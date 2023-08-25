Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 548-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий.
В Финляндии задержали россиянина. Следствие считает, что он один из лидеров диверсионно-штурмовой разведывательной группы «Русич», участвовавшей в 2014–2015 годах в конфликте в Донбассе на стороне ДНР и ЛНР и якобы имеющей связи с ЧВК «Вагнер», сообщил финский телеканал MTV.
По информации российского посольства, мужчину задержали «по обращению украинских властей». Дипломаты запросили встречу с задержанным, но ответа пока не получили, сообщили «РИА Новости» в дипмиссии.
Евгений Пригожин незадолго до авиакатастрофы в Тверской области встречался с президентом ЦАР, сообщила WSJ. В беседе с Фостеном-Арканжем Туадерой, которая состоялась 18 августа в столице Банги, бизнесмен заявил, что неудавшаяся попытка мятежа в России в июне не помешает работе ЧВК в республике и обещал усилить ее присутствие для обеспечения безопасности властей и «содействия новым инвестициям в сельское хозяйство», говорит источник издания.
На следующий день Пригожин встретился с представителями Сил быстрого реагирования Судана (RSF, в апреле между ними и ВС Судана начались столкновения; вооруженный конфликт продолжается до сих пор). По данным издания, ЧВК помогла RSF одержать серию побед против армии Судана. В ответ представители Сил быстрого реагирования передали Пригожину золото, пишет WSJ. Потом бизнесмен вылетел в Мали, а оттуда направился в Москву.
За поджогами объектов Минобороны, МВД, РЖД в России стоят украинские спецслужбы, они размещают в интернете объявления о «быстром заработке» и обещают за работу 10–20 тыс. руб., сообщили в ФСБ. По ее информации, ставка делается на молодежь, пожилых, маргиналов или психически больных людей, которые не осознают тяжести своих действий.
Другой инструмент вовлечения в поджоги — мошеннические звонки от «служб безопасности», «сотрудников СК, МВД или ФСБ». Но после достижения желаемого результата мошенники обрывают контакты, отметили в спецслужбе.
В ФСБ добавили, что на сегодня «все поджоги раскрыты», а в большинстве случаев исполнителям предъявлены обвинения в теракте, диверсии и по другим тяжким и особо тяжким статьям УК. Нарушителям грозит до 19 лет колонии, предупредили в ней.
Нидерландская пивоваренная компания продала российские активы группе «Арнест» за €1. Кроме того, в течение шести месяцев будет прекращено производство бренда Amstel, сообщили в компании.
По итогам транзакции Heineken, у которой в России было семь пивоваренных заводов, отразит убыток в €300 млн. Условия сделки не предусматривают опциона на обратный выкуп активов.
Группа «Арнест» — российский производитель парфюмерно-косметической и хозяйственно-бытовой продукции в аэрозольной упаковке. Среди ее товаров — освежители воздуха, антиперспиранты, лак для волос «Прелесть», инсектицидные средства, в том числе «Дихлофос», средства для обуви.
Жители села Куженкино показали РБК еще одно видео падения бизнес-джета основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина Embraer-135.
Что происходило в поле, где упал джет Пригожина, — читайте в репортаже РБК
Погибший основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин и его бойцы сделали что могли, но теперь важно не оплакивать их, а сфокусироваться на наступлении, заявил руководитель действующей в зоне военной операции добровольческой группы «Царские волки» и экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.
«Женя и его парни сделали все что могли. Спасибо им. О плохом не говорю. Хорошего намного больше», — написал Рогозин. Он призвал заняться тем, что «происходит с живыми», потому что «мертвым все равно, что о них пишут».
«Помогайте. Непростая ситуация. Помогайте. Утром ВСУ попрут с удвоенной силой.У них праздник еще продолжается. Надо их остановить», — написал Рогозин. Ранее, вечером 24 августа он сообщил, что украинские войска стягивают силы к Орехову в Запорожье.
Украина попыталась атаковать территорию России 42 дронами самолетного типа, российские военные пресекли атаку, сообщило Минобороны.
«В результате огневого воздействия над территорией Республики Крым девять БПЛА уничтожены, 33 подавлены средствами РЭБ и потерпели крушение, не достигнув цели», — сообщили в ведомстве.
О нескольких сбитых дронах ранее ночью рассказал севастопольский губернатор Михаил Развожаев. С его слов, гражданской инфраструктуре ущерба нанесено не было. «Сейчас в городе тихо. Но все силы и службы находятся в состоянии боевой готовности», — добавил губернатор.
Врио главы ДНР Денис Пушилин в разговоре с Владимиром Путиным заявил, что ситуация по флангам в районе Артемовска (Бахмута) стабилизируется. «Я бы сказал свою такую осторожную оценку», - сказал он.
Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан на встрече с европейскими коллегами заявил, что российские активы в юрисдикциях США, Франции, Германии, Италии и Британии останутся заморожены, пока Москва «не оплатит причиненный Украине ущерб».
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле со стороны Украины села Елизаветовка и поселка Теткино в Глушковском районе. «В Елизаветовке в трех домовладениях повреждены окна, фасады и заборы. В Теткино отмечено три прилёта мин, пострадавших и разрушений нет», - написал он в Telegram.
Владимир Рогов заявил агентству ТАСС, что украинские подразделения пытаются разминировать поля в районе Работино, чтобы нанести удар по российским позициям с востока. Дмитрий Рогозин в свою очередь написал в Telegram о концентрации техники ВСУ к северу от Орехова с планом наступать на Вербовое.
Сергей Лавров призвал в ситуации с катастрофой самолета Евгения Пригожина ориентироваться на данные расследования и факты, а не на публикации в западных СМИ.
Что еще Владимир Путин сказал о катастрофе самолета в Тверской области:
«Действительно, если там находились, а вроде первичные данные показывают, что там находились сотрудники компании «Вагнер», хотел бы отметить, что это люди, которые внесли существенный вклад в наше общее дело борьбы с неонацистским режимом на Украине. Мы об этом помним, знаем и не забудем.
Пригожина я знал очень давно, с начала 90-х годов. Это был человек сложной судьбы, и ошибки у него были серьезные в жизни. И добивался он результатов нужных — и для себя, и когда я его просил об этом для общего дела, как вот в эти последние месяцы».
Расследование авиакатастрофы будет проведено в полном объеме и доведено до конца, заключил Путин.
Владимир Путин выразил соболезнования в связи с гибелью людей в авиакатастрофе в Тверской области. Евгения Пригожина он назвал «человеком сложной судьбы», но талантливым.
Обстрелы гражданских объектов в России являются нарушением международного права. Об этом заявила замгенсека ООН Розмари Дикарло, выступая на заседании Совбеза организации.
«Мы также обеспокоены возможным воздействием на гражданских лиц обстрелов российских приграничных населенных пунктов и атаками дронов внутри России, включая Москву», — сказала Дикарло, напомнив, что такие действия являются нарушением международного права.
Мария Захарова прокомментировала санкции Минфина США против лагеря «Артек» в Крыму. «Вот если бы это был лагерь по смене пола несовершеннолетним или местечко для обмена опытом трансгендерных общин, то Вашингтон завалил бы его многомиллионными грантами, многолетними визами и всяческими премиями с номинациями. А это же образовательный комплекс, где сохраняется чистое представление о детстве и детях, где созданы условия для здорового отдыха и развития детей», — написала она.
США ввели санкции против матери Рамзана Кадырова Аймани, омбудсмена Чечни Мансура Солтаева и еще девяти человек, а также против детского центра «Артек» в Крыму.
Также под санкции попали:
- председатель правительства Чечни Муслим Хучиев;
- командир спецполка имени Ахмата Кадырова МВД Чечни Замид Чалаев;
- уполномоченные по правам ребенка в Калужской области Ирина Агеева, Ростовской области Ирина Черкасова, Белгородской области Галина Пятых, министр образования Запорожской области Елена Шапурова;
- директор «Артека» Константин Федоренко и др.
Врио главы Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что две лодки с украинскими военными вышли сегодня с правого берега Днепра. «Артиллерия среагировала незамедлительно — одну лодку потопили на середине реки, вторую подпустили поближе — и тоже потопили», — написал он в Telegram. По словам Сальдо, погибли восемь украинских военнослужащих.
Национальное агентство Украины по вопросам предотвращения коррупции внесло в собственный список «спонсоров войны» табачные компании Philip Morris International и JTI.