Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс заявил, что его стране было бы сложно отказаться в случае просьбы Украины выдать ее граждан мобилизационного возраста. «Однако следует сказать, что сегодня у нас нет такой возможности по международному праву, для этого требуется отдельное соглашение между странами и как минимум решение на правительственном уровне», - цитирует министра «Страна ua».