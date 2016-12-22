МТС сообщила о двукратном росте продаж сим-карт после проблем «МегаФона»

Фото: Владислав Шатило / РБК

МТС сообщила о росте продаж сим-карт и заявок на переход абонентов в компанию с сохранением мобильного номера от других операторов после глобального сбоя в сети «МегаФона». По словам представителя компании, в Москве продажи сим-карт выросли в два раза, в Поволжье — в пять раз

Официальный представитель компании МТС Дмитрий Солодовников рассказал РБК, что продажи МТС в Москве и в Поволжье выросли во время и после масштабного сбоя связи у оператора «МегаФон».

«Продажи сим-карт МТС в пятницу, 19 мая, в Москве выросли в два раза, в регионах Поволжья мы зафиксировали почти пятикратный рост продаж сим-карт. Также в пятницу и выходные в розничной продаже МТС повышенным спросом пользовалась услуга MNP (переход абонентов к другому оператору с сохранением мобильного номера. — РБК)», — сказал Солодовников.

В пятницу, 19 мая, после 12:00 мск абоненты «МегаФона» в Москве и в ряде крупных городов Поволжья, в частности в Уфе, Самар и Нижнем Новгороде, стали жаловаться на проблемы с голосовой связью и другими услугами. По словам клиентов, связь исчезала и появлялась, в компании сообщили о снижении «успешности дозвона» на 30% и посоветовали пользоваться мессенджерами для совершения звонков.

Чем для «МегаФона» обернется крупнейшая авария в его истории

Согласно статистике ФГУП «ЦНИИС», который ведет базу перенесенных номеров, в пятницу, субботу и воскресенье всего в России было подано чуть больше 39 тыс. заявок на услугу MNP. Для сравнения: в пятницу, субботу и воскресенье на неделе с 8 по 14 мая было подано 35 тыс. заявок на смену оператора сотовой связи с сохранением мобильного номера. Представитель ЦНИИС пока не ответил на вопрос РБК, от кого к кому переходили абоненты.

Представители операторов «МегаФон» и «Билайн» отказались от комментариев.

Оператор смог восстановить нормальную работу сети лишь после 22:00 мск. Авария стала самой масштабной в истории «МегаФона». Как объяснил представитель компании, проблема возникла из-за обновления программного обеспечения, установленного в​ системе обработки данных компании — программном обеспечении и оборудовании компании Hewlett Packard Enterprise (HPE). Гендиректор «МегаФона» Сергей Солдатенков пообещал выплатить компенсацию «абонентам, кого затронула авария», однако не уточнил, какой будет компенсация, кому она будет предоставляться и на каком основании.

Дочерняя компания «МегаФона», компания «Скартел», которая оказывает услуги мобильной связи под брендом Yota на сети «МегаФона», пообещала, что выплатит абонентам до 20 млн руб. компенсации из-за сбоя на сети в виде скидок на услуги связи. «Мы подбираем индивидуальный размер компенсации под каждого клиента, который столкнулся с проблемой 19 мая», — сказал он.

Какой будет компенсация, кому она будет предоставляться и на каком основании, пока не известно. Оператор пообещал сообщить детали в начале рабочей недели.



