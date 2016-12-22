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Бывший зять Бориса Березовского избежал экстрадиции в Россию
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Бывший зять Бориса Березовского избежал экстрадиции в Россию
Бизнес, 18 авг, 19:42
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Бывший зять Бориса Березовского избежал экстрадиции в Россию
Бывший зять Березовского Георгий Шуппе, которого в России обвиняют в организации убийства, больше не может быть экстрадирован из Великобритании, где он живет в последние годы. Такое решение вынес суд, а Россия его не обжаловала
Георгий Шуппе (Фото: Dominic Lipinski / PA / AP)

Россия окончательно упустила возможность добиться экстрадиции бывшего зятя бизнесмена Бориса Березовского Георгия (Егора) Шуппе, которого российские правоохранители обвиняют в организации убийства, пишет Русская служба BBC.

По информации издания, 4 августа по решению Магистратского суда Вестминстера Англия отказалась выдавать России Георгия Шуппе. Для того чтобы обжаловать приговор, у российской стороны было две недели, однако в Москве этой возможностью не воспользовались, и сегодня, 18 августа, суд вернул Шуппе залог.

Как пишет BBC, в России Георгий Шуппе вместе со своим напарником и бывшим партнером по бизнесу Михаилом Некричем обвиняются в организации убийства основателя сети магазинов «Партия» Александра Минеева, который в январе 2014 года был найден мертвым в Москве. По версии следствия, Шуппе и Некрич организовали убийство Минеева, с тем чтобы завладеть его бизнесом.

Однако улики, представленные российской стороной, уверенной в виновности Шуппе, судью Магистратского суда Вестминстера Кеннета Гранта не убедили. Он счел их недостаточными для предъявления обвинения и согласился с адвокатами экс-зятя Березовского, которые настаивали на политической ангажированности российского следствия. По словам представителя защиты Шуппе, в России ему никто не может гарантировать справедливого и беспристрастного рассмотрения дела.

Сам Шуппе свою вину отрицает и говорит, что убийство и хищение собственности Минеева — «коммерческая афера». По словам бизнесмена, он вообще не был знаком с погибшим, а узнал о нем уже после случившегося, несмотря на то что оба бизнесмена в течение двух лет одновременно проживали в Лондоне. «Ничего, кроме того, что он сильно пил, мне про него особо не рассказывали», — пояснил Шуппе, отметив, что «наверняка у человека могли быть неприятности».

В ноябре 2014 года Следственный комитет (СК) заявил о том, что убийство Минеева раскрыто. Следствие выяснило, что к организации преступления имеют отношение партнеры Березовского. Шуппе был заочно арестован и объявлен в международный розыск 10 февраля. Шуппе попытался оспорить свой заочный арест в Конституционном суде России в феврале 2016 года, однако иск не был удовлетворен.

Шуппе и Березовский, помимо того что имели родственные связи, вели общий бизнес. В России в 1990-е годы он стал одним из основателей интернет-провайдера «Ситилайн». Сейчас Шуппе занимается венчурными инвестициями. Ранее он был женат на дочери Бориса Березовского от первого брака Екатерине. Сейчас пара в разводе.

Борис Березовский умер в Англии в марте 2013 года. Его тело было найдено в ванной одного из домов его бывшей жены в графстве Беркшер. Георгий Шуппе был первым, кто сообщил правоохранителям о случившемся. На своей странице в Facebook он пояснил, что в последние месяцы у Березовского была депрессия, тот мало общался с родственниками и друзьями. Точные причины смерти официально до сих пор не установлены. По одной из версий, Березовский покончил жизнь самоубийством.

Автор: Ася Сотникова.
Теги: Борис Березовский , Георгий Шуппе
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