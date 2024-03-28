Оборонный комитет Верховной рады отклонил норму о демобилизации после 36 месяцев службы без дополнительных решений ставки верховного главнокомандующего. Об этом сообщил украинский депутат Алексей Гончаренко, комментируя рассмотрение комитетом поправок в законопроекту о мобилизации.

«Пока комитет поддержал правку Безуглой о демобилизации после 36 месяцев, но по решению президента», — добавил Гончаренко, слова которого приводит «Страна.ua».

По его мнению, «идею демобилизации вообще хоронят».

«Размышляют над вариантами — 36 месяцев, но 18 чтобы были на передовой, и еще ищут варианты. Но глобально, как концепт — не хотят», — сказал Гончаренко.

В свою очередь депутат Ярослав Железняк заявил, что рассмотрение правок к закону о мобилизации оборонный комитет Рады планирует завершить завтра. «Сегодня комитет по вопросам безопасности пришел по законопроекту о мобилизации до 3518 правки. Соответственно, закон готов на 82%. Завтра планируют рассмотреть все, что осталось. То есть завтра комитет завершит рассмотрение всех поправок к закону», — отметил он.