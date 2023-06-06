Украинские силы продолжили наступление, сосредоточив основные силы на Времевском выступе Южно-Донецкого направления (Времевской выступ расположен на стыке Запорожской области и ДНР), сообщило Минобороны России.

В ведомстве заявили, что украинские военные наступали в районах населенных пунктов Новодаровка и Левадное силами переформированных 23-й и 31-й механизированных бригад, а также ввел на данном участке свежую бригаду.

«Одновременно противник начал наступление в направлении совхоз «Октябрьский» и Новодонецкое силами 37-й бригады морской пехоты с усилением, основу которого составили подразделения 68-й горной егерской бригады ВСУ», — говорится в сообщении.

В Минобороны заявили, что нанесли противнику «комплексное огневое поражение» силами авиации, ракетными войсками и артиллерией, а также тяжелыми огнеметными системами. Противник был остановлен и не добился поставленных задач, потери ВСУ на Южно-Донецком направлении Минобороны оценивает в 1,5 тыс. военнослужащих, а также 28 танков (включая 8 «Леопардов») и 109 боевых бронемашин.