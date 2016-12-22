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Покупатели стали больше интересоваться российскими брендами одежды
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Покупатели стали больше интересоваться российскими брендами одежды
Бизнес, 20:25
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Покупатели стали больше интересоваться российскими брендами одежды
Россияне стали больше интересоваться отечественными брендами одежды. Вещи, сшитые в России, пока не ассоциируются у покупателей c модой, но уже считаются качественными
Фото: Митя Алешковский / ТАСС

Российские ближе к телу

Российские бренды одежды набирают популярность, следует из презентации Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), которая есть в распоряжении РБК. Общее количество интернет-запросов, касающихся брендов крупнейших российских ретейлеров, выросло за год (с апреля 2016 года по март 2017 года) на 24%, следует из исследования ассоциации, сделанного на основе данных Google.

Так, запросы по бренду Ostin выросли на 33%, Gloria Jeans — на 59%, Sela — на 40%. На 34% вырос интерес к Oodji и на 22% — к Baon. Из крупных российских сетей (см. график) единственным брендом, который стали искать реже, стал Incity (-7%). ​

О том, что среди российских марок одежды есть «достойные бренды», заявили почти 51% опрошенных россиян, при этом лишь 3,3% отметили, что покупают исключительно иностранные марки, говорится в презентации АКИТ.

Нынешняя экономическая ситуация стимулирует потребительский интерес к российским товарам, подтверждает руководитель направления по работе с крупными клиентами в секторе ретейл «Google Россия» Юрий Берченко. По его словам, растут как запросы по тематике в целом, например «одежда русских дизайнеров» или «российская одежда», так и отдельных брендов.

Рост популярности изделий российских дизайнеров отмечает и генеральный директор интернет-ретейлера KupiVip Владимир Холязников. По его мнению, это связано с тем, что модели «стали более модными и прогрессивными», а российские дизайнеры понимают, «что нужно клиентам»: это касается и правильно подобранных лекал и качества материалов.

Одежда, сделанная в России, пока не ассоциируется у покупателя c модой, но уже считается качественной, заявил РБК коммерческий директор сети магазинов Baon Анна Сироткина. В частности, поэтому в 2016 году компания начала производить в России коллекции, разработанные совместно с телеведущей и спортсменкой Ляйсан Утяшевой.

Повышение интереса интернет-пользователей к брендам прямо конвертируется в покупки, следует из данных Sela. По словам представителя компании Юлии Зефировой, если количество поисковых запросов за год выросло в два раза, то продажи в интернет-магазине — в 2,5 раза. В компании это объясняют также открытием магазинов в регионах, что приводит к узнаваемости марки, и интернет-акциями, например​ «черной пятницей» и рекламой кампаний с участием блогеров. ​Благодаря этому интернет остается перспективным каналом даже тогда, когда трафик в торговых центрах падает, резюмирует Зефирова.

Потребительский патриотизм

Мода на российские товары стала трендом последних лет, который поддерживается на государственном уровне. Минпромторг с 2014 года​ работает над проектом «Сделано в России» — системой маркировки товаров российского производства. По подсчетам министерства, на продвижение бренда Made in Russia за рубежом необходимо выделить 370 млн руб.

Кроме того, Минпромторг настойчиво выступает за локализацию производства в России. Так, весной 2016 года министерство предложило крупнейшему продавцу одежды в мире, испанскому Inditex (управляет брендами Zara, Pull & Bear, Bershka, Oysho, Massimo Dutti и др.), а также шведским H&M и IKEA размещать заказы на российских предприятиях легкой промышленности. Летом того же года подконтрольное Минпромторгу «Роскачество» обнаружило, что сорочки Zara небезопасны для здоровья. В итоге Zara договорилась с российскими фабриками о производстве домашнего текстиля и одежды. Немецкий ретейлер одежды Tom Tailor также планирует шить часть продукции в России, рассказывала РБК гендиректор Tom Tailor в России и СНГ София Кофманн.

Больше всего одежды и обуви российских дизайнеров покупают в Москве и Московской области, на которые в совокупности приходится 83% всех продаж, свидетельствует статистика АКИТ. Еще 9% продается в Санкт-Петербурге. Остальная часть России продолжает покупать дешевые китайские товары, сетует президент АКИТ Алексей Федоров. По его словам, решающим фактором для покупателя является не бренд и даже не внешний вид, а цена, и пока российская одежда не может конкурировать с товарами из Китая. «Не секрет, что сегодня на известных всем нам зарубежных сайтах можно приобрести кроссовки за 100 руб. и футболки за 50 руб.», — говорит Федоров.​

Авторы: Анастасия Демидова, Дмитрий Крюков
Теги: одежда , АКИТ , ретейлеры
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