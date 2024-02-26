Расследование взрывов на «Северных потоках» продолжается, заявили РБК в Генпрокуратуре Германии.

«Дополнительную информацию в настоящее время мы не можем предоставить», — сообщили в ведомстве в ответ на вопрос, получили ли они промежуточные данные расследований от Швеции и Дании.

Стокгольм и Копенгаген ранее объявили о прекращении следствия по делу о взрывах на «Северных потоках».