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Военная операция на Украине ,  
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Военная операция на Украине. Онлайн

Сюжет
Военная операция на Украине

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 762-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий. 
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07:12

Над Белгородской областью сбили 13 реактивных снарядов системы Vampire, сообщило Минобороны.

Ранее о 13 воздушных целях, сбитых над Белгородом и Белгородским районом, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Два человека пострадали в поселке Дубовое.

«Тревожная у нас с вами выдалась ночь. Давно не было ночных атак на город Белгород», — отметил губернатор.

06:00

Одобренные конгрессом в марте средства для Украины в размере $300 млн были использованы еще осенью прошлого года, пишет Politico со ссылкой на источник в администрации президента США.

Деньги, выделенные в рамках инициативы содействия безопасности Украины, были включены в пакет расходов США на сумму $1,2 трлн, подписанный президентом Джо Байденом 23 марта. Однако эти $300 млн уже были заложены во временный бюджет, принятый конгрессом в ноябре 2023 года. Помощь Украине и Израилю в него тогда не вошли.

03:29

Евросоюз поддерживает Украину из-за своих собственных интересов, заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель.

«Это вопрос не только щедрости. Дело не в поддержке Украины из-за любви к украинскому народу. Это в наших интересах, а также в интересах США», — сказал он.

Именно поэтому Брюссель призывает Вашингтон как можно скорее согласовать новый пакет помощи Киеву, добавил Боррель.

02:28

В Харькове прогремел взрыв, сообщил мэр города Игорь Терехов. Глава военной администрации Олег Синегубов призвал жителей Харькова и области находиться в укрытиях.

01:00

Россия не может допустить существования у своих границ государства, которое намерено «использовать любые методы», чтобы забрать Крым, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Как мы можем допустить существование на наших границах государства, у которого задокументировано намерение использовать любые методы, чтобы отобрать у нас Крым? Про новые регионы я даже не говорю», — сказал Песков.

Вчера 19:17

Вчера 18:35

Издание «Страна ua» сообщило о взрывах в Одессе.

Вчера 17:11

Посол России в Польше Сергей Андреев заявил, что его пригласили в МИД Польши в связи с тем, что российская ракета якобы 39 секунд находилась в польском воздушном пространстве. Но он не пошел туда. «Я спросил, намерена ли польская сторона предоставить нам какие-либо доказательства этих своих утверждений. Внятного ответа я не получил и обратил внимание на то, что мы до сих пор ждем от польской стороны доказательств относительно того, что якобы российская крылатая ракета залетала в воздушное пространство Польши 29 декабря прошлого года. Никаких доказательств этих утверждений мы до сих пор не получили», – добавил он.

Вчера 17:00

Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что жилье, которое владельцы оставили в регионе после 2014 года, должно быть национализировано. «По таким квартирам нужно принимать решение, нужно проводить национализацию, обращать в доход государства, раздавать нуждающимся», - сказал он.

Вчера 16:44

Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил агентству «РИА Новости», что общий ущерб от обстрелов со стороны ВСУ составляет около 230 млн рублей. Дополнительно затраты на восстановление электроснабжения потребителей приграничных территорий составили 250 миллионов рублей.

Вчера 16:27

Минобороны сообщило, что около 15.30 мск дежурные средства ПВО уничтожили над Ростовской областью две зенитные управляемые ракеты С-200.

Вчера 16:03

Подразделения ПВО нанесли удары по воздушным целям в небе между Новочеркасском и Батайском, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

«Вражеская ракетная атака успешно отражена. По предварительным данным, обломки ракет упали в поле, повреждения объектов не зафиксировано. Пострадавших нет», — написал он в телеграм-канале.

О звуках взрывов в понедельник днем сообщили жители Ростова, Новочеркасска, Батайска и Аксая.

Вчера 15:44

«Газель» подверглась атаке дрона-камикадзе на трассе между поселком Октябрьский и селом Ясные Зори Белгородского района, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«В результате взрыва водитель и пассажир не пострадали, транспортное средство загорелось», — написал он в телеграм-канале.

Вчера 15:22

В Харькове, который в конце прошлой недели после массированного российского удара остался без света, из-за дефицита электроэнергии досрочно завершается отопительный сезон, сообщил мэр Игорь Терехов.

Отключать теплоснабжение начнут с 26 марта, отмечает ТСН.

О массированном ударе по объектам энергетики, военно-промышленного комплекса, железнодорожным узлам, арсеналам и местам дислокации формирований ВСУ российское Минобороны отчиталось 22 марта.

Вчера 14:59

Мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что после ракетного удара в городе была остановлена работа ТЭЦ, двух городских котельных и насосных станций водоканала. Водоснабжение и водоотведение уже восстановлены.

Вчера 14:49

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна никогда не пошлет войска на Украину. «Для нас это красная линия», — сказал он.

Вчера 13:50

Общие потери ВСУ за сутки в Минобороны оценили более чем в 450 человек. Среди уничтоженной военной техники в сводке упомянуты в том числе семь танков, САУ «Акация», САУ «Гвоздика», две САУ Krab, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-48.

Вчера 13:33

Минобороны сообщило, что за последние сутки на разных направлениях произошли следующие изменения:

  • на купянском направлении отражена атака бригады ВСУ в районе Синьковки;
  • на донецком направлении заняты более выгодные рубежи, нанесены удары по позициям восьми бригад ВСУ в районах населенных пунктов Белогоровка, Клещеевка, Андреевка, Миньковка, Максимильяновка, Новомихайловка;
  • на авдеевском направлении улучшено положение по переднему краю, отражены ltcznm контратак в районах населенных пунктов Новгородское, Уманское, Тоненькое, Семеновка, Первомайское, Бердычи;
  • на южнодонецком направлении улучшено тактическое положение, нанесены удары по позициям трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Малиновка, Старомайорское, Макаровка;
  • на херсонском направлении нанесены удары по позициям трех бригад ВСУ в районах населенных пунктов Работино, Нестерянка, Тягинка.
Вчера 12:14

Власти Киева не рассказали, по каким объектам были нанесены удары. Там лишь сообщили, что падение обломков зафиксировано в Печерском, Соломенском, Голосеевском и Днепровском районах города.

Вчера 11:37

Издание «Страна ua» сообщило о нескольких сильных взрывах в Киеве.

Автор
Редакция РБК
Украина Россия Донбасс Военная операция на Украине
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