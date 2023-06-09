Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 471-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Для восстановления предприятия «Артемсоль» в Соледаре найден инвестор, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в интервью «РИА Новости». По его словам, «это одна из самых крупных российских компаний». Ее название глава республики не уточнил.
Ночью над Белгородом и Белгородским районом работала система ПВО, есть повреждения многоквартирного жилого дома и частных домов в поселке Разумное, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Вечером накануне он сообщал, что на подлете к городу сбиты две цели.
Он добавил, что в Шебекино «ночью много стреляли», пока власти не могут провести осмотр из-за частых обстрелов. По словам Гладкова, пострадали три человека, двое из них госпитализированы.
Будущая поддержка в адрес Украины и мировая репутация американского президента Джо Байдена зависит от успехов начавшегося наступления украинской армии, заявили Politico пять высокопоставленных чиновников США на условиях анонимности.
Сотрудники президентской администрации опасаются, что любые первоначальные ошибки наступления могут дать республиканскому большинству в палате представителей предлог помешать инициативе демократов из сената повысить расходы на оборону. Опасение также вызывают «удары вглубь суверенной российской территории», за ними последовали несколько «строгих предупреждений» по дипломатическим каналам, рассказали источники газеты.
В Бердянске, по предварительным данным, произошел пожар в районе газовой станции на газорегуляторном пункте у хлебокомбината, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в телеграм-канале.
Западные страны, включая США, сделали «все, что могли», чтобы поддержать украинские войска, заявил президент Джо Байден. «В развивающейся ситуации мы настроены очень оптимистично», — сказал Байден.
Цели военной операции России на Украине могут быть изменены, заявил глава Крыма Сергей Аксенов в интервью телеканалу «Крым 24». «Ситуация меняется ежедневно, думаю, что все-таки и цели будут так или иначе скорректированы, я лично не сомневаюсь», — сказал Аксенов.
Город Горловка в Донецкой народной республике «целый день» находится под обстрелами, сообщил врио главы региона Денис Пушилин в телеграм-канале. В результате атак погибли три жителя этого города, 16 получили ранения.
Венгрии при содействии РПЦ передали участвовавших в боевых действиях на Украине военнопленных закарпатского происхождения, сообщила пресс-служба патриарха Кирилла. Их число не называется.
Комитет Госдумы по обороне рекомендовал принять в первом чтении законопроект о повышении призывного возраста.
Как сказано в документе, правительство и правовое управление Госдумы ранее высказали замечания к проекту, «которые не влияют на его концепцию и могут быть устранены при подготовке законопроекта ко второму чтению».
В соответствии с законопроектом призывной возраст в России планируют поднять с 18 лет до 21 года, а возраст отправки в запас — с 27 до 30 лет. При этом верхняя планка будет поднята сразу, а нижняя — поэтапно. То есть в 2024 году призывной возраст будет от 19 до 30 лет, в 2025-м — от 20 до 30 лет и в 2026-м — от 21 года до 30 лет.
Издательство «Просвещение» представило учебник ОБЖ для 10 класса с модулем начальной военной подготовки, сообщает ТАСС.
Модуль начинается с параграфа, посвященного строевой подготовке и воинскому приветствию. Также включены параграфы, посвященные действиям в общевойсковом бою, а также оказанию первой помощи во время боя.
Кроме того, учебник включает в себя модуль по основам обороны государства, а также модули по военно-профессиональной деятельности и основам противодействия экстремизму и терроризму, отмечает агентство.
Из подтопленных районов Херсонской области эвакуировали 5 тыс. человек, сообщил врио губернатора Владимир Сальдо.
Он добавил, что погибли семь человек, том числе двое мирных жителей — в результате ракетного обстрела эвакуационной зоны в Голой Пристани.
Ущерб жилому фонду в регионе Сальдо оценил по меньшей мере в 1,5 млрд руб.
Три человека погибли при обстреле Горловки (ДНР) со стороны ВСУ, сообщил мэр города Иван Приходько.
Воздушная тревога объявлена на большей части территории Украины.
Попытка наступления украинской армии на запорожском направлении не стала внезапной, как планировал Киев, заявил командующий группировкой российских сил на этом направлении генерал-полковник Александр Романчук.
«Своевременно силами войсковой разведки, подразделениями специального назначения, воздушной разведкой противник был вскрыт. <...> Противнику не удалось достичь внезапности в выполнении своей задачи», — отметил он.
В Грайворонском городском округе под обстрел ВСУ попало село Новостроевка-Вторая, сообщил белгородский губернатор Вячеслав Гладков.
«Пострадавших нет. Есть повреждения на территории производственной базы: посечены забор, фасад и крыша здания, выбиты окна, также повреждены гараж и два трактора. Осколками снарядов повредило газовую трубу», — написал он в телеграм-канале.
Владимир Путин накануне поздно вечером провел переговоры с командующим войсками военного округа, ему доложили обстановку на запорожском направлении, сообщил командующий группировкой российской армии на запорожском направлении Александр Романчук.
Утром начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту о результатах ночного боя с украинскими силами.
Во время военной операции погиб полковник российской армии, командир мотострелкового полка Владимир Кузнецов. Об этом в телеграм-канале сообщила глава городского округа Истра Татьяна Витушева. Погибший офицер был ее мужем, уточняет пресс-служба подмосковного правительства.
«При исполнении воинского долга <...> героически погиб гвардии полковник Вооруженных сил Российской Федерации, награжденный орденом «За военные заслуги», медалью Суворова, медалью Жукова и иными государственными и ведомственными знаками отличия РФ, командир мотострелкового полка Владимир Викторович Кузнецов», — написала Витушева.
Он погиб 5 июня, отражая нападение диверсантов ВСУ под Белгородом, уточнили в правительстве Московской области.
Украинская сторона в последние дни понесла «значительные» потери в военных и тяжелой технике при попытках прорыва российской обороны, поскольку встретила большее, чем ожидалось, сопротивление, заявили два высокопоставленных американских чиновника телеканалу CNN.
По словам одного из них, среди потерь Киева — поставленные Вашингтоном бронемашины с усиленной противоминной защитой (Mine Resistant Ambush Protected, MRAP).
В то же время оба собеседника CNN заявили, что эти потери, как ожидается, не повлияют на более масштабное контрнаступление украинской армии.
В Бердянске Запорожской области взорвали автомобиль. Как сообщил член региональной администрации Владимир Рогов, это произошло в 17:40 мск около дома 15 на улице Северной.
«На месте работают сотрудники МЧС и МВД. Информация уточняется», — написал Рогов в телеграм-канале.