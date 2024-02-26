Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 733-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий.
Советник главы ДНР Ян Гагин заявил агентству «РИА Новости», что в районе Авдеевки уничтожен первый танк Abrams, который использовали украинские военные.
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил изданию Focus, что выступает против отправки на Украину ракет Taurus. По его словам, Берлин не сможет проконтролировать их применение украинской стороной. Попадание же Taurus по российским целям может вовлечь Германию в военный конфликт. Шольц также добавил, что вместо разговоров о Taurus необходимо сосредоточиться на том, что именно нужно Киеву, а именно на поставках боеприпасов.
Владимир Путин своим указом включил Запорожскую и Херсонскую области в Южный военный округ.
Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил об атаке дронов-камикадзе на село Колотиловка Краснояружского района.
«В результате сброшенных осколочных боеприпасов пострадавших нет. Есть повреждение в частном жилом доме: выбиты окна, побита кровля летней кухни, а также выведен из строя инфраструктурный объект связи», — написал Гладков в телеграм-канале.
Расследование взрывов на «Северных потоках» продолжается, заявили РБК в Генпрокуратуре Германии.
«Дополнительную информацию в настоящее время мы не можем предоставить», — сообщили в ведомстве в ответ на вопрос, получили ли они промежуточные данные расследований от Швеции и Дании.
Стокгольм и Копенгаген ранее объявили о прекращении следствия по делу о взрывах на «Северных потоках».
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что два украинских дрона-камикадзе попытались атаковать инфраструктуру в селе Гордеевка приграничного Кореневского района. Еще один дрон-камикадзе упал в огороде в селе Троицком.
Общие потери ВСУ за сутки в Минобороны оценили более чем в 1150 человек. Среди уничтоженной военной техники в сводке упомянуты в том числе три танка, две артиллерийские системы М777, две САУ «Гвоздика», пусковая установка ЗРК NASAMS.
Минобороны сообщило о том, что за последние сутки на различных направлениях произошли следующие изменения:
- на купянском направлении нанесены удары по позициям ВСУ в районе Песчаного, отражены атаки в районе населенных пунктов Синьковка и Терны;
- на донецком направлении заняты более выгодные рубежи и позиции, нанесли удары по позициям трех бригад ВСУ в районах Красного, Курдюмовки и Андреевки;
- на авдеевском направлении отражены атаки ВСУ в районах населенных пунктов Северное, Первомайское, Петровское;
- на южно-донецком направлении заняты более выгодные рубежи и позиции, отражены атаки ВСУ в районе Марфополя;
- на херсонском направлении отражена атака в районе Работино.
Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины.
Минобороны сообщило о том, что на авдеевском направлении российские подразделения заняли населенный пункт Ласточкино. Уход из этого села признало и командование украинской армии.
Глава ДНР Денис Пушилин в комментарии «РИА Новостям» назвал ложью слова Владимира Зеленского о том, что за два года ВСУ потеряли убитыми 31 тыс. человек. По его словам, только в Артемовске, Марьинки и Авдеевке потери украинской армии были больше.
Дмитрий Песков прокомментировал информацию о работе ЦРУ на Украине после 2014 года. По словам пресс-секретаря президента, американские ведомства еще до этого начали активно работать на Украине и готовить людей для подрывной деятельности против России. Как отметил Песков, ни для кого не секрет, что до 2014 года у американских советников были рабочие места в здании администрации президента Украины.
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле со стороны Украины села Попово-Лежачи Глушковского района. По предварительной информации пострадавших и разрушений нет.
Дания вслед за Швецией прекратила расследование взрывов на «Северных потоках». Полиция Копенгагена не нашла достаточных оснований для возбуждения уголовного дела, говорится в ее заявлении.
Минобороны сообщило, что около 11.00 мск над территорией Белгородской области был уничтожен украинский беспилотник.
Денис Пушилин заявил, что зачистка Авдеевки полностью завершена.
Начальник Генерального штаба Валерий Герасимов посетил командный пункт 58-й общевойсковой армии Южного военного округа в зоне проведения специальной военной операции. Там он заслушал доклад командующего, а также вручил ордена наиболее отличившимся военнослужащим.
Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что жители Авдеевки получат либо новое жилье, либо компенсацию за разрушенные дома и квартиры. По его словам, такая схема применялась в Мариуполе.
В арсенале Индии находятся сотни тысяч артиллерийских снарядов, Германия ведет с ней негласные переговоры о покупке боеприпасов для нужд Украины через посредников, поскольку индийские власти не хотят продавать их открыто из-за отношений с Москвой. Об этом пишет Der Spiegel со ссылкой на источники.
На Украине при поддержке ЦРУ создана сеть из 12 секретных баз, расположенных вдоль границы с Россией, сообщила New York Times со ссылкой на источники. Американская сторона предоставляет Киеву разведданные для ракетных ударов и отслеживает передвижения российских войск, Украина в ответ передает перехваты переговоров и другую информацию,
Сеть баз начали формировать восемь лет назад, в 2016 году под руководством трех президентов США — Барака Обамы, Дональда Трампа и Джо Байдена.