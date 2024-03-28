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Военная операция на Украине ,  
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Военная операция на Украине. Онлайн

Сюжет
Военная операция на Украине

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 764-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий. 
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11:33

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер по-прежнему считает, что его дружба с Владимиром Путиным может способствовать прекращению конфликта на Украине. «Мы разумно сотрудничали на протяжении долгих лет. Возможно, это все же поможет найти решение путем переговоров, другого я не вижу», – сказал он.

10:59

Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил об обстреле Петровского района города кассетными боеприпасами.

10:30

Деятельность НАТО в Восточной Европе и Черноморском регионе, в частности, модернизация военной базы в Румынии, заточена на подготовку союзников к потенциальному столкновению с Россией. Об этом заявили «РИА Новости» в Министерстве иностранных дел России. «Расширение румынской авиабазы — еще одно доказательство того, что Североатлантический блок продолжает безудержную милитаризацию Восточной Европы и Черноморского региона. <...> Все это заточено на подготовку союзников по блоку к потенциальному столкновению с нашей страной», — заявили в МИДе.

10:08

Канцлер Германии Олаф Шольц в интервью газете Märkische Allgemeine Zeitung заявил, что ряд стран, включая Украину, «в настоящее время обсуждают на уровне советников по вопросам безопасности, как может выглядеть то, что приведет к мирному процессу». По его словам, условием для окончания конфликта является вывод российских войск.

Вчера 22:00

Минобороны уточнило, что над Белгородской областью уничтожили 16 снарядов РСЗО Vampire.

Вчера 21:48

Система ПВО сбила на подлете к Белгороду 16 воздушных целей, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По предварительной информации, пострадавших нет.

В Белгороде выбиты окна в 26 квартирах, школе, трех детских садах и в двух поликлиниках. Также повреждены окна в складском корпусе детской областной больницы. Осколки снарядов попали в восемь автомобилей, два из них сгорели.

В Белгородском районе в поселке Дубовое в трех квартирах повреждены окна, в одном частном домовладении — кровля и забор, осколки также попали в один автомобиль. В селе Репное повреждены три автомобиля.

Вчера 20:59

Вчера 20:09

Оборонный комитет Верховной рады отклонил норму о демобилизации после 36 месяцев службы без дополнительных решений ставки верховного главнокомандующего. Об этом сообщил украинский депутат Алексей Гончаренко, комментируя рассмотрение комитетом поправок в законопроекту о мобилизации.

«Пока комитет поддержал правку Безуглой о демобилизации после 36 месяцев, но по решению президента», — добавил Гончаренко, слова которого приводит «Страна.ua».

По его мнению, «идею демобилизации вообще хоронят».

«Размышляют над вариантами — 36 месяцев, но 18 чтобы были на передовой, и еще ищут варианты. Но глобально, как концепт — не хотят», — сказал Гончаренко.

В свою очередь депутат Ярослав Железняк заявил, что рассмотрение правок к закону о мобилизации оборонный комитет Рады планирует завершить завтра. «Сегодня комитет по вопросам безопасности пришел по законопроекту о мобилизации до 3518 правки. Соответственно, закон готов на 82%. Завтра планируют рассмотреть все, что осталось. То есть завтра комитет завершит рассмотрение всех поправок к закону», — отметил он.

Вчера 19:48

Послы стран ЕС согласовали компромиссное решение по продлению торговых мер в отношении Украины на год (они предполагают отмену тарифов), сообщило представительство Бельгии, которая председательствует в Совете ЕС. Новых подход позволит соблюсти баланс между поддержкой Украины и защитой агрорынков Евросоюза, заявили в представительстве. Теперь соглашение представят Европарламенту.

Вчера 18:44

Угроза атаки беспилотников в Ростовской области отменена.

Вчера 18:23

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в результате взрыва в Шевченковском районе города один человек погиб, 16 ранены, в том числе четверо детей, сообщает «Страна ua».

Вчера 18:11

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что в регионе объявлена опасность атаки БПЛА. «Работают силы ПВО. Прошу быть бдительными и осторожными», - написал он в Telegram.

Вчера 18:06

Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгородском районе системой ПВО сбито 3 беспилотника самолетного типа на подлете к городу. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

Вчера 17:23

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгороде беспилотник врезался в административное здание. «Есть одна пострадавшая – у женщины осколочное непроникающее ранение груди и резаная рана руки. Бригадой скорой она доставлена в городскую больницу №2, вся необходимая медицинская помощь оказывается».

Вчера 17:00

ФСБ задержала в Херсонской области гражданина России, который участвовал в деятельности незаконного вооруженного формирования «Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана» (признано террористической организацией, запрещено на территории Российской Федерации), сообщают «РИА Новости». В частности он доставлял участников формирования и продуктов питания на место дислокации, а также агитировал за отчуждение Крыма от России насильственным путем.

Вчера 16:16

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что в результате обстрела села Попово-Лежачи Глушковского района никто из жителей не пострадал. Повреждены газовая труба, пять домовладений и два личных автомобиля. Обесточены село Попово-Лежачи и частично посёлок Тёткино.

Вчера 16:07

Белгородский губернатор Гладков сообщил о повторной атаке БПЛА на поселок Поляна Масловопристанского поселения Шебекинского городского округа.

«В результате взрыва пострадавших нет, повреждено промышленное оборудование и кровля здания сельскохозяйственного предприятия», — написал он в телеграм-канале.

Вчера 15:32

В Николаеве был слышен звук взрыва, передает корреспондент «Укринформа».

Ранее в Николаевской области была объявлена воздушная тревога.

Вчера 15:20

В подконтрольном Украине Херсоне с 1 апреля сокращают комендантский час, сообщает «Страна.ua» со ссылкой на власти города.

Он будет действовать с 21:00 до 5:00 (ранее было с 20:00 до 6:00).

Вчера 14:57

В городе Светловодск Кировоградской области неизвестный бросил два «коктейля Молотова» в здание ТЦК, сообщает «Страна ua». В результате инцидента никто не пострадал.

Автор
Редакция РБК
Украина Россия Донбасс Военная операция на Украине
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