Оператор «Турецкого потока» South Stream Transport B.V. сообщил о досрочном отзыве экспортной лицензии.

«В результате введения новых санкций 18 сентября 2022 года была досрочно отозвана экспортная лицензия компании South Stream Transport B.V. — оператора морского газопровода «Турецкий поток», по которому российский газ транспортируется через Черное море для потребителей в Турции и европейских странах», — сказано в сообщении.

При этом South Stream Transport B.V. заявляет, что введение новых санкций не ограничивает продолжение транспортировки газа. «В связи с этим снабжение газом различных отраслей промышленности и миллионов домохозяйств в Турции и европейских странах в краткосрочной и долгосрочной перспективе не пострадает», — отмечает компания.