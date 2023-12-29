Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 674-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий.
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле со стороны Украины сел Гордеевка и Успеновка Кореневского района. «Никто из жителей не пострадал. Повреждено 5 домовладений в Успеновке и 2 в Гордеевке», - написал он в Telegram.
Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс заявил, что его стране было бы сложно отказаться в случае просьбы Украины выдать ее граждан мобилизационного возраста. «Однако следует сказать, что сегодня у нас нет такой возможности по международному праву, для этого требуется отдельное соглашение между странами и как минимум решение на правительственном уровне», - цитирует министра «Страна ua».
Мэр Ясиноватой Дмитрий Шевченко сообщил, что в результате обстрела города со стороны ВСУ ранение получила девушка 2006 года рождения.
Владимир Зеленский назначил главой администрации подконтрольной Украине части ДНР Вадима Филашкина, который ранее был заместителем руководителя региона. Предыдущий губернатор – Павел Кириленко – был отправлен в отставку в сентябре.
Издание Klymenko Time сообщило о взрывах в Миргороде (Полтавская область).
Вячеслав Гладков сообщил об атаке украинского дрона-камикадзе в селе Мокрая Орловка Грайворонского городского округа. В результате осколочные ранения получил мирный житель. «У пострадавшего множественные осколочные ранения головы, живота и нижних конечностей. Бригадой скорой помощи он доставляется во вторую городскую больницу города Белгорода», - написал Гладков в Telegram.
Евросоюз будет разрабатывать новые пакеты санкций против России, ограничительную систему ждет расширение и доработка для предотвращения обхода таких мер, сообщил представитель немецкого Минэкономики.
«Мы одобрили сейчас в Брюсселе 12-й пакет санкций, и последуют новые пакеты. Это означает, что санкционная система будет расширяться и совершенствоваться, возможности обхода [ограничительных мер] будут обнаруживаться и пресекаться», — добавил он.
Общие потери ВСУ за сутки в Минобороны оценили в 750 человек. Среди уничтоженной военной техники в сводке упомянуты в том числе пять танков, две САУ М109 Paladin, четыре САУ «Гвоздика», САУ Krab, две САУ «Акация». В районе Краматорска, а также в районах Новогригоровки и Токаревки сбиты три Су-25 воздушных сил Украины.
Минобороны сообщило, что за последние сутки на различных направлениях произошли следующие изменения:
- на Купянском направлении отражены шесть атак ВСУ в районе Синьковки;
- на Краснолиманском направлении отражены три атаки в районах Червоной Дибровы и Григоровки;
- на Донецком направлении нанесены удары по позициям трех бригад ВСУ в районах Клещеевки и Андреевки;
- на Южно-Донецком направлении нанесен удар по позициям ВСУ в районе Новомихайловки;
- на Запорожском направлении нанесены удары по позициям ВСУ в районах Работино и Вербового.
Владимир Рогов заявил об обстреле Токмака. По его словам, атака на город осуществляется РСЗО HIMARS.
Гладков сообщил об обстреле еще одного села – Новой Таволжанки в Шебекинском городском округе. «Пострадавших нет. Осколками снарядов выбиты окна и посечены фасад и забор в частном жилом доме».
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле со стороны ВСУ села Дроновка Грайворонского городского округа. «Пострадавших нет. Осколками снарядов повреждены линии газо- и электроснабжения», - написал он в Telegram.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью «России 24» назвал «плодом больного воображения» формулу мира Владимира Зеленского, предусматривающую возвращение Украины к границам 1991 года.
Дмитрий Медведев в интервью агентству «РИА Новости» назвал временно оккупированными Одессу, Днепропетровск (в 2016 году переименован в Днепр), Харьков, Николаев и Киев. «Все они пока ещё маркированы жёлто-голубым на бумажных картах и в электронных планшетах», - сказал он.
Украинские военные сообщили о том, что в Черном море на мине подорвалось гражданское судно под флагом Панамы, которое направлялось на загрузку зерном. Указывается, что корабль утратил ход и сел на мель. Ранены два человека.
Дмитрий Медведев в интервью агентству «РИА Новости» назвал не декларируемой, но важнейшей целью специальной военной операции «смещение правящего бандеровского режима».
Минобороны впервые с начала специальной военной операции назвало число служащих в вооруженных силах по контракту. Всего контрактную службу проходят более 640 тыс. человек, следует из материалов военного ведомства «Армия в цифрах — 2023».
Начальник пресс-центра российской группировки «Запад» Сергей Зыбинский сообщил, что на Купянском направлении экипажи оперативно-тактической авиации нанесли двенадцать ракетно-бомбовых ударов по пунктам временной дислокации 14, 21, 115 механизированных и 95 десантно-штурмовой бригад в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Ивановка и Терны.
США предложили рабочим группам в рамках G7 изучить способы конфискации замороженных российских активов на $300 млрд, этот вопрос обсудили в декабре министры и замминистры финансов G7, пишет Financial Times со ссылкой на источники. Рабочие группы, по задумке США, должны подготовить предложения к 24 февраля 2024 года — второй годовщине начала военной операции на Украине. Германия, Франция и Италия выступают за осторожный подход к вопросу.
США выделили Украине военную помощь на $250 млн, это последний пакет поддержки в 2023 году. Об этом говорится в заявлении американского госсекретаря Энтони Блинкена. В пакет помощи вошли боеприпасы и оборудование для систем противовоздушной обороны, ракеты для РСЗО, артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм, противотанковые средства и свыше 15 млн патронов для стрелкового оружия.