Под утро взрывы звучали на Украине. Системы противовоздушной обороны работали в Киеве. Как сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко, пострадали семь человек.

Шесть взрывов прогремели в Харькове, сообщила местная обладминистрация. О взрывах сообщили также власти Черкасской области. «Суспільне» пишет о взрывах в Хмельницком, Виннице и Ровно, «ЗН» — о взрывах в Ивано-Франковске.

Сирены воздушной тревоги были включены во всех областях Украины.