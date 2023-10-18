Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о двух погибших в зоне военной операции уроженцах города. Константин Вышаренко трудился по нескольким рабочим специальностям, позже получил высшее юридическое образование, а в сентябре заключил контракт с Минобороны. Он был распределен в штормовое подразделение и погиб в районе населенного пункта Скелеватое (Запорожская область).

Сергей Видничук работал на стройках в Севастополе, а затем попал в исправительное учреждение на небольшой срок. «Он решил искупить свою вину и весной 2023 года заключил контракт с Минобороны. Погиб в районе Марьинки».