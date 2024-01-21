Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что встретится в среду, 24 января, в Ужгороде со свои украинским коллегой Денисом Шмыгалем и сообщит ему, что Киев не получит от Братиславы никакого оружия и что Словакия будет блокировать членство Украины в НАТО из-за угрозы третьей мировой войны.

Он также отметил, что уважает стремление Украины в ЕС, но для этого она должна выполнить все условия. «В ЕС не может вступить страна, абсолютно не соответствующая никаким требованиям», — пояснил премьер.