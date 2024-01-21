Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 697-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Главное за ночь:
- Ночью украинские беспилотники сбили над тремя российскими регионами — Тульской, Орловской и Смоленской областями. По предварительным данным, пострадавших нет.
- Россия может взять под свой контроль 30% мирового экспорта пшеницы в случае поражения Украины, заявил Le Parisien недавно назначенный министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне.
- Дональд Трамп заявил, что в случае победы на выборах президента США в этому году обеспечит мирное урегулирование конфликта на Украине еще до своей инаугурации.
- Пункт об отказе России от ядерного оружия должен быть включен в соглашение между Киевом и союзниками и Москвой, считает замминистра обороны Украины Иван Гаврилюк.
- Спикер палаты представителей США Майк Джонсон (республиканец из Луизианы) в интервью Fox News заявил, что хотел бы получить от президента Джо Байдена и Белого дома ответы на «критически важные вопросы» об Украине, «которые стоят перед американским народом». «Мы должны это знать. Мы должны знать стратегию, в чем развязка… как Украине выйти из этого конфликта», — сказал он.
В Курской области под обстрел попало село Вишнево Беловского района. Пострадавших нет. В спортзале и столовой местной школы выбило окна.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что встретится в среду, 24 января, в Ужгороде со свои украинским коллегой Денисом Шмыгалем и сообщит ему, что Киев не получит от Братиславы никакого оружия и что Словакия будет блокировать членство Украины в НАТО из-за угрозы третьей мировой войны.
Он также отметил, что уважает стремление Украины в ЕС, но для этого она должна выполнить все условия. «В ЕС не может вступить страна, абсолютно не соответствующая никаким требованиям», — пояснил премьер.
Дрон-камикадзе ВСУ атаковал белгородское приграничное село Колотиловка. Поврежден объект связи.
Также под обстрел попало белгородское село Новая Таволжанка, пострадавших нет.
Украинский дрон атаковал окраину села Новостроевка-Вторая в Грайворонском округе Белгородской области. Пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Сводка Минобороны:
- На Купянском направлении отражены десять атак ВСУ, на Краснолиманском - четыре, на Донецком - четыре, на Южно-Донецком - две.
- На Запорожском направлении был нанесен удар по военным и технике трех бригад ВСУ.
- На Херсонском направлении ВСУ потеряли артиллерийскую установку М109 Paladin.
По всей Украине объявлена воздушная тревога.
Белый дом предупредил, что Россия может выиграть в течение нескольких недель, если конгресс не даст разрешение на выделение средств на помощь Украине. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на источники.
Они рассказали, что советник по национальной безопасности Джейк Салливан и директор Национальной разведки США Эврил Хейнс на встрече с лидерами конгресса по вопросам иммиграции и помощи Украине сообщили, что без дополнительной финансовой поддержки Украины Россия сможет победить в течение нескольких недель или месяцев.
В Брянской области около 6:30 утра дежурные средства ПВО отразили атаку беспилотника, сообщило Минобороны. Губернатор региона Александр Богомаз уточнил, что дрон был сбит над Клинцовским районом, пострадавших нет.
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об отбое ракетной опасности.
Оповещение о ракетной опасности прозвучало в Курске, сообщил губернатор Роман Старовойт.
«Если вы находитесь дома, не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице — уйдите в безопасное место», — написал он в телеграм-канале.
Представители американской и других западных разведок считают, что конфликт на Украине продлится еще как минимум два года, сообщает CNN со ссылкой на источники. В частном порядке некоторые из них говорят, что бои могут продлиться и пять лет.
Это было одной из причин, почему Вашингтон хочет добиться выделения средств на помощь Украине до конца этого года: многие чиновники опасаются, что в случае победы Дональда Трампа осенью 2024-го на выборах президента США тот заблокирует дальнейшее финансирование, в том числе уже одобренное, отмечает телеканал.
Власти планируют ввести обязательный консульский учет россиян, проживающих за рубежом. Об этом говорится в утвержденном правительством плане мероприятий в рамках концепции миграционной политики на ближайшие два года.
«Ожидаемый результат — определено понятие «гражданин, постоянно проживающий за пределами Российской Федерации», а также конкретизирован правовой статус этой категории граждан», — говорится в документе.
Ввести эту норму предполагается к 20 июня 2025 года.
Газета Postimees сообщила о том, что власти Эстонии намерены построить 600 бункеров на границе России в качестве линии обороны. По данным издания, на эти цели будет выделено около €60 млн, а само сооружение бункеров начнется в следующем году.
МИД России сообщил подробности вызова в ведомство посла Франции Пьера Леви. Ему было заявлено, что гибель 60 французских наемников в Харькове 16 января в результате российского высокоточного удара лежит на совести официального Парижа, потворствующего работе в стране рекрутинговых механизмов, с помощью которых набираются наемники для участия в боевых действиях на стороне Украины. «Рассчитываем, что к широкой французской общественности наконец пробьется правдивая информация о реальных масштабах вовлеченности Франции в конфликт и придет осознание ответственности за гибель и страдания все большего числа людей, которую ей приходится разделять со своими властями», — говорится в заявлении.
Экс-министр обороны Украины Алексей Резников возобновил свою адвокатскую лицензию. По специальности он работал до 2014 года, а после победы Владимира Зеленского на президентских выборах сначала был министром по вопросам реинтеграции, а затем возглавлял военное ведомство.
Минобороны сообщило о том, что с 13 по 19 января Вооруженными силами Российской Федерации было нанесено 17 групповых ударов высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми авиационными ракетными комплексами «Кинжал», а также беспилотными летательными аппаратами. Удары наносились по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, осуществлявшим ремонт вооружения и техники, изготовление боеприпасов, пороха и разведывательно-ударных БПЛА. Также поражались пункты дислокации подразделений Вооруженных сил Украины, формирований иностранных наемников и националистов.
ЕС начал обсуждение нового, 13-го пакета санкций против России, пишет Bloomberg.
Он должен быть одобрен к 24 февраля, то есть к двухлетней годовщине начала российской военной операции.
Предполагается, что в новый пакет будут включены новые торговые ограничения и меры против обхода уже существующих санкций.