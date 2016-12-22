Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017C·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,92 57,41 EUR Нал. 69,36 68,76 USD Бирж. 57,60 -0,30 EUR Бирж. 68,91 -0,24 USD ЦБ. 57,65 -0,57 EUR ЦБ. 69,07 -0,19 EUR/USD 1,20 +0,00 BTC/USD Бирж. 3558,79 -62,35 ММВБ 2053,60 -0,32% РТС 1123,13 +0,27% Brent 56,40 -0,09% DJIA 22359,23 -0,24% Nasdaq 6422,69 -0,52% FTSE 7275,16 +0,16%
Власти Лондона лишили Uber лицензии на перевозку пассажиров
Лента новостей
Соратница Кириенко станет замглавы комитета Совфеда по госстроительству 15:09, Политика В Петербурге спустили на воду мощнейший в мире ледокол 15:08, Технологии и медиа Полиция нашла три интернет-магазина наркотиков на площадке RAMP 15:06, Общество Власти Москвы назвали срок сноса забора вокруг «Зарядья» 14:41, Общество В Госдуме отчитали депутатов за некорректное обращение к пожилым женщинам 14:39, Общество Человек со «ВкусВиллом»: сети Андрея Кривенко вошли в рейтинг РБК 500 14:38, Бизнес Трамп назвал данные о покупках Россией рекламы в Facebook мистификацией 14:35, Политика Комбаров и Глушаков продлили контракты со «Спартаком» 14:31, Спорт Синоптики пообещали москвичам теплые выходные без осадков 14:26, Общество Монопольные скрепы: зачем власть наказывает православных экстремистов 14:25, Мнение По блокировавшим в Сирии российских военных боевикам ударили «Калибрами» 14:16, Политика Власти Лондона лишили Uber лицензии на перевозку пассажиров 14:08, Бизнес Актриса сериала «Возвращение Мухтара» попала в реанимацию 14:07, Общество Власти Москвы заявили о готовности к отопительному сезону 14:03, Общество В Большой театр приняли родственницу балерины Матильды Кшесинской 13:53, Общество В Москве торжественно открыли бюсты Сталина, Андропова и Горбачева 13:43, Общество СМИ сообщили об эвакуации из управ 11 районов Москвы 13:42, Общество Власти Москвы назвали уткой воровство растений в парке «Зарядье» 13:39, Общество Песков рассказал о позитивной оценке Путиным учений «Запад-2017» 13:35, Политика Иран показал новую баллистическую ракету 13:15, Политика В Кремле отказались оценивать работу спецслужб при массовом «минировании» 13:10, Политика Долги «Трансаэро» оказались в 144 раза больше стоимости ее активов 13:08, Бизнес Во взорвавшейся в лондонском метро бомбе обнаружили поражающие элементы 13:02, Общество Новичок «Спартака» рассказал о сложностях после переезда в Россию 13:00, Спорт Фитнес-стартап обязали выплатить клиентам $940 тыс. «за ложные обещания» 12:57, Технологии и медиа Представители бизнеса России и США оценили эффект от расширения санкций 12:49, Политика Концерн «Калашников» отреагировал на схему Шмайссера на памятнике 12:45, Общество Кремль ответил на сообщения о причастности к рекламе о выборах в Facebook 12:43, Политика
Власти Лондона лишили Uber лицензии на перевозку пассажиров
Бизнес, 14:08
0
Власти Лондона лишили Uber лицензии на перевозку пассажиров
Транспортное ведомство Лондона лишило онлайн-службу такси Uber лицензии на перевозку пассажиров в британской столице. Власти отметили, что Uber не отвечает требованиям по безопасности, которые должны соблюдать такие операторы
Фото: Neil Hall / Reuters

Руководство транспортной системы Лондона отозвало лицензию у онлайн-службы такси Uber. С октября компании будет запрещено совершать перевозку пассажиров в столице Великобритании. Об этом городское управление (Transport for London, TfL) сообщило в своем Twitter.

Оператор транспортной системы Лондона уведомил компанию, что не будет продлевать ей лицензию на работу после 30 сентября, когда «истекает срок действующей лицензии». В управлении транспорта пояснили, что Uber не отвечает требованиям, которые предъявляются к таксомоторным службам, в частности плохо проявляет себя по части предупреждения криминальных происшествий, осуществляет непрозрачное оформление медицинских сертификатов и получение справок об отсутствии судимости у своих водителей (Enhanced Disclosure and Barring Service check), а также использует в своей работе систему Greyball, которая позволяет обманывать городские власти или сотрудников правоохранительных органов в странах, где услуги компании запрещены или ограничены.

За Uber оставили право обжаловать это решение в течение 21 дня. Reuters указывает, что пока остается неясным, сможет ли компания осуществлять работу в октябре в случае, если будет рассматриваться апелляция.

Мэр Лондона Садик Хан, отмечает Reuters, поддержал решение TfL лишить лицензии Uber. «Все компании в Лондоне должны играть по правилам и придерживаться высоких стандартов, исполнения которых мы требуем, когда речь идет о безопасности клиентов. <...> Было бы неправильно, если бы TfL продолжала лицензировать Uber, зная об угрозе безопасности лондонцев», — заявил глава британской столицы.

Запретить это: как в разных странах мира пытались закрыть Uber Еще 4 фото
Фотогалерея

​Как отмечает Bloomberg, в Лондоне приложение используют порядка 3,5 млн клиентов и 40 тыс. водителей. По итогам 2015 года (последние данные) Uber London показала прибыль до налогов в размере £1,83 млн, показав рост на 105% по сравнению с предыдущим годом. Выручка Uber от поездок, совершаемых через приложение, составила по итогам 2015 года £23,3 млн.

В последнее время Uber сталкивается с проблемами в разных странах мира. В США в отношении компании ведется несколько расследований: прокуратура Сан-Франциско изучает применение онлайн-сервисом программы Greyball для обмана регулирующих органов, Минюст США расследует предположительную дачу взяток сотрудниками Uber иностранными чиновникам. Согласно данным источников Bloomberg, ФБР и прокуроры в Нью-Йорке открыли расследование об использовании Uber шпионской программы Hell для борьбы с конкурентом Lyft.

По словам представителя Uber в Сан-Франциско Мэтта Коллемэна, компания работает по последнему делу со следствием, а само приложение Hell уже не используется.

В августе полиция Лондона заявила, что Uber не всегда сообщает в правоохранительные органы о совершаемых в его автомобилях преступлениях, а также обязала 13 тыс. водителей компании пройти тщательную проверку на проблемы с законом.

Авторы: Анна Трунина, Георгий Перемитин.
Теги: Великобритания , Uber , Лондон , лишение лицензии
Главное
Трамп назвал данные о покупках Россией рекламы в Facebook мистификацией Политика
Материалы по теме
Google задумался об инвестициях $1 млрд в главного конкурента Uber Бизнес
ФБР заподозрила Uber в подкупе водителей конкурента Lyft Бизнес
Uber откажется от отслеживания геолокации пользователей Бизнес
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку