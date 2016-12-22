Акционеры «Нордавиа» и Red Wings решили объединить авиакомпании

В случае успеха объединенная авиакомпания сможет уже в 2018 году перевезти свыше 3,5 млн пассажиров

Фото: Алексей Смышляев / Интерпресс / ТАСС

Акционеры «Нордавиа» и Red Wings решили объединить две авиакомпании, подготовка к консолидации в единый авиахолдинг уже начата, сообщает ТАСС. На первом этапе объединения каждая из компаний продолжит летать под своим брендом, впоследствии у холдинга появится новое название.

«Создаваемый холдинг будет устойчивым предприятием, способным решать стратегические бизнес-задачи с использованием инновационных подходов в управлении и лучших мировых практик гражданской авиации», — цитирует пресс-служба слова генерального директора Red Wings Евгения Ключарева.

Весной 2016 года «Норникель» продал «Нордавиа» компании «Скай Инвест», подконтрольной совладельцу авиакомпании Red Wings Сергею Кузнецову. В июле того же года гендиректор компании Владимир Горбунов сообщил, что с приходом нового собственника она изменит специализацию в сторону низкобюджетных перевозок. Однако уже в августе стало известно, что от идеи превращения «Нордавиа» в лоукостер отказались, компании продолжили работу в рамках авиационного альянса, используя маршрутные сети друг друга и агентские сети по продаже билетов.

В настоящее время «Нордавиа» выполняет регулярные и чартерные перевозки преимущественно в Северо-Западном регионе России, в первую очередь между Москвой, Санкт-Петербургом, Архангельском, Мурманском, Нарьян-Маром и Сыктывкаром, а также черноморскими курортами (Сочи, Анапа). Авиапарк «Нордавиа» состоит из девяти узкофюзеляжных реактивных пассажирских самолетов Boeing 737-500.

Авиакомпания Red Wings выполняет круглогодичные регулярные и чартерные рейсы по наиболее популярным туристическим направлениям и является крупнейшим в России коммерческим эксплуатантом лайнеров Ту-204.