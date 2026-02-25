МИД Германии заявил о снятии с повестки темы российских активов
Тема использования замороженных российских активов для помощи Украине снята с повестки. Об этом заявил министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль на пресс-конференции со своим бельгийским коллегой Максимом Прево, трансляцию которой вел МИД Германии.
Материал дополняется
