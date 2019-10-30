Мединский не увидел оснований для запрета «Джокера» в России

По словам Мединского, «Джокер» ему не понравился и фильм не смог бы получить поддержку Минкультуры. Лента уже собрала в прокате более $850 млн и стала самым кассовым фильмом с рейтингом R

Министр культуры Владимир Мединский рассказал «Авторадио», что ему поступали предложения запретить фильм «Джокер», однако оснований для таких ограничений нет.

«Какие у нас для этого основания? Никаких. Кому-то нравится, кому-то не нравится, кто-то видит в этом пропаганду зла, а кто-то добра», — сказал министр. Он уточнил, что под запретом находятся призывы к свержению действующего конституционного строя, порнография, религиозная или национальная нетерпимость, а все остальное разрешено.

Мединский также заявил, что лично ему «Джокер» не понравился, фильм вызвал у него больше негативных эмоций, чем картины о супергероях.

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