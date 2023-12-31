Лукашенко перевел на усиленный режим работы все подразделения МВД

Комплекс совместных мероприятий в целях обеспечения спокойной обстановки во время новогодних праздников спланировали Минобороны, МВД, Госпогранкомитет и Комитет государственной безопасности Белоруссии

Александр Лукашенко (Фото: president.gov.by)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил перевести на усиленный режим работы все подразделения Министерства внутренних дел республики, включая внутренние войска. Об этом сообщил министр обороны страны Виктор Хренин, его слова приводит агентство БелТА.

«Главнокомандующий поручил усилить бдительность для того, чтобы наши граждане смогли спокойно отмечать новогодние праздники», — заявил Хренин. По его словам, для достижения этой цели был спланирован комплекс совместных мероприятий Минобороны, МВД, Государственного пограничного комитета и КГБ Белоруссии.

Хренин подчеркнул высокий уровень военного присутствия США и стран НАТО в Восточной Европе и в соседних с Белоруссией странах, в связи с чем Минск усилил в том числе охрану государственной границы в воздушном пространстве.

«Усиленным составом и наиболее подготовленными расчетами также организовано ведение разведки. Для этого мы задействовали все современные средства, которые поступили на вооружение», — добавил глава Минобороны Белоруссии.По его словам, для наращивания военных сил республики в случае «возникновения внезапных задач» в пунктах постоянной дислокации разместили дежурные подразделения с сокращенными сроками готовности.

Ранее председатель Комитета государственной безопасности Белоруссии Иван Тертель сообщил о подготовке семи польскими группами терактов и захватов на белорусской территории. По его словам, эту деятельность курирует сотрудник спецслужб Польши, что Минск считает неприемлемым. В связи с этим Тертель призвал коллег на Украине, в Польше и Прибалтике не допустить, «чтобы это оружие повернулось против них».