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Военная операция на Украине. Онлайн

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 468-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
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13:49

Вооруженные силы Украины нанесли удар британскими ракетами Storm Shadow по поселку Новоалексеевка в Херсонской области, повреждены здания ПТУ, со ссылкой на источники сообщили ТАСС и телеканал «Таврия».

По их информации, всего было выпущено четыре ракеты, из них три сбили подразделения ПВО группировки «Днепр». Информация о пострадавших уточняется, добавили собеседники.

13:35

Главные новости о разрушении плотины Каховской ГЭС и последствиях этого ЧП собраны в специальном онлайне РБК.

13:12

Что в Кремле говорят о подрыве плотины Каховской ГЭС:

  • «Мы можем уже сейчас однозначно заявить, что речь идет о преднамеренной диверсии украинской стороны. Эта диверсия потенциально может повлечь очень тяжелые последствия для нескольких десятков тысяч жителей региона, экологические последствия, последствия иного характера, которые еще только предстоит установить», — сказал Дмитрий Песков.
  • По его словам, одна из целей этой диверсии — лишить Крым воды: «Падает уровень воды в водохранилище. И соответственно сокращается подача в канал, резко сокращается».
  • «Судя по всему, связана диверсия и с тем, что начав 2 дня назад крупномасштабные наступательные действия, сейчас украинское вооруженные силы не добиваются поставленных целей. Эти наступательные действия захлебываются», — отметил представитель Кремля.

Песков также отверг обвинения в адрес российских военных, которые прозвучали из Киева и Брюсселя.

«Мы можем их [обвинения] решительно отвергнуть. Мы официально заявляем: здесь однозначно речь идет о преднамеренной диверсии украинской стороны, которая была спланирована и осуществлена по приказу, поступившему из Киева, киевского режима. Всю ответственность за все последствия должен нести киевский режим», — ответил Песков.

12:29

Начальник пресс-центра российской группировки «Восток» Олег Чехов заявил, что в районе Привольного и Нескучного уничтожено 13 танков, две БМП, шесть бронеавтомобилей ВСУ, в районе Новодаровки один танк, в районе Ольговского три танка, три бронеавтомобиля и пять пикапов. «Пресечена попытка проведения противником разведки боем севернее Никольского», - сказал он.

11:45

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что за минувшие сутки по Шебекинскому городскому округу была выпущена 491 единица различных боеприпасов. «В городе Шебекино удары наносились в большинстве своём по жилым массивам. Есть пострадавший с осколочным ранением кисти. Мужчину доставили в больницу, где врачи оказывают ему необходимую помощь», - написал он в своем Telegram.

11:25

Начальник пресс-центра российской группировки «Юг» Вадим Астафьев сообщил о том, что ВСУп понесли значительные потери в живой силе и военной технике в результате неудавшейся попытки провести разведку боем в районе населённого пункта Яковлевка Донецкой народной республики. Также в районе Парасковиевки уничтожен командный пункт батальона 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ.

10:13

Заместитель начальника главного управления Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский заявил, что населенный пункт Новодонецкое, который накануне был почти полностью занят украинскими военными, вновь находится под контролем российских войск. «Потери с нашей стороны оказались значительно меньшими, чем могли быть при таком агрессивном натиске», - сообщил он в своем Telegram.

09:55

Денис Пушилин назвал обстановку на флангах в Артемовске стабильно тяжелой. По его словам, серьезных изменений за последние дни не произошло, но «есть определенные улучшения», сообщает ТАСС.

09:36

Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что все атаки ВСУ 5 июня были отбиты. «На сегодняшний момент противник был оттеснен, причем понеся достаточно серьезные потери», - цитирует Пушилина агентство ТАСС.

08:49

ФСБ заявила о том, что украинская военная разведка запланировала совершить в России теракт с использованием «грязной бомбы». «В ходе расследования готовившейся в мае 2023 года диверсии по подрыву самолетов дальней авиации, дислоцированных на аэродроме «Северный» в Ивановской области, стало известно о планах Главного управления разведки МО Украины совершить террористический акт на территории России с использованием так называемой «грязной бомбы». «В частности, разрабатывался план по доставке и закладке т.н. «грязных бомб», оборудованных таймерами отсрочки, для одновременного подрыва и приведения в негодность местности для проживания людей», говорится в сообщении, которое приводит агентство «РИА Новости».

08:41

Представитель экстренных служб Херсонской области заявил агентству ТАСС, что по предварительным данным удар по Каховской ГЭС был нанесен из РСЗО «Ольха».

08:25

Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев допустил проблемы с поставкой воды в Крым в связи с частичным разрушением Каховской ГЭС.

00:17

Украинские силы продолжили наступление, сосредоточив основные силы на Времевском выступе Южно-Донецкого направления (Времевской выступ расположен на стыке Запорожской области и ДНР), сообщило Минобороны России.

В ведомстве заявили, что украинские военные наступали в районах населенных пунктов Новодаровка и Левадное силами переформированных 23-й и 31-й механизированных бригад, а также ввел на данном участке свежую бригаду.

«Одновременно противник начал наступление в направлении совхоз «Октябрьский» и Новодонецкое силами 37-й бригады морской пехоты с усилением, основу которого составили подразделения 68-й горной егерской бригады ВСУ», — говорится в сообщении.

В Минобороны заявили, что нанесли противнику «комплексное огневое поражение» силами авиации, ракетными войсками и артиллерией, а также тяжелыми огнеметными системами. Противник был остановлен и не добился поставленных задач, потери ВСУ на Южно-Донецком направлении Минобороны оценивает в 1,5 тыс. военнослужащих, а также 28 танков (включая 8 «Леопардов») и 109 боевых бронемашин.

Вчера 21:11

Украинские военные смогли «зацепиться» за поселок городского типа Новодонецкое в ДНР, сообщил замглавы Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский в телеграм-канале.

При этом, по его словам, украинские войска понесли «немалые» потери, речь идет о «подтвержденных около десяти единицах уничтоженной бронированной техники, включая один танк, десятках убитых».

«В целом сегодня баланс в пользу противника, но значительно углубиться в нашу территорию ему не удалось», — написал Ходаковский.

Вчера 20:48

Белгородский губернатор сообщил, что согласовал с Михаилом Мишустиным предоставление двух единоразовых выплат отселенным жителям.

«Суммы и даты платежей, надеюсь, скажу вам уже завтра-послезавтра», — добавил Вячеслав Гладков.

Вчера 20:38

Вячеслав Гладков сообщил о новом обстреле Грайворонского городского округа.

«В селе Глотово есть один пострадавший — мальчик 14 лет. В момент обстрела он находился на улице и получил контузию. В районной ЦРБ ему оказали первую медицинскую помощь, сейчас врачи доставляют его в детскую областную больницу. Также в селе снарядом повреждено одно частное домовладение: выбиты окна, посечены кровля и фасад, повреждение есть и у хозпостроек», — написал губернатор в телеграм-канале.

Фото:vvgladkov / Telegram Фото:vvgladkov / Telegram Фото:vvgladkov / Telegram

Вчера 20:33

ЕС включил в санкционный список 9 россиян. Ограничения введены за нарушения прав человека. В частности, они связаны с делом оппозиционера Владимира Кара-Мурзы (признан иноагентом), приговоренного к 25 годам.

Под санкции попали:

  • замминистра юстиции Олег Свириденко;
  • следователь по особо важным делам ГУ Следственного комитета Андрей Задачин;
  • руководитель Главного следственного управления СК Денис Колесников;
  • выступавший экспертом в этом процессе директор организации «Независимый эксперт» Данила Михеев;
  • четверо судей (судья Хамовнического суда Диана Мищенко, судья Басманного суда Елена Ленская, судьи Мосгорсуда Илья Козлов и Сергей Подопригоров);
  • начальник СИЗО-5 «Водник» Дмитрий Комнов.

Приговор Кара-Мурзе был вынесен в апреле. Политик получил 25 лет колонии строгого режима по делам о госизмене и фейках об армии.

Вчера 20:24

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил Reuters, что у ВСУ достаточно оружия, чтобы начать контрнаступление.

При этом он не ответил на вопрос, началось ли это контрнаступление.

Вчера 20:18

Над Белгородом и Белгородским районом вновь сработала система ПВО, огонь был открыт по «трем воздушным целям», сообщил Вячеслав Гладков.

Последствия на земле уточняют оперативные службы, добавил губернатор.

Вчера 20:01

Покинувшим приграничные районы жителям Белгородской области предоставят кредитные каникулы, сообщил Вячеслав Гладков.

«Был разговор с руководителем Центрального банка России, я звонил в пятницу, сегодня-завтра мы уже увидим решение», — сказал губернатор. С 1 июня покинувшим свои дома жителям не будут начислять квартплату, добавил он.

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