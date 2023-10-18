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Военная операция на Украине ,  
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Военная операция на Украине. Онлайн

Сюжет
Военная операция на Украине

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 602-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий.
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08:39

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объяснил громкие звуки в центре города тренировкой Черноморского флота.

07:31

Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 28 украинских беспилотников самолетного типа над территорией Белгородской и Курской областей и акваторией Черного моря за ночь с 17 на 18 октября, сообщило Минобороны.

Вчера 21:26

Над Белгородской областью сбили беспилотник самолетного типа, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

Вчера 19:49

Вчера 19:10

Российские власти могут зеркально ответить на использование недружественными странами доходов от инвестирования замороженных российских активов, заявил министр финансов Антон Силуанов в интервью телеканалу Asharq News Bloomberg.

Вчера 18:53

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил получение американских ракет ATACMS и поблагодарил США за их предоставленные.

«Наши договоренности с президентом Байденом выполняются», — заявил он.

Вчера 18:24

Официальный представитель американского командования в Европе и Африке полковник Мартин О Доннелл заявил радиостанции «Голос Америки», что обещанный США 31 танк Abrams M1A1 уже находится на Украине. Вместе с ними в страну направлены боеприпасы, запчасти, а также украинские экипажи, которые проходили подготовку в Германии.

Вчера 18:14

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о двух погибших в зоне военной операции уроженцах города. Константин Вышаренко трудился по нескольким рабочим специальностям, позже получил высшее юридическое образование, а в сентябре заключил контракт с Минобороны. Он был распределен в штормовое подразделение и погиб в районе населенного пункта Скелеватое (Запорожская область).

Сергей Видничук работал на стройках в Севастополе, а затем попал в исправительное учреждение на небольшой срок. «Он решил искупить свою вину и весной 2023 года заключил контракт с Минобороны. Погиб в районе Марьинки».

Вчера 17:52

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что украинские войска обстреляли «недавно полученными американскими дальнобойными ракетами» город Скадовск. «Одна из ракет взорвалась посередине улицы, другая — в огороде в частном секторе. Два мирных жителя получили лёгкие ранения, не опасные для жизни и здоровья. В больнице им оказана необходимая помощь, госпитализация не потребовалась. Близлежащие дома и общественные здания повреждены незначительно».

Вчера 17:48

Владимир Рогов написал в своем Telegram, при ночном ударе по Бердянску использовались американские ракеты ATACMS. По его словам, были обнаружены устанавливаемые на нее кассетные суббоеприпасы М74.

Вчера 17:16

Украина в последние дни тайно получила небольшое число американских ракет ATACMS, сообщает Wall Street Journal. Официально в Белом доме о поставках не заявляли.

Вчера 16:44


Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что в городе начали строить первую подземную школу, в которой дети смогут учиться во время воздушной тревоги.

Вчера 15:34

ФСБ сообщила о задержании жителя Орла, причастного к диверсиям на транспортных объектах и на объекте связи.

Против 38-летнего мужчины возбудили уголовное дело по статье о госизмене (ст. 275 УК). Максимальным наказанием по ст. 275 УК является пожизненное заключение.

В ФСБ уточнили, что имеют доказательства совершения задержанным диверсии по заданию Службы безопасности Украины за денежное вознаграждение. 

Вчера 15:15

Московские власти заложили в проект бюджета на 2024–2026 годы 95 млрд руб. на восстановление Донецка и Луганска, следует из опубликованного проекта бюджета Москвы, который изучил РБК.

В 2024 году на ремонтные работы и развитие инфраструктуры в этих городах планируется направить 35 млрд руб., в 2025–2026 годах — по 30 млрд руб. ежегодно.

Вчера 14:33

Общие потери ВСУ за сутки в Минобороны оценили более чем в 1150 человек убитыми и ранеными. Среди уничтоженной военной техники в сводке упомянуты в том числе восемь танков, две САУ Krab, три САУ «Гвоздика», радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36. Средствами ПВО сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины.

Вчера 14:33

Минобороны сообщило, что за последние сутки на различных направлениях произошли следующие изменения:

  • на Купянском направлении отражены семь атак в районах населенных пунктов Ивановка, Тимковка, Надия;
  • на Краснолиманском направлении отражены две атаки в районах Червоной Дибровы, Шипиловки и Кузьмино;
  • на Донецком направлении отражены девять атак в районах населенных пунктов Орехово-Васильевка и Андреевка;
  • на Южно-Донецком направлении нанесен удар по украинской бригаде в районе Угледара;
  • на Запорожском направлении отражены четыре атаки в районе Вербового.
Вчера 13:29

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после переговоров с Владимиром Путиным в Пекине заявил, что его страну больше всего волнуют вопросы, когда завершится конфликт на Украине и прекратится поток беженцев.

Вчера 12:41

Госдума в первом чтении приняла законопроект об отзыве ратификации договора о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний.

Вчера 12:30

Начальник пресс-центра российской группировки «Запад» Сергей Зыбинский заявил, что на Купянском направлении общие потери ВСУ за сутки составили до двух рот живой силы, два танка, две боевые бронированные машины, один беспилотный летательный аппарат, один пикап, один микроавтобус.

Вчера 12:01

Заместитель министра труда и социальной защиты Алексей Вовченко заявил, что более половины участников СВО, получивших увечья и проходящих медико-социальную экспертизу, имеют ампутации. «Признан инвалидом с ампутацией конечности - это 54% от всех освидетельствований... это много, среди гражданских инвалидов у нас такого процента с ампутацией нет», - цитирует Вовченко агентство «РИА Новости».

Автор
Редакция РБК
Украина Россия Донбасс Военная операция на Украине
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