Власти Лондона лишили Uber лицензии на перевозку пассажиров

Транспортное ведомство Лондона лишило онлайн-службу такси Uber лицензии на перевозку пассажиров в британской столице. Власти отметили, что Uber не отвечает требованиям по безопасности, которые должны соблюдать такие операторы

Фото: Neil Hall / Reuters

Руководство транспортной системы Лондона отозвало лицензию у онлайн-службы такси Uber. С октября компании будет запрещено совершать перевозку пассажиров в столице Великобритании. Об этом городское управление (Transport for London, TfL) сообщило в своем Twitter.

Оператор транспортной системы Лондона уведомил компанию, что не будет продлевать ей лицензию на работу после 30 сентября, когда «истекает срок действующей лицензии». В управлении транспорта пояснили, что Uber не отвечает требованиям, которые предъявляются к таксомоторным службам, в частности плохо проявляет себя по части предупреждения криминальных происшествий, осуществляет непрозрачное оформление медицинских сертификатов и получение справок об отсутствии судимости у своих водителей (Enhanced Disclosure and Barring Service check), а также использует в своей работе систему Greyball, которая позволяет обманывать городские власти или сотрудников правоохранительных органов в странах, где услуги компании запрещены или ограничены.

За Uber оставили право обжаловать это решение в течение 21 дня. Reuters указывает, что пока остается неясным, сможет ли компания осуществлять работу в октябре в случае, если будет рассматриваться апелляция.

Мэр Лондона Садик Хан, отмечает Reuters, поддержал решение TfL лишить лицензии Uber. «Все компании в Лондоне должны играть по правилам и придерживаться высоких стандартов, исполнения которых мы требуем, когда речь идет о безопасности клиентов. <...> Было бы неправильно, если бы TfL продолжала лицензировать Uber, зная об угрозе безопасности лондонцев», — заявил глава британской столицы.

​Как отмечает Bloomberg, в Лондоне приложение используют порядка 3,5 млн клиентов и 40 тыс. водителей. По итогам 2015 года (последние данные) Uber London показала прибыль до налогов в размере £1,83 млн, показав рост на 105% по сравнению с предыдущим годом. Выручка Uber от поездок, совершаемых через приложение, составила по итогам 2015 года £23,3 млн.

В последнее время Uber сталкивается с проблемами в разных странах мира. В США в отношении компании ведется несколько расследований: прокуратура Сан-Франциско изучает применение онлайн-сервисом программы Greyball для обмана регулирующих органов, Минюст США расследует предположительную дачу взяток сотрудниками Uber иностранными чиновникам. Согласно данным источников Bloomberg, ФБР и прокуроры в Нью-Йорке открыли расследование об использовании Uber шпионской программы Hell для борьбы с конкурентом Lyft.

По словам представителя Uber в Сан-Франциско Мэтта Коллемэна, компания работает по последнему делу со следствием, а само приложение Hell уже не используется.

В августе полиция Лондона заявила, что Uber не всегда сообщает в правоохранительные органы о совершаемых в его автомобилях преступлениях, а также обязала 13 тыс. водителей компании пройти тщательную проверку на проблемы с законом.