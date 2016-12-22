Шишханов перестал быть акционером «М.Видео»

Совладелец группы «Сафмар» Михаил Гуцериев увеличил свою долю в сети «М.Видео» за счет выхода других акционеров группы, включая Микаила Шишханова. Это может быть связано с санацией Бинбанка

Микаил Шишханов (Фото: Саша Уткин для РБК)

Основатель группы «Сафмар» миллиардер Михаил Гуцериев увеличил свою долю в российской сети бытовой техники и электроники «М.Видео», следует из данных кипрского реестра. Бизнесмену перешли пакеты сразу двух его партнеров — гендиректора «Корпорации А.Н.Д.» и брата Михаила Гуцериева — Саит-Салама, а также племянника — Микаила Шишханова, который является основным владельцем Бинбанка.

Увеличение долей произошло в два этапа — летом из состава акционеров сначала вышел Шишханов, в конце сентября Саит-Салам Гуцериев. В результате, если до изменения в структуре акционеров Михаил Гуцериев через офшорные компании контролировал 23% «М.Видео», то сейчас — около 40,38%. У остальных акционеров в косвенном владении — 17,3%.

Представители «М.Видео» и «Сафмара» от комментариев отказались.

В начале недели стало известно о том, что Микаил Шишханов обратился к совету директоров «М.Видео» с заявлением о выходе из него. Помимо Шишханова, в него сейчас входят Михаил Гуцериев, Саид Гуцериев, Саит-Салам Гуцериев, Билан Ужахов, а также президент «М.Видео» Александр Тынкован и вице-президент Павел Бреев. На вопрос РБК, покинет ли совет директоров и Саит-Салам Гуцериев, представитель компании не ответил.

Распределили нагрузку

В конце сентября Банк России рассказал об обращении собственника основного финансового актива группы «Сафмар» — Бинбанка — с просьбой провести санацию. Центробанк объявил 13 октября, что утвердил план участия в мерах по предупреждению банкротства, он предполагает докапитализацию банка и предоставление средств для поддержания ликвидности.

Увеличение доли Гуцериева в «М.Видео» может быть связано именно с положением Бинбанка. Источники РБК, близкие к бизнесменам, поясняли, что в рамках начавшейся санации банковской группы на Шишханова переводятся некоторые небанковские активы, которые не заложены в других банках. Вместе с тем Гуцериев в рамках этих изменений увеличивает долю в кредитовавшихся вне группы Бинбанка семейных активах.

Как рассказывал в конце сентября зампред ЦБ Василий Поздышев, одним из условий санации была передача не обремененных залогами в Бинбанке промышленных активов группы «Сафмар». «Наше условие было следующее — все свободные активы, которые не заложены в других банках, должны вернуться в банк», — говорил он. Описывая, о каких именно активах идет речь, Поздышев отмечал, что «это действующие компании, те активы, которые сейчас привязываются в разных формах к группе БИН, касаются сектора недвижимости, сектора углеводородов, сектора сельскохозяйственного и пищевого, сектора нанотехнологий».

Кроме «М.Видео» и группы БИН, «Сафмар» также владеет нефтяной компанией «Русснефть», лизинговой компанией «Европлан», девелоперскими группами А101, «Моспромстрой», «Интеко», гостиничными активами. После объявления о санации Шишханов покинул и совет директоров «РуссНефти».

После обращения Бинбанка в ЦБ представители «М.Видео» и «Эльдорадо» заявляли, что это никак не повлияет на операционную деятельность и инвестиционные планы ретейлеров.

Управляемая группой «Сафмар» Mianello Limited выкупила 57,68% «М.Видео» в апреле 2017 года у основателя сети Александра Тынкована и его партнеров. Остальные акции компании сейчас находятся в свободном обращении на Московской бирже. После сделки под контролем группы «Сафмар» оказались три крупных игрока на рынке бытовой техники и электроники — «М.Видео», «Эльдорадо» и «Техносила». «М.Видео», «Эльдорадо» и проект «М.Видео» маркетплейс Goods должны объединиться под брендом «Сафмар Ритейл». От бренда «Техносила» группа решила отказаться.