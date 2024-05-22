Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 819-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
ПВО утром уничтожила шесть реактивных снарядов РСЗО «Град» в Белгородской области, сообщили в Минобороны.
В Днепропетровской области поврежден инфраструктурный объект и линия электропередачи, сообщил глава военной администрации региона Сергей Лысак.
ПВО минувшей ночью сбила три украинских беспилотника в Белгородской области и один – в Калужской, сообщили в Минобороны.
Белгородский губернатор Вячеслав Гладков ночью сообщал о сбитом беспилотнике в Старом Осколе, там повреждены два домовладения и один автомобиль. Калужской губернатор Владислав Шапша говорил, что дрон сбили на территории Дзержинского района, пострадавших и разрушений нет.
В ночь на 22 мая губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщал, что в регионе сбили украинский дрон, утром – еще один, оба в Навлинском районе.
Группа американских конгрессменов направила к главе Пентагона Ллойду Остину письмо с требованием разрешить Украине использовать предоставленное США оружие для ударов по целям внутри России.
Также они призвали обеспечить обучение дополнительных украинских пилотов на истребителях F-16. К концу года планируется обучить только 12 летчиков, этого недостаточно, считают конгрессмены.
Письмо подписали 13 членов Конгресса США, среди них семь демократов и шесть республиканцев.
В Сумской области Украины атаке подверглись энергетические объекты, расположенные в городах Шостка и Конотоп, заявила региональная администрация.
Город Сумы остался без электроэнергии, сказал руководитель области Алексей Дрозденко, ведутся работы по восстановлению электроснабжения, уточнили в администрации.
У ООН нет доступа к базе данных о пострадавших в результате атак ВСУ мирных граждан России, заявила официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев Шабия Манту. «Мы обеспокоены по поводу убитых <...>, мы не имеем доступа к централизованной базе данных о пострадавших гражданских лицах в России, поэтому у нас просто нет этой информации», – сказала она.
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Reuters заявил, что считает свой срок в качестве главы государства еще не оконченным. «Мои пять лет [на посту президента] еще не закончились. Из-за военного положения они продолжаются, — сказал он.
В интервью украинский лидер также заявил, что Киев не хочет приглашать Россию на «саммит мира» в Швейцарии, чтобы она не могла его сорвать, Москву, по его словам, привлекут через посредников на следующем этапе.
Украинский дрон-камикадзе атаковал село Долгое в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
В результате взрыва повреждена хозяйственная постройка частного жилого домовладения, пострадавших нет.
ВСУ атаковали автомобили сельхозпредприятия в Стародубском муниципальном округе Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз.
Удар нанесли два дрона-камикадзе. Один автомобиль уничтожен, второй частично поврежден. Также частично повреждены два домовладения. Никто не пострадал.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о новых обстрелах региона. Село Ржевка Шебекинского округа было атаковано дроном-камикадзе ВСУ. В В результате его падения с последующей детонацией пострадала мирная жительница. В момент воздушной атаки она находилась на открытой территории промышленного предприятия.
Также был атакован дроном-камикадзе посёлок Красное Шебекинского городского округа. Никто из мирных жителей не пострадал, выбиты окна в двух частных домовладениях.
Издание «Страна ua» сообщило о взрыве в Запорожье.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что село Муром Шебекинского городского округа подверглось атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. Пострадавших нет, поврежден инфраструктурный объект связи.
Бывший командующий 58-й общевойсковой армией Южного военного округа генерал-майор Иван Попов арестован по подозрению в мошенничестве, сообщает ТАСС.
Представители Евросоюза продолжают считать Владимира Зеленского легитимным президентом Украины, заявил на брифинге официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано. По его словам, на Украине общество и политики не сомневаются в том, кто является легитимным президентом. «И у нас тоже нет никаких сомнений в том, кто является президентом Украины. Это Зеленский», — сказал он (цитата по ТАСС).
ЕС согласовал решение о передаче Украине доходов от замороженных активов российского ЦБ, сообщил глава МИД Чехии Ян Липавский. Только в этому году сумма может составить около €3 млрд, 90% вырученных средств пойдет на военную поддержку Киева, сказал он.
Общие потери ВСУ за сутки в военном ведомстве оценили более чем в 1650 человек. Среди уничтоженной военной техники в сводке упомянуты в том числе четыре танка, три САУ «Акация», две САУ «Гвоздика», станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, две станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37.
Минобороны сообщило, что за последние сутки на различных направлениях произошли следующие изменения:
- подразделения группировки «Север» нанесли удары по позициям трех бригад ВСУ в районах населенных пунктов Константиновка, Охримовка, Гранов, отражены три контратаки в районах Волчанска и Старицы;
- подразделения группировки «Запад» нанесли удары по позициям трех бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новосадовое, Ивановка, Невское, отражены шесть контратак в районах населенных пунктов Стельмаховка, Червоная Диброва, Григоровка;
- подразделения группировки «Юг» нанесли удары по позициям трех бригад ВСУ в районах населенных пунктов Константиновка, Раздоловка, Часов Яр;
- подразделения группировки «Центр» нанесли удары по позициям двух бригад ВСУ в районах Семеновки и Новгородского, отражены семь контратак трех бригад ВСУ в районах населенных пунктов Очеретино, Соловьево, Уманское;
- подразделения группировки «Восток» нанесли удары по позициям бригады ВСУ в районах населенных пунктов Великая Новоселка и Макаровка, отражена контратака в районе Старомайорского;
- подразделения группировки «Днепр» нанесли удары по позициям трех бригад ВСУ в районах населенных пунктов Веселое, Работино, Малая Токмачка.
Минобороны сообщило об уничтожении трех украинских беспилотников над Белгородской областью.
Вячеслав Гладков сообщил, что сразу несколько населенных пунктов Борисовского района подверглись атаке ВСУ с помощью дронов. Пострадавших нет. В селе Зозули в результате сброса взрывного устройства выбиты окна в двух частных жилых домовладениях. Еще один дрон упал рядом с жилым домом и сдетонировал - обошлось без последствий. На выезде из села Грузское дрон-камикадзе совершил падение с последующей детонацией - повреждение получила ассенизаторская машина, еще один дрон сдетонировал при падении в центре села.