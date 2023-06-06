Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 468-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Вооруженные силы Украины нанесли удар британскими ракетами Storm Shadow по поселку Новоалексеевка в Херсонской области, повреждены здания ПТУ, со ссылкой на источники сообщили ТАСС и телеканал «Таврия».
По их информации, всего было выпущено четыре ракеты, из них три сбили подразделения ПВО группировки «Днепр». Информация о пострадавших уточняется, добавили собеседники.
Главные новости о разрушении плотины Каховской ГЭС и последствиях этого ЧП собраны в специальном онлайне РБК.
Что в Кремле говорят о подрыве плотины Каховской ГЭС:
- «Мы можем уже сейчас однозначно заявить, что речь идет о преднамеренной диверсии украинской стороны. Эта диверсия потенциально может повлечь очень тяжелые последствия для нескольких десятков тысяч жителей региона, экологические последствия, последствия иного характера, которые еще только предстоит установить», — сказал Дмитрий Песков.
- По его словам, одна из целей этой диверсии — лишить Крым воды: «Падает уровень воды в водохранилище. И соответственно сокращается подача в канал, резко сокращается».
- «Судя по всему, связана диверсия и с тем, что начав 2 дня назад крупномасштабные наступательные действия, сейчас украинское вооруженные силы не добиваются поставленных целей. Эти наступательные действия захлебываются», — отметил представитель Кремля.
Песков также отверг обвинения в адрес российских военных, которые прозвучали из Киева и Брюсселя.
«Мы можем их [обвинения] решительно отвергнуть. Мы официально заявляем: здесь однозначно речь идет о преднамеренной диверсии украинской стороны, которая была спланирована и осуществлена по приказу, поступившему из Киева, киевского режима. Всю ответственность за все последствия должен нести киевский режим», — ответил Песков.
Начальник пресс-центра российской группировки «Восток» Олег Чехов заявил, что в районе Привольного и Нескучного уничтожено 13 танков, две БМП, шесть бронеавтомобилей ВСУ, в районе Новодаровки один танк, в районе Ольговского три танка, три бронеавтомобиля и пять пикапов. «Пресечена попытка проведения противником разведки боем севернее Никольского», - сказал он.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что за минувшие сутки по Шебекинскому городскому округу была выпущена 491 единица различных боеприпасов. «В городе Шебекино удары наносились в большинстве своём по жилым массивам. Есть пострадавший с осколочным ранением кисти. Мужчину доставили в больницу, где врачи оказывают ему необходимую помощь», - написал он в своем Telegram.
Начальник пресс-центра российской группировки «Юг» Вадим Астафьев сообщил о том, что ВСУп понесли значительные потери в живой силе и военной технике в результате неудавшейся попытки провести разведку боем в районе населённого пункта Яковлевка Донецкой народной республики. Также в районе Парасковиевки уничтожен командный пункт батальона 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ.
Заместитель начальника главного управления Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский заявил, что населенный пункт Новодонецкое, который накануне был почти полностью занят украинскими военными, вновь находится под контролем российских войск. «Потери с нашей стороны оказались значительно меньшими, чем могли быть при таком агрессивном натиске», - сообщил он в своем Telegram.
Денис Пушилин назвал обстановку на флангах в Артемовске стабильно тяжелой. По его словам, серьезных изменений за последние дни не произошло, но «есть определенные улучшения», сообщает ТАСС.
Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что все атаки ВСУ 5 июня были отбиты. «На сегодняшний момент противник был оттеснен, причем понеся достаточно серьезные потери», - цитирует Пушилина агентство ТАСС.
ФСБ заявила о том, что украинская военная разведка запланировала совершить в России теракт с использованием «грязной бомбы». «В ходе расследования готовившейся в мае 2023 года диверсии по подрыву самолетов дальней авиации, дислоцированных на аэродроме «Северный» в Ивановской области, стало известно о планах Главного управления разведки МО Украины совершить террористический акт на территории России с использованием так называемой «грязной бомбы». «В частности, разрабатывался план по доставке и закладке т.н. «грязных бомб», оборудованных таймерами отсрочки, для одновременного подрыва и приведения в негодность местности для проживания людей», говорится в сообщении, которое приводит агентство «РИА Новости».
Представитель экстренных служб Херсонской области заявил агентству ТАСС, что по предварительным данным удар по Каховской ГЭС был нанесен из РСЗО «Ольха».
Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев допустил проблемы с поставкой воды в Крым в связи с частичным разрушением Каховской ГЭС.
Украинские силы продолжили наступление, сосредоточив основные силы на Времевском выступе Южно-Донецкого направления (Времевской выступ расположен на стыке Запорожской области и ДНР), сообщило Минобороны России.
В ведомстве заявили, что украинские военные наступали в районах населенных пунктов Новодаровка и Левадное силами переформированных 23-й и 31-й механизированных бригад, а также ввел на данном участке свежую бригаду.
«Одновременно противник начал наступление в направлении совхоз «Октябрьский» и Новодонецкое силами 37-й бригады морской пехоты с усилением, основу которого составили подразделения 68-й горной егерской бригады ВСУ», — говорится в сообщении.
В Минобороны заявили, что нанесли противнику «комплексное огневое поражение» силами авиации, ракетными войсками и артиллерией, а также тяжелыми огнеметными системами. Противник был остановлен и не добился поставленных задач, потери ВСУ на Южно-Донецком направлении Минобороны оценивает в 1,5 тыс. военнослужащих, а также 28 танков (включая 8 «Леопардов») и 109 боевых бронемашин.
Украинские военные смогли «зацепиться» за поселок городского типа Новодонецкое в ДНР, сообщил замглавы Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский в телеграм-канале.
При этом, по его словам, украинские войска понесли «немалые» потери, речь идет о «подтвержденных около десяти единицах уничтоженной бронированной техники, включая один танк, десятках убитых».
«В целом сегодня баланс в пользу противника, но значительно углубиться в нашу территорию ему не удалось», — написал Ходаковский.
Белгородский губернатор сообщил, что согласовал с Михаилом Мишустиным предоставление двух единоразовых выплат отселенным жителям.
«Суммы и даты платежей, надеюсь, скажу вам уже завтра-послезавтра», — добавил Вячеслав Гладков.
Вячеслав Гладков сообщил о новом обстреле Грайворонского городского округа.
«В селе Глотово есть один пострадавший — мальчик 14 лет. В момент обстрела он находился на улице и получил контузию. В районной ЦРБ ему оказали первую медицинскую помощь, сейчас врачи доставляют его в детскую областную больницу. Также в селе снарядом повреждено одно частное домовладение: выбиты окна, посечены кровля и фасад, повреждение есть и у хозпостроек», — написал губернатор в телеграм-канале.
ЕС включил в санкционный список 9 россиян. Ограничения введены за нарушения прав человека. В частности, они связаны с делом оппозиционера Владимира Кара-Мурзы (признан иноагентом), приговоренного к 25 годам.
Под санкции попали:
- замминистра юстиции Олег Свириденко;
- следователь по особо важным делам ГУ Следственного комитета Андрей Задачин;
- руководитель Главного следственного управления СК Денис Колесников;
- выступавший экспертом в этом процессе директор организации «Независимый эксперт» Данила Михеев;
- четверо судей (судья Хамовнического суда Диана Мищенко, судья Басманного суда Елена Ленская, судьи Мосгорсуда Илья Козлов и Сергей Подопригоров);
- начальник СИЗО-5 «Водник» Дмитрий Комнов.
Приговор Кара-Мурзе был вынесен в апреле. Политик получил 25 лет колонии строгого режима по делам о госизмене и фейках об армии.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил Reuters, что у ВСУ достаточно оружия, чтобы начать контрнаступление.
При этом он не ответил на вопрос, началось ли это контрнаступление.
Над Белгородом и Белгородским районом вновь сработала система ПВО, огонь был открыт по «трем воздушным целям», сообщил Вячеслав Гладков.
Последствия на земле уточняют оперативные службы, добавил губернатор.
Покинувшим приграничные районы жителям Белгородской области предоставят кредитные каникулы, сообщил Вячеслав Гладков.
«Был разговор с руководителем Центрального банка России, я звонил в пятницу, сегодня-завтра мы уже увидим решение», — сказал губернатор. С 1 июня покинувшим свои дома жителям не будут начислять квартплату, добавил он.