«Обувь России» привлекла на IPO около $103 млн

Российская сеть и производитель обуви «Обувь России» привлекла в рамках первичного публичного размещения (IPO) около $103 млн. Об этом говорится в сообщении компании (есть у РБК). Размещение про​шло по нижней границе ценового диапазона — около 140 руб. за акцию. Ранее близкую к этой оценке сумму привлеченных инвестиций называла газета «Ведомости». Сама «Обувь России» планировала привлечь от 6,5 млрд до 7,9 млрд руб.

Книга заявок была закрыта 19 октября в 19:00. «Обуви России» удалось привлечь инвесторов не только из России, но и из Европы, в том числе Швейцарии и Великобритании, рассказали два источника, знакомые с ходом размещения. Крупных инвесторов, которые концентрируют на себе большую часть акций, в сделке нет, заметили они.

К торгам на Московской бирже бумаги будут допущены с 20 октября, сообщила компания. Организаторами торгов выступают Citi, Renaissance Capital, БКС и Сбербанк. В свободном обращении будет 41% акций группы.

В начале октября «Обувь​ России» заявляла, что на продажу будет выставлено до 42 396 000 акций, выпущенных на IPO, и еще 4 239 600 существующих акций, принадлежащих гендиректору группы компаний Антону Титову. Как стало известно в августе 2017 года, 24,99% «Обуви России» приобрел владелец «Онэксима» Михаил Прохоров.

Когда в сентябре компания объявляла о планах провести IPO, «Обувь России» поясняла, что полученные средства будут потрачены «на увеличение своей розничной сети, развитие каналов дистрибуции и поставок, а также другие общекорпоративные цели».

«Обувь России» основана в 2003 году в Новосибирске. Сейчас ретейлер управляет более чем 500 магазинами под брендами Westfalika, «Пешеход», Emilia Estra, Rossita и Lisette в Сибири и в европейской части России. По итогам 2016 года «Обувь России» входит в пятерку крупнейших ретейлеров о​буви в России с долей рынка чуть более 1%, по данным исследования «Розничные сети по продаже обуви-2017», подготовленного РБК. ​