Комитет Госдумы по обороне рекомендовал принять в первом чтении законопроект о повышении призывного возраста.

Как сказано в документе, правительство и правовое управление Госдумы ранее высказали замечания к проекту, «которые не влияют на его концепцию и могут быть устранены при подготовке законопроекта ко второму чтению».

В соответствии с законопроектом призывной возраст в России планируют поднять с 18 лет до 21 года, а возраст отправки в запас — с 27 до 30 лет. При этом верхняя планка будет поднята сразу, а нижняя — поэтапно. То есть в 2024 году призывной возраст будет от 19 до 30 лет, в 2025-м — от 20 до 30 лет и в 2026-м — от 21 года до 30 лет.

