En+ Дерипаски объявила о первом российском IPO в Лондоне после санкций

Холдинг En+ Олега Дерипаски выйдет на IPO на Лондонской и Московской биржах. Это первое размещение акций российской компании в Лондоне после введения санкций в 2014 году. En+ планирует привлечь $1,5 млрд

Олег Дерипаска (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

Холдинг En+ миллиардера Олега Дерипаски проведет первичное размещение (IPO) 15% своих акций на Лондонской и Московской биржах. Об этом говорится в официальном сообщении компании, опубликованном на сайте Лондонской биржи.

En+ планирует «выйти на IPO с глобальными депозитарными расписками (GDR), каждая из которых будет представлять одну обыкновенную акцию компании». Холдинг собирается привлечь в ходе размещения $1,5 млрд, треть суммы обеспечит AnAn Group, которая приобретет расписки En+ на $500 млн. En+ достигла с AnAn Group «ключевого инвестиционного соглашения», говорится в сообщении.

В IPO поучаствует подконтрольная Дерипаске группа «Базовый элемент». «GDR будут предлагаться компанией, а также компаниями Basic Element Limited и/ или B-Finance Limited, бенефициаром которых является Дерипаска», — отмечается в сообщении.

Главный инвестор En+ в ходе IPO AnAn Group владеет 63,8% в AnAn International, инкорпорированной на Бермудских островах. До сентября 2017 года она называлась CEFC International Ltd. Это международное подразделение китайской трейдинговой группы CEFC, которая в 2017 году стала акционером «Роснефти».

AnAn специализируется на торговле нефтью и нефтепродуктами, продуктами нефте- и газохимии, а также управляет собственной сетью заправок. Кроме того, компания занимается консалтингом и сопровождением инвестиционных проектов.



Выручка компании за второй квартал 2017 года составила $594 млн, за полугодие — $1,2 млрд. Прибыль за полгода составила $7,6 млн.

Накануне, 4 октября, ТАСС со ссылкой на два источника на финансовом рынке сообщил, что в ходе IPO En+ предложит инвесторам 15% акций.

О том, что En+ собирается идти на IPO, впервые сообщил Bloomberg в декабре 2016 года. По данным агентства, в компании рассматривалась возможность размещения в Лондоне или Гонконге. Позднее «Ведомости» сообщали, что En+ может разместить от 18,75 до 25% акций и планирует выручить за них $1,5 млрд. Эту информацию затем подтвердил сам бизнесмен.

В конце сентября вице-премьер Аркадий Дворкович говорил, что долю в En+ может выкупить китайская CEFC China Energy. Летом CEFC подписала с подконтрольной Дерипаске группой «Базэл» генеральное соглашение о долгосрочном сотрудничестве. Стороны договорились развивать совместные проекты в производстве, финансах, логистике, базовой инфраструктуре и других сферах.

En+ владеет 48,13% UC Rusal, электроэнергетической компанией «Евросибэнерго», металлургическими и угольными активами. В 2016 году выручка холдинга составила $9,78 млрд. Forbes оценивает состояние Дерипаски в $5,1 млрд.