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Военная операция на Украине ,  
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Военная операция на Украине. Онлайн

Сюжет
Военная операция на Украине

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 674-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий.
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Вчера 18:53

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле со стороны Украины сел Гордеевка и Успеновка Кореневского района. «Никто из жителей не пострадал. Повреждено 5 домовладений в Успеновке и 2 в Гордеевке», - написал он в Telegram.

Вчера 18:22

Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс заявил, что его стране было бы сложно отказаться в случае просьбы Украины выдать ее граждан мобилизационного возраста. «Однако следует сказать, что сегодня у нас нет такой возможности по международному праву, для этого требуется отдельное соглашение между странами и как минимум решение на правительственном уровне», - цитирует министра «Страна ua».

Вчера 17:44

Мэр Ясиноватой Дмитрий Шевченко сообщил, что в результате обстрела города со стороны ВСУ ранение получила девушка 2006 года рождения.

Вчера 17:04

Владимир Зеленский назначил главой администрации подконтрольной Украине части ДНР Вадима Филашкина, который ранее был заместителем руководителя региона. Предыдущий губернатор – Павел Кириленко – был отправлен в отставку в сентябре.

Вчера 16:56

Издание Klymenko Time сообщило о взрывах в Миргороде (Полтавская область).

Вчера 16:17

Вячеслав Гладков сообщил об атаке украинского дрона-камикадзе в селе Мокрая Орловка Грайворонского городского округа. В результате осколочные ранения получил мирный житель. «У пострадавшего множественные осколочные ранения головы, живота и нижних конечностей. Бригадой скорой помощи он доставляется во вторую городскую больницу города Белгорода», - написал Гладков в Telegram.

Вчера 15:16

Евросоюз будет разрабатывать новые пакеты санкций против России, ограничительную систему ждет расширение и доработка для предотвращения обхода таких мер, сообщил представитель немецкого Минэкономики.

«Мы одобрили сейчас в Брюсселе 12-й пакет санкций, и последуют новые пакеты. Это означает, что санкционная система будет расширяться и совершенствоваться, возможности обхода [ограничительных мер] будут обнаруживаться и пресекаться», — добавил он.

Вчера 14:40

Общие потери ВСУ за сутки в Минобороны оценили в 750 человек. Среди уничтоженной военной техники в сводке упомянуты в том числе пять танков, две САУ М109 Paladin, четыре САУ «Гвоздика», САУ Krab, две САУ «Акация». В районе Краматорска, а также в районах Новогригоровки и Токаревки сбиты три Су-25 воздушных сил Украины.

Вчера 14:35

Минобороны сообщило, что за последние сутки на различных направлениях произошли следующие изменения:

  • на Купянском направлении отражены шесть атак ВСУ в районе Синьковки;
  • на Краснолиманском направлении отражены три атаки в районах Червоной Дибровы и Григоровки;
  • на Донецком направлении нанесены удары по позициям трех бригад ВСУ в районах Клещеевки и Андреевки;
  • на Южно-Донецком направлении нанесен удар по позициям ВСУ в районе Новомихайловки;
  • на Запорожском направлении нанесены удары по позициям ВСУ в районах Работино и Вербового.
Вчера 14:05

Владимир Рогов заявил об обстреле Токмака. По его словам, атака на город осуществляется РСЗО HIMARS.

Вчера 13:30

Гладков сообщил об обстреле еще одного села – Новой Таволжанки в Шебекинском городском округе. «Пострадавших нет. Осколками снарядов выбиты окна и посечены фасад и забор в частном жилом доме».

Вчера 12:44

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле со стороны ВСУ села Дроновка Грайворонского городского округа. «Пострадавших нет. Осколками снарядов повреждены линии газо- и электроснабжения», - написал он в Telegram.

Вчера 12:18

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью «России 24» назвал «плодом больного воображения» формулу мира Владимира Зеленского, предусматривающую возвращение Украины к границам 1991 года.

Вчера 12:00

Дмитрий Медведев в интервью агентству «РИА Новости» назвал временно оккупированными Одессу, Днепропетровск (в 2016 году переименован в Днепр), Харьков, Николаев и Киев. «Все они пока ещё маркированы жёлто-голубым на бумажных картах и в электронных планшетах», - сказал он.

Вчера 11:55

Украинские военные сообщили о том, что в Черном море на мине подорвалось гражданское судно под флагом Панамы, которое направлялось на загрузку зерном. Указывается, что корабль утратил ход и сел на мель. Ранены два человека.

Вчера 11:39

Дмитрий Медведев в интервью агентству «РИА Новости» назвал не декларируемой, но важнейшей целью специальной военной операции «смещение правящего бандеровского режима».

Вчера 11:36

Минобороны впервые с начала специальной военной операции назвало число служащих в вооруженных силах по контракту. Всего контрактную службу проходят более 640 тыс. человек, следует из материалов военного ведомства «Армия в цифрах — 2023».

Вчера 11:33

Начальник пресс-центра российской группировки «Запад» Сергей Зыбинский сообщил, что на Купянском направлении экипажи оперативно-тактической авиации нанесли двенадцать ракетно-бомбовых ударов по пунктам временной дислокации 14, 21, 115 механизированных и 95 десантно-штурмовой бригад в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Ивановка и Терны.

Вчера 09:23

США предложили рабочим группам в рамках G7 изучить способы конфискации замороженных российских активов на $300 млрд, этот вопрос обсудили в декабре министры и замминистры финансов G7, пишет Financial Times со ссылкой на источники. Рабочие группы, по задумке США, должны подготовить предложения к 24 февраля 2024 года — второй годовщине начала военной операции на Украине. Германия, Франция и Италия выступают за осторожный подход к вопросу.

Вчера 07:13

США выделили Украине военную помощь на $250 млн, это последний пакет поддержки в 2023 году. Об этом говорится в заявлении американского госсекретаря Энтони Блинкена. В пакет помощи вошли боеприпасы и оборудование для систем противовоздушной обороны, ракеты для РСЗО, артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм, противотанковые средства и свыше 15 млн патронов для стрелкового оружия.

Автор
Редакция РБК
Украина Россия Донбасс Военная операция на Украине
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