ПВО минувшей ночью сбила три украинских беспилотника в Белгородской области и один – в Калужской, сообщили в Минобороны.

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков ночью сообщал о сбитом беспилотнике в Старом Осколе, там повреждены два домовладения и один автомобиль. Калужской губернатор Владислав Шапша говорил, что дрон сбили на территории Дзержинского района, пострадавших и разрушений нет.

В ночь на 22 мая губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщал, что в регионе сбили украинский дрон, утром – еще один, оба в Навлинском районе.