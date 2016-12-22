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СМИ узнали о планах Дерипаски продать 15% En+ в ходе IPO
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СМИ узнали о планах Дерипаски продать 15% En+ в ходе IPO
Бизнес, 17:53
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СМИ узнали о планах Дерипаски продать 15% En+ в ходе IPO
Олег Дерипаска в ходе IPO предложит инвесторам приобрести 15% холдинга En+, объединяющего его энергетические и металлургические активы. Размещение пройдет в Лондоне и Москве
Олег Дерипаска (Фото: Олег Яковлев / РБК)

О том, что инвесторам будет предложено 15% акций En+, сообщает ТАСС со ссылкой на два источника на финансовом рынке.

«На данный момент есть решение разместить 15%. Листинг акций будет в Лондоне. В Москве планируется размещение российских депозитарных расписок», — сказал собеседник агентства.

IPO, по сведениям источника, пройдет в октябре. По словам одного из собеседников агентства, листинг планировали на 28 сентября, но перенесли. «Цена размещения бумаг обсуждается, диапазон цены очень широкий», — добавил другой собеседник агентства.

Первые сведения о планах Дерипаски вывести En+ на IPO появились в декабре 2016 года. Тогда агентство Bloomberg сообщало, что представители холдинга рассматривают возможность размещения в Лондоне или Гонконге. В начале апреля 2017 года «Ведомости» писали, что речь шла о размещении 20% акций за $2 млрд в мае. В июне Дерипаска говорил, что в ходе IPO En+ в Лондоне хочет привлечь около $1,5 млрд. Как заявил в конце сентября вице-премьер Аркадий Дворкович, ведутся переговоры о продаже доли в En+ китайской компании CEFC China Energy (в начале сентября было объявлено о покупке этой компанией 14-процентной доли в «Роснефти» за $9,1 млрд).

Группа En+ владеет 48,13% UC Rusal, крупнейшей частной российской электроэнергетической компанией «Евросибэнерго», металлургическими и угольными активами, а также логистическим бизнесом.

Согласно отчетности En+, по итогам 2016 года выручка группы составила $9,78 млрд, показатель доналоговой прибыли EBITDA — $2,3 млрд, чистый долг — $5,5 млрд.

В июле Ассоциация профессиональных инвесторов (АПИ, объединяет 25 наиболее активных крупных инвесторов) проинформировала Лондонскую биржу, где планирует размещение Дерипаска, о нарушениях при процедуре обязательного выкупа акций у миноритариев одной из компаний, входящих в En+. В июне 2016 года подконтрольная «Евросибэнерго» Тельманская ГЭС приобрела у «Интер РАО» 40,3% акций «Иркутскэнерго». После этого «Евросибэнерго» консолидировала 90,5% акций «Иркутскэнерго». Оферту миноритариям Тельманская ГЭС сделала не в месячный срок после этого, как требует закон, а только через год, в июне 2017 года. При этом, как считает АПИ, компания занизила цену выкупа и сэкономила 8,4 млрд руб.

Теги: IPO , Олег Дерипаска , En+
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