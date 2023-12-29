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Выборы президента России ,  
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На предвыборный сайт Путина совершили хакерскую атаку

DDoS-атаку совершили на предвыборный сайт Путина
Сюжет
Выборы президента России
Фото: Patrick Lux / Getty Images
Фото: Patrick Lux / Getty Images

Предвыборный сайт действующего президента Владимира Путина подвергся многочисленным DDoS-атакам из-за рубежа, сейчас он работает штатно, сообщила журналистам пресс-секретарь штаба Александра Суворова. Она уточнила, что для защиты сайта предприняты все необходимые меры. Веб-ресурс запустили 29 декабря.

DDoS-атака — это искусственно созданный рост запросов к онлайн-ресурсу, который увеличивает нагрузку на сайт и заставляет его выйти из строя. После начала военной операции России на Украине российские интернет-ресурсы регулярно подвергаются хакерским атакам.

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Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. Путин уже объявил о выдвижении своей кандидатуры и сдал документы, необходимые для регистрации.

Действующий президент идет на выборы как самовыдвиженец. По требованиям ЦИК, таким кандидатам нужно собрать не менее 300 тыс. и не более 315 тыс. подписей в свою поддержку, причем не более 7,5 тыс. в каждом регионе.

Самовыдвиженцами помимо Путина намеревались идти экс-депутат городской думы Ржева Екатерина Дунцова (ЦИК уже отказала ей в регистрации), председатель Московского совета профсоюзов Александра Тищенко, бьюти-блогер Рада Русских и ветеран боевых действий в Чечне Иван Отраковский.

Всего заявки на регистрацию в ЦИК подали 33 кандидата.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года

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