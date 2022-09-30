Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 219-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
«Среди рассматриваемых сумасшедших вариантов — нанесение так называемого обезглавливающего удара по российскому военно-политическому руководству. Хочется верить, что подобные бредовые рассуждения не отражают официальную позицию военного ведомства США», — говорится в публикации посольства в телеграм-канале.
МИД Узбекистана гарантировал, что никаких принудительных депортаций из республики россиян, соблюдающих закон, не будет.
«Граждане зарубежных стран, не совершившие правонарушения, принудительной депортации не подлежат», — подчеркнули в министерстве.
В МИДе добавили, что Узбекистан привержен принципам территориальной целостности, уважения независимости и суверенитета.
Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил, что за последние 2,5 месяца территория Запорожской АЭС и ее инфраструктура были обстреляны более 30 раз, сообщает ТАСС.
Оператор «Турецкого потока» South Stream Transport B.V. сообщил о досрочном отзыве экспортной лицензии.
«В результате введения новых санкций 18 сентября 2022 года была досрочно отозвана экспортная лицензия компании South Stream Transport B.V. — оператора морского газопровода «Турецкий поток», по которому российский газ транспортируется через Черное море для потребителей в Турции и европейских странах», — сказано в сообщении.
При этом South Stream Transport B.V. заявляет, что введение новых санкций не ограничивает продолжение транспортировки газа. «В связи с этим снабжение газом различных отраслей промышленности и миллионов домохозяйств в Турции и европейских странах в краткосрочной и долгосрочной перспективе не пострадает», — отмечает компания.
Эрдоган попросил Путина «дать миру еще один шанс» и вновь предложил посредничество Анкары на переговорах с Киевом, передает канцелярия турецкого президента.
А Путин в разговоре с Эрдоганом дал оценку «беспрецедентной диверсии» на «Северных потоках» и сообщил, что Россия выносит вопрос на срочное обсуждение Совбеза ООН, сообщает, в свою очередь, Кремль.
Путин потребовал исправлять все ошибки при мобилизации и возвращать домой тех, кто призван неправомерно.
Владимир Путин: мобилизации подлежат прежде всего россияне, имеющие военный опыт.
«Сформулированы и критерии по которым проводится частичная мобилизация. Повторю: призыву подлежат граждане, которые находятся в запасе и прежде всего те, кто проходил службу в вооруженных силах, имеет востребованные ВУС и соответствующий опыт. При этом призванные на военную службу перед отправкой в части должны проходить военную подготовку», — сказал Путина на заседании Совбеза.
Постпредство России при ЕС будет возглавлять временный поверенный, Москва в ближайшее время не намерена назначать нового постпреда после отъезда Владимира Чижова,сообщили РБК два источника, знакомых с обсуждением вопроса. В пресс-службе российского постпредства при ЕС сообщили, что «сроки назначения нового постпреда зависят от многих как внутренних, так и внешних факторов».
Новый посол ЕС в России Ролан Галяраг вручил копии верительных грамот замглавы МИДа 27 сентября, после чего смог приступить к работе в качестве главы дипмиссии ЕС. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в середине сентября в эфире телеканала заявляла, что Галяраг уже находится в Москве. Об этом же РБК говорил и представитель ЕС Петер Стано. Однако дипломат не участвовал в церемонии вручения верительных грамот Владимиру Путину, которая прошла в Кремле 20 сентября.
ЦБ продлил до 31 марта ограничения по выводу денег за рубеж. В частности, остаются приостановленными переводы за рубеж со счетов физлиц-нерезидентов из недружественных стран и не работающих в России.
Граждане России и дружественных стран по-прежнему смогут переводить в течение месяца на любые счета в зарубежных банках до $1 млн США, по системам денежных переводов — не более $10 тыс.
Замглавы Минобороны Юнус-Бек Евкуров проверил ход подготовки мобилизованных на полигоне ВДВ в Рязанской области. Он присутствовал на занятиях по огневой, тактической, медицинской подготовке и вождению боевых машин.
Приграничный поселок Краснооктябрьский Курской области попал под обстрел ВСУ, сообщил губернатор Роман Старовойт.
Зафиксировано более 20 прилетов, но среди жителей никто не пострадал. Повреждения получили здание бывшей школы, трехэтажный жилой дом и трансформаторная подстанция.
«Часть поселка оказалась не только без электроэнергии, но и без воды», — сообщил Старовойт.
В Москве мобилизованным на призывных пунктах стали выдавать обмундирование и предметы личной гигиены, сообщил военный комиссар Замоскворецкого района ЦАО Алексей Буянов, передает агентство «Москва».
Им выдают:
- зимний костюм, термобелье, летний костюм;
- берцы;
- предметы личной гигиены — стаканчики, зубные щетки, пасту, ушные палочки, шампуни в небольших упаковках, беруши, салфетки;
- сухой паек в дорогу.
Глава Дагестана Сергей Меликов извинился перед жителями за автомобиль с громкоговорителями, который призывал явиться в военкомат. Он призвал срочно разобраться в ситуации и принять «самые строгие меры в отношении виновных».
«Заставь дурака Богу молиться, он и лоб расшибет! Это как раз о странном решении, принятом в Дербенте, — в городе призывали явиться в военкомат с помощью громкоговорителей. Сами организаторы называют это дополнительной мерой информирования граждан. А по мне — несусветная глупость!» — отметил Меликов.
Он возмутился, что из-за этого была создана «почва для ненужных рассуждений и паники». Он поблагодарил тех, кто снял автомобиль с громкоговорителями на видео и показал ему. В администрации Дербента РБК ранее рассказали, что оповещение производилось «по просьбе военкомата через машины управления ГО и ЧС». Там добавили, что, «возможно, формулировка была не совсем корректной», поэтому оповещение отменили, чтобы изменить формулировку.
Позже в Сети распространилось видео, на котором Меликов высказывается по поводу произошедшего более резко.
ЦБ на полгода продлил ограничения на переводы за рубеж средств нерезидентов из недружественных стран со счетов брокеров и доверительных управляющих.
Речь идет о переводах со счетов как физических, так и юридических лиц, открытых у российских брокеров и доверительных управляющих.
Росавиация попросила авиакомпании ежедневно сообщать о случаях, когда погранотряды ФСБ из-за частичной мобилизации отказывают пилотам и членам экипажей в допуске к выполнению международных рейсов. Текст телеграммы замглавы ведомства Владимира Потешкина опубликовал телеграм-канал «Авиаторщина», его подлинность подтвердил источник РБК.
О таких случаях Росавиация обязала авиакомпании отчитываться до 17:00, сообщая ведомству дату, аэропорт, где это произошло, личные данные и должности тех, кого не выпустили за границу.
О том, что пилотов нескольких российских авиакомпаний не допустили к выполнению международных рейсов сотрудники пограничной службы аэропортов, ранее рассказывали РБК источники.