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Технологии и медиа ,  
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Хакеры взломали сайт белорусского госагентства БелТА

Хакеры атаковали сайт белорусского госагентства БелТА
На сайт белорусского госагентства БелТА совершена кибератака. Взявшие на себя ответственность хакеры заявили, что взломали также внутреннюю сеть и скачали 90 Гб данных, в том числе личную информацию сотрудников и бухгалтерию
Фото: ТАСС
Фото: ТАСС

Хакеры атаковали сайт белорусского госагентства БелТА. На момент публикации портал остается недоступным. Телеграм-канал и другие соцсети агентства продолжают работать.

Ответственность взяла на себя белорусская группа «Киберпартизаны». Согласно заявлению, атаку хакеры начали 29 декабря.

«Взломана внутренняя сеть и основные сайты. Поражены домен, контроллеры. Выкачено 90 Гб данных (внутренние документы, бухгалтерия, личные данные сотрудников). <...> Зачищена вся бухгалтерия, рабочие станции, архивы, бэк-апы, сервера веб-сайтов», — говорится в сообщении группы.

К публикации прикреплено изображение, как выглядит сайт после атаки. Так, на главной странице размещены фотография Деда Мороза и лозунг оппозиции: «Жыве Беларусь». В ленте новостей появились заголовки вроде «КиберПартизаны отбирают Белту», «Возвращаем свободу слова в Беларуси» и др.

Согласно заявлению хакеров, руководство БелТА запретило сотрудникам рассказывать о кибератаке.

РБК направил запрос в БелТА, а также обратился за комментарием к генеральному директору агентства Ирине Акулович.

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Фото:Patrick Lux / Getty Images

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31 декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко приказал перевести на усиленный режим работы все подразделения Министерства внутренних дел республики, включая внутренние войска, чтобы граждане «смогли спокойно отмечать новогодние праздники», сообщил министр обороны страны Виктор Хренин.

По его словам, для достижения этой цели был спланирован комплекс совместных мероприятий Минобороны, МВД, Государственного пограничного комитета и КГБ Белоруссии. Хренин подчеркнул высокий уровень военного присутствия США и стран НАТО в Восточной Европе и в соседних с Белоруссией странах, в связи с чем Минск усилил в том числе охрану государственной границы в воздушном пространстве.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
При участии
Елена Степанова
Белоруссия хакеры кибератака

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