конце сентября сообщал источник РБК. По его словам, Шишханов покидает совет, так как полностью распродал активы, входящие в группу «Сафмар» (контролируется семьей Гуцериевых). Как заявлял сам Шишханов в интервью «РИА Новости», «если что-то и осталось, то там 0,001%».

На прошлой неделе Шишханов подал заявление о выходе из совета директоров принадлежащей Гуцериевым сети бытовой техники «М.Видео». Шишханов также вышел из числа акционеров «М.Видео».

Микаил Шишханов и Михаил Гуцериев являются бенефициарами попавшего под санацию ЦБ Бинбанка. Оба оказались в числе примерно 70 топ-менеджеров банка, средства которых на счетах Бинбанка были списаны в счет оздоровления кредитной организации.

Еще в конце сентября зампред ЦБ Василий Поздышев говорил, что все свободные активы [бенефициаров Бинбанка Гуцериева и Шишханова], которые не заложены в других банках, должны вернуться в банк. В интервью «Ведомостям» Шишханов говорил, что речь может идти о девелоперских компаниях «Интеко» и «A101 Девелопмент». Он также говорил, что не собирается претендовать на долю в Бинбанке по итогам санации и закончит с банковским бизнесом.