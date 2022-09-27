Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 215-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Европейские страны вряд ли смогут резко увеличить поставки вооружения Киеву, в том числе потому, что собственные запасы тяжелых вооружений у них истощаются. Об этом агентству Bloomberg сообщил высокопоставленный европейский чиновник. Также, по его словам, проявляют «осторожность в поставках» и США, чтобы не провоцировать новый виток конфликта.
Еще четверо чиновников, разбирающиеся в политике европейских стран в отношении Украины, сообщили агентству, что не видят каких-либо признаков, свидетельствующих о готовности стран Европы отправить Киеву новые партии тяжелого вооружения. Собеседники агентства говорят, что «яблоком раздора» между Украиной и Европой стали немецкие танки Leopard, которые используют несколько стран НАТО, в том числе Испания, Нидерланды, Норвегия, Греция и Турция, а также кандидат в НАТО — Финляндия.
С 21 сентября 2022 года в Казахстан въехали около 98 тыс. российских граждан. Такие данные, как сообщает «Интерфакс-Казахстан», привел исполняющий обязанности председателя комитета миграционной службы МВД республики Аслан Аталыков. «На сегодняшний день к нам поступила информация, мы ее сверили с данными пограничной службы, — порядка 98 тыс. россиян заехало в Казахстан с 21 сентября, выехало — 64 тыс. 234 россиян», — сказал он.
Алтыков уточнил, что индивидуальный идентификационный номер (ИИН), который нужен для обращения в госорганы, открытия счетов и других операций, получили чуть более 8 тыс. нерезидентов.
На погранпункте «Верхний Ларс» на границе с Грузией будет развернут мобилизационный пункт военкомата, сообщили в МВД. Решение принято на выездном совещании с участием министра внутренних дел Северной Осетии, начальника Госавтоинспекции, совместно с руководителями пограничного управления ФСБ по республике и северо-осетинской таможни. Кроме того, на «Верхнем Ларсе» разрешат пешеходный переход границы.
Вице-премьер Северной Осетии Ирбек Томаев 26 сентября сообщил, что в очереди на российско-грузинской границе в Северной Осетии скопилось почти 5 тыс. автомобилей, в том числе 1,3 тыс. грузовых из-за того, что многие россияне пытаются выехать в Грузию.
Россия в случае необходимости и при угрозе существованию страны имеет право применить ядерное оружие, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. «Россия вправе применить ядерное оружие, если это будет необходимо. В заранее определенных случаях. В строгом соответствии с Основами государственной политики в области ядерного сдерживания», — написал он в телеграм-канале.
По его словам, решение о применении ядерного оружия может быть принято в случае нападения на Россию или ее союзников с использованием аналогичного вооружения или обычного, когда под угрозой находится существование страны.
МИД Ирана выступил против поставок оружия России и Украине. Глава министерства Хосейн Амир Абдоллахиян в интервью изданию Al Monitor заявил, что его страна хотя и сотрудничает в оборонной сфере с Россией, не поддерживает ни одну из сторон конфликта на Украине. «Мы считаем неправильным, чтобы какая-либо сторона отправляла оружие Украине или России», — указал он.
Министр отметил, что Тегеран категорически против любых вооруженных конфликтов, «будь то на Украине, в Йемене или в Палестине».
ЦИК ДНР сообщил, что явка на референдуме о вхождении республики в состав России по итогам четырех дней голосования составила 86,89%.
Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс в ходе телефонного разговора с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом без Салманом поблагодарила его за посредничество в вопросе освобождения из плена пятерых британских наемников, которые попали в плен в ходе боевых действий на Украине, сообщает Reuters.
ФТС зафиксировала рекордное с начала 2022 года количество выехавших легковых машин на шести из 16 автомобильных пунктах пропуска через границу на северо-западе России. По данным ведомства, с 06.00 25 сентября до 06.00 26 сентября границу с Финляндией со стороны России пересекло максимальное число автомобилей в этом году:
- Автомобильный пункт пропуска (АПП) «Торфяновка» пересекла 1021 машина (предыдущий рекорд 24 сентября — 999),
- «Брусничное» — 986 (22 сентября — 890),
- «Светогорск» — 852 (23 сентября — 842),
- «Вяртсиля» — 486 (12 сентября — 423),
- «Лотта» — 29 машин (обычно границу здесь пересекают пять машин в сутки).
Через АПП «Борисоглебск» границу с Норвегией пересек 61 легковой автомобиль, хотя обычно через этот пункт из России выезжает около 20 машин в сутки.
Такие рекорды зафиксированы на фоне проведения частичной мобилизации в России, о которой Владимир Путин объявил 21 сентября.
Явка на референдуме в Запорожской области составила 66,43% с учетом голосования за рубежом, сообщила глава избиркома региона Галина Катющенко.
Цена нефти упала ниже $100 за баррель и сейчас стоит чуть больше $85 — столько же, сколько сырье стоило в начале января. Спецоперация на Украине, взлет цен на энергоносители и серьезный энергетический кризис в этом году вновь повысили востребованность углеводородов и отодвинули зеленую повестку на второй план.
РБК Pro разбирает, что будет с ценами на нефть дальше и повлияет ли глобальная рецессия, которую Всемирный банк прогнозирует на 2023 год, на рынок энергоносителей.
Явка избирателей на референдуме в ЛНР после четырех дней составила 83,61%, заявила председатель ЦИК республики Елена Кравченко.
В свою очередь, в Херсонской области глава избиркома Марина Захарова отчиталась, что там проголосовали 63,58% жителей.
Акции против частичной мобилизации в Махачкале были подготовлены и управлялись в том числе из-за рубежа, написал в телеграм-канале глава Дагестана Сергей Меликов.
«Участвуют ли в этих акциях сами провокаторы? Нет. Отправили бы они своих детей, жен и сестер бросаться на полицейских при исполнении? Нет. Стравливая дагестанцев, они (провокаторы) пытаются накалить обстановку внутри страны, старательно отрабатывая полученные от иностранных спонсоров деньги», — заявил Меликов.
Он призвал жителей Дагестана «не поддаваться на провокации и не становиться жертвами информационной войны» и добавил, что республика выполнит задачи по частичной мобилизации, поставленные президентом.
Власти Крыма выдадут земельные участки местным жителям, которые участвуют в военной операции. Как сообщил Сергей Аксенов, местный парламент уже в среду рассмотрит соответствующий закон в первом чтении. «Эта региональная льгота станет еще одной мерой поддержки военнослужащих и их семей, — написал он в телеграме.
В случае мобилизации приостановке подлежат не только бессрочные трудовые договоры сотрудников, но и срочные, а также договоры работников, которые проходят испытательный срок, разъясняет Минтруд.
Приостановке подлежат и договоры с мобилизованными сотрудниками, которые получили уведомление о сокращении, но еще продолжают работать.
МИД выразил Токио протест в связи с деятельностью сотрудника генконсульства во Владивостоке. Дипломат, объявленный персоной нон грата, должен в течение 48 часов покинуть Россию, отметили в министерстве.
План по частичной мобилизации в Севастополе практически выполнен, заявил губернатор города Михаил Развожаев.
«План, поставленный по частичной мобилизации в Севастополе, практически выполнен, идет замена ряда специалистов и разбираем отдельные случаи со здоровьем призванных», — написал Развожаев в своем телеграм-канале.
Минобороны России заявило, что в условиях частичной мобилизации ограничений на передвижение граждан не предусматривается.