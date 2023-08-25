В Финляндии задержали россиянина. Следствие считает, что он один из лидеров диверсионно-штурмовой разведывательной группы «Русич», участвовавшей в 2014–2015 годах в конфликте в Донбассе на стороне ДНР и ЛНР и якобы имеющей связи с ЧВК «Вагнер», сообщил финский телеканал MTV.

По информации российского посольства, мужчину задержали «по обращению украинских властей». Дипломаты запросили встречу с задержанным, но ответа пока не получили, сообщили «РИА Новости» в дипмиссии.