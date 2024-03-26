Одобренные конгрессом в марте средства для Украины в размере $300 млн были использованы еще осенью прошлого года, пишет Politico со ссылкой на источник в администрации президента США.

Деньги, выделенные в рамках инициативы содействия безопасности Украины, были включены в пакет расходов США на сумму $1,2 трлн, подписанный президентом Джо Байденом 23 марта. Однако эти $300 млн уже были заложены во временный бюджет, принятый конгрессом в ноябре 2023 года. Помощь Украине и Израилю в него тогда не вошли.