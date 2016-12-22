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СК завел дело о преднамеренном банкротстве «ВИМ-Авиа»
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СК завел дело о преднамеренном банкротстве «ВИМ-Авиа»
Проблемы «ВИМ-Авиа», 14:06
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СК завел дело о преднамеренном банкротстве «ВИМ-Авиа»
Следователи считают, что руководство и собственники заключали невыгодные сделки и выводили активы компании за рубеж, из-за этого компания не смогла удовлетворить требования кредиторов
Фото: Татьяна Белякова / ТАСС

В отношении руководства авиакомпании «ВИМ-Авиа» возбуждено уголовное дело о преднамеренном банкротстве авиакомпании, заявили в Следственном комитете. Следователи полагают, что в 2016–2017 годах были заключены «явно невыгодные сделки», руководство компании выводило активы за рубеж «в пользу аффилированных организаций».

«Договоры влекли огромные финансовые затраты и, как следствие, заведомо приводили к неспособности юридического лица в полном объеме удовлетворять требования кредиторов по денежным обязательствам», — говорится в сообщении СК.

По данным следствия, в некоторых договорах «ВИМ-Авиа» с иностранными компаниями не была указана точная цена сделки. Из-за этого суммы, которые выплачивала авиакомпания, «многократно увеличивались».

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Компания была вынуждена брать «многомиллиардные» кредиты, чтобы отдать долги контрагентам, указали в Следственном комитете.

В СК заявили, что гендиректор, а также отдельные лица из числа собственников и руководства авиакомпании заставили бухгалтерию исказить отчетность, чтобы скрыть высокий уровень кредиторской задолженности. Также в отчетности вместо убытка была отражена прибыль, для этого в отчетности указывали неверные данные о дате принятия затрат на учет. Кроме того, в отчетности были отражены проводки по выручке от авиаперевозок, которые компания на тот момент еще не совершила.

Дело возбуждено по ст. 196 УК (преднамеренное банкротство), по ней может быть назначено до шести лет лишения свободы и штраф до 200 тыс. руб., либо штраф до 500 тыс. руб. без лишения свободы.

Авиакомпания «ВИМ-Авиа»

Авиакомпания «ВИМ-Авиа» была создана в октябре 2002 года. Первые рейсы перевозчик осуществлял в основном на азиатском направлении (Вьетнам, Китай, Таиланд). Парк авиакомпании состоит из Boeing 777-300, 777-200, 767-300, 757-200 и Аirbus 319-111, 330-200. По данным ЕГРЮЛ, учредители ООО «ВИМ-Авиа» — Рашид (1%) и Светлана (99%) Мурсекаевы. Также они числятся учредителями признанного в июле 2017 года банкротом ПАО «Инвест Холдинг».

Финансовые показатели
В 2016 году компания показала чистую прибыль 89 млн руб. при выручке 17,174 млрд руб. Стоимость активов по состоянию на 31 декабря 2016 года составила 10,481 млрд руб., а чистый финансовый долг — 7,007 млрд руб. (источник: ГМЦ Росстата).

Объемы перевозок
По данным Росавиации, в 2016 году компания «ВИМ-Авиа» перевезла 2,076 млн пассажиров, показав прирост по этому показателю на 30% и заняв девятое место в отрасли. В самой компании такой рост связывали с введением в строй новых воздушных судов (четыре Boeing 737-500, два Boeing 767-300, шесть Boeing 777-200 и один Airbus A330-200). С января по август 2017 года количество перевезенных пассажиров продолжило расти по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — на 31,4%. Тем не менее компания опустилась на десятое место, пропустив вперед «Северный ветер».


Проблемы авиакомпании
В 2016 году у компании возникли проблемы с осуществлением пассажирских перевозок. «ВИМ-Авиа» допускала массовые многочасовые задержки рейсов. В июле 2016 года Росавиация предупредила «ВИМ-Авиа» о возможности ограничения сертификата эксплуатанта в связи с массовыми задержками и дала ей неделю на решение всех проблем. Пресс-секретарь перевозчика отмечала, что задержки были связаны с высоким сезоном и попыткой государственного переворота в Турции. На следующий день после вынесения предупреждения в компании заявили о стабилизации ситуации с перевозками и сообщили, что проблемы удалось решить благодаря вводу новых судов.

В 2017 году компания вновь столкнулась с проблемами, когда после задержек в начале июня несколько десятков рейсов было отменено. Представитель Ространснадзора тогда объяснил срыв чартерной программы задержками с ремонтом самолетов. Количество пострадавших из-за проблем «ВИМ-Авиа» в июне 2017 года оценивалось приблизительно в 30 тыс. человек. В итоге авиакомпания в этом месяце выполнила 351 рейс при задержке 55 вылетов (15,7%). В июле—августе проблемы остались: за июль было выполнено 429 рейсов при задержке 59 вылетов (13,8%), а в августе был задержан вылет 59 рейсов из 479 (12,3%).

Проверки и суды
В январе—сентябре 2017 года управление государственного авиационного надзора и надзора за обеспечением транспортной безопасности по Приволжскому федеральному округу провело в авиакомпании семь проверок, преимущественно по обращению граждан. По данным картотеки арбитражных судов, в январе—сентябре 2017 года было зарегистрировано 38 дел, в которых авиакомпания выступает ответчиком. За весь 2016 год таких дел зарегистрировано всего 26.​

«ВИМ-Авиа» заявила о прекращении полетов 26 сентября. Спустя два дня были задержаны гендиректор компании Александр Кочнев и главный бухгалтер Екатерина Пантелеева по делу о мошенничестве. В Следственном комитете заподозрили руководителей компании в том, что они заработали на продаже билетов, хотя перевозчик уже заявил о невозможности выполнять свои обязательства. Владельцы авиакомпании Рашид и Светлана Мурсекаевы выехали за границу, заявили тогда в СК.

Автор: Андрей Гатинский.
Теги: Следственный комитет , «ВИМ-Авиа»
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