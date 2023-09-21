Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 575-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий.
По всей Украине во второй раз за день объявлена воздушная тревога. Исключение составляет только Одесская область.
Под утро взрывы звучали на Украине. Системы противовоздушной обороны работали в Киеве. Как сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко, пострадали семь человек.
Шесть взрывов прогремели в Харькове, сообщила местная обладминистрация. О взрывах сообщили также власти Черкасской области. «Суспільне» пишет о взрывах в Хмельницком, Виннице и Ровно, «ЗН» — о взрывах в Ивано-Франковске.
Сирены воздушной тревоги были включены во всех областях Украины.
Ночью украинские беспилотники самолетного типа попытались атаковать объекты на территории России, военные пресекли атаку, сообщило в телеграм-канале российское Минобороны.
«Средствами противовоздушной обороны уничтожено над акваторией Черного моря и территорией Республики Крым 19 украинских БПЛА, над территориями Курской, Белгородской и Орловской областей по одному», — говорится в сообщении.
Министерство не уточнило, были ли пострадавшие и разрушения.
Польша перестала поставлять Украине оружие, занявшись вместо этого оснащением собственных вооруженных сил. Об этом заявил премьер Матеуш Моравецкий.
С его слов, Варшава теперь «будет вооружаться самым современным оружием», страна делает ставку прежде всего на модернизацию армии и быстрое оснащение оружием, чтобы та стала одной из самых сильных в Европе.
Предпосылок для возобновления переговоров по Украине нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Слово «переговоры» стало звучать все чаще в ответ на все чаще звучащие вопросы на этот счет. И президент последовательно отвечает, разъясняет позицию российской стороны, которая никогда не отказывалась от идеи таких переговоров, но которая констатирует, что в настоящий момент каких-либо предпосылок для их возобновления нет», — сказал он в эфире «Первого канала».
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе выступления на заседании Совбеза ООН по Украине заявил о растущих рисках глобального конфликта.
«Сегодня Запад обращается к уставным нормам и принципам выборочно, от случая к случаю, исключительно сообразно своим корыстным геополитическим потребностям. Это неизбежно ведет к расшатыванию глобальной стабильности, обострению имеющихся и разжиганию новых очагов напряженности. Растут и риски глобального конфликта», — сказал Лавров.
Владимир Зеленский, выступая на Совете Безопасности ООН, озвучил свой мирный план по прекращению конфликта на Украине, состоящий из двух пунктов.
План Зеленскоговключает в себя:
- Полный вывод всех российских войск и военных формирований, включая Черноморский флот, со всей территории Украины в пределах границ 1991 года;
- Полный возврат Украине контроля над всей государственной границей и исключительной экономической зоной в Черном и Азовском морях, а также в Керченском проливе.
Киев неоднократно называл условием для мирных переговоров с Россией выход на границы 1991 года и подчеркивал, что в основе диалога должна быть предложенная Зеленским в ноябре 2022 года «формула мира». В нее входят десять пунктов, среди которых — освобождение всех пленных и депортированных, восстановление территориальной целостности Украины, вывод российских войск к границам 1991 года и фиксация окончания конфликта.
Прошлой осенью украинский президент ввел в действие решение СНБО об отказе от переговоров с Россией, пока ее возглавляет Владимир Путин. Российский президент, выступая на ВЭФ 12 сентября, указывал, что для начала диалога Киеву следует отменить этот документ. Кроме того, Путин отмечал, что Москва не может прекратить боевые действия, пока Украина ведет контрнаступление. Возможность переговоров по условиям «формулы мира» МИД России также неоднократно отвергал.
Россия настаивает на признании «новых территориальных реалий» (включения Крыма, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав страны), прекращении поставок на Украину оружия и нейтральном статусе соседней страны.
Президент Украины Владимир Зеленский призвал экс-президента США Дональда Трампа публично поделиться своим мирным планом, если у него такой есть. Об этом Зеленский заявил в интервью CNN.
Он отметил, что если идея Трампа состоит в том, чтобы «забрать часть нашей территории и отдать [президенту России Владимиру] Путину», то это никакая не «формула мира».
Уголовное дело в отношении 28-летнего летчика российских ВКС Максима Кузьминова, который в начале августа угнал вертолет Ми-8 на Украину, будет вести ФСБ, сообщили RT в Главном военном следственном управлении СК.
В управлении уточнили, что следователи обнаружили в действиях Кузьминова признаки госизмены.
Кузьминов угнал вертолет Ми-8 из Курска 9 августа, сообщал телеграм-канал Baza; о произошедшем официально объявили только в начале сентября. Тогда представители ГУР Украины и Кузьминов дали пресс-конференцию, на которой пилот заявил, что за угон вертолета получил денежное вознаграждение. Позже он уточнил, что ему выплатили $500 тыс. (48,7 млн руб.). Также он рассказал, что на борту Ми-8 с ним были два члена экипажа, которые выбежали из вертолета. Глава ГУР Кирилл Буданов позднее заявил, что члены экипажа «были уничтожены».
Сын Уоррена Баффета Говард Баффет, фонд которого с начала конфликта на Украине направил Киеву сотни миллионов долларов, в интервью агентству Reuters предположил, что поддержка Украины в следующем году будет угасать. По его словам, основное внимание перекинется на президентские выборы в США, а от Украины наступит усталость. В этой связи Баффет заявил, что союзники Киева прямо сейчас должны удвоить помощь с тем, чтобы как можно быстрей закончить конфликт в свою пользу.
Спикер МИД Украины Олег Николенко на своей странице в соцсети призвал «польских друзей отбросить эмоции». По его словам, у Киева есть «конструктивный путь решения зерновой проблематики», который переведет диалог в конструктивное русло.
Врио главы Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что Дмитрий Ворона продолжит представлять регион в Совете Федерации. В верхней палате он работал с декабря 2022 года.
МИД Польши вызвал посла Украины в Варшаве в связи с заявлениями Владимира Зеленского на Генеральной ассамблее ООН.
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил агентству «РИА Новости», что рассчитывает до конца года посетить Москву и Запорожскую АЭС.
Вертолет украинского бизнесмена Константина Жеваго, который покинул страну после возбуждения против него уголовного дела, передали ВСУ, сообщило Государственное бюро расследований Украины.
Вертолет арестовали в марте в рамках уголовного дела о растрате, по которому проходит Жеваго. Предприниматель использовал его в личных целях. Теперь вертолет будет выполнять боевые задачи в одной из частей ВСУ, отметили в ведомстве.
На видео, которое показало ведомство, видно, что речь идет о легком многоцелевом вертолете Agusta AW109 Power итальянского производства.
Если Украина будет нагнетать конфликт с Польшей из-за запрета на экспорт ее зерна, то Варшава расширит эмбарго, заявил польский премьер Матеуш Моравецкий.
Киев не понимает, к какой дестабилизации на польском рынке приводили украинские товары, для Варшавы превыше всего интересы ее фермеров, добавил премьер.
Киев ранее пригрозил ввести запрет на ввоз польских помидоров, капусты, лука и яблок в ответ на ограничения Польши. Польский президент Анджей Дуда в контексте ситуации с сельхозпродукцией сравнил Украину с утопающим: «Утопающий человек чрезвычайно опасен, потому что он может тянуть вас на глубину... Он может просто утопить спасателя».
Потери ВСУ за сутки в Минобороны оценили более чем в 500 человек. Среди уничтоженной военной техники в сводке уничтожены в том числе один танк, три САУ М109 Paladin, САУ Krab, САУ «Акация», четыре артиллерийские системы М777, боевая машина РСЗО «Смерч», ЗРК М1097 Avenger. Истребительной авиацией ВКС России сбит Су-24м воздушных сил Украины. На аэродроме Долгинцево Днепропетровской области ударом беспилотного летательного аппарата поражен украинский истребитель МиГ-29.
По данным военного ведомства, на других направлениях за последние сутки произошли следующие изменения:
- на Запорожском направлении отражены три атаки в районе Вербового;
- на Краснолиманском направлении отражены две атаки в районе Червоной Дибровы;
- на Южно-Донецком направлении отражена атака ВСУ в направлении Приютного;
- на Купянском направлении нанесены удары по позициям ВСУ в районах населенных пунктов Загоруйковка, Ивановка, Розовка, Берестовое;
- на Херсонском направлении в районе населенного пункта Казацкое Херсонской области и островов Алешкинский и Переяславский уничтожены четыре диверсионно-разведывательные группы сил специальных операций ВСУ.
Минобороны сообщило, что на Донецком направлении за последние сутки были отражены пять атак штурмовых групп 3-й штурмовой бригады, 53-й и 110-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка, Веселое и Химик.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что «по уточненной информации службы ПВО отразили ракетную атаку на Севастополь». «Сейчас в городе все спокойно. Информация по возможным повреждениям от упавших частей сбитых ракет и пострадавшим уточняется», - написал он в Telegram.