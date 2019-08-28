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Правообладатели и интернет-компании продлят антипиратский меморандум
Медиахолдинги и интернет-площадки будут вынуждены продлить срок действия антипиратского меморандума, поскольку до сих пор не согласовали и не внесли в Госдуму поправки в антипиратское законодательство
Уничтожение пиратской продукции (Фото: Замир Усманов / ТАСС)

Уже в четверг, 29 августа, по итогам рабочей встречи в Роскомнадзоре может быть объявлено о продлении антипиратского меморандума, который правообладатели и интернет-компании подписали 1 ноября 2018 года и срок действия которого истекает 1 сентября 2019-го. Об этом РБК рассказали сотрудники трех медиакомпаний.

Пресс-служба Роскомнадзора переадресовала запрос РБК в сами компании, подписавшие прошлой осенью документ. Ведомство, напомнил его представитель, является лишь держателем меморандума, «выполняя арбитражную функцию при возникновении споров между его участниками».

Меморандум от имени правообладателей в ноябре 2018 года подписали Национальная медиа группа, «СТС Медиа», ВГТРК, «Первый канал», объединяющая онлайн-кинотеатры ассоциация «Интернет-видео» и Ассоциация продюсеров кино и телевидения. Со стороны интернет-компаний бороться с распространением нелегального контента в рамках меморандума вызвались Mail.Ru Group и Rambler Group.

«Газпром-Медиа» и «Яндекс» выступили тогда одновременно в роли и правообладателей, и площадок: первый — совладелец видеосервиса RuTube, а второму принадлежит «Кинопоиск».

Из подписавших меморандум компаний свои комментарии предоставили лишь «Яндекс» и ассоциация «Интернет-видео». Представитель первого сообщил, что связанные с меморандумом вопросы будут на этой неделе обсуждаться в Роскомнадзоре. Гендиректор «Интернет-видео» Алексей Бырдин предположил, что «все участники согласятся с простым техническим продлением срока действия меморандума без каких-либо дополнительных условий».

Меморандум был призван усилить борьбу правообладателей с распространением в интернете нелегального видеоконтента. Для этого компании договорились создать реестр ссылок на страницы сайтов, на которых, по мнению правообладателей, может быть размещено пиратское видео. Администраторы интернет-ресурсов, согласно меморандуму, должны ежедневно каждые пять минут сверяться с этим реестром и в течение шести часов удалять указанные в нем ссылки из поисковой выдачи.

До подписания меморандума Mail.Ru Group и Google уже по обращению правообладателей удаляли ссылки на нелегальный контент. «Яндекс» стал это делать только после подписания документа. Тому предшествовали судебные иски телеканалов «Газпром-Медиа» к сервису «Яндекс.Видео», на котором через сторонние плееры можно было смотреть пиратские копии сериалов. Под угрозой блокировки всего сервиса «Яндекс» был вынужден удалить нелегальный контент.

В июне 2019 года Роскомнадзор уже отчитался об удалении 300 тыс. ссылок в рамках антипиратского меморандума.

Подписывая меморандум, «Яндекс» настоял на том, что прописанный в документе механизм удаления ссылок на пиратский контент должен быть оформлен законодательно. Поэтому срок действия меморандума был ограничен 1 сентября 2019 года — планировалось, что к этому времени будут внесены в Госдуму и приняты депутатами поправки в антипиратское законодательство. К тому же в меморандуме было указано, что его срок может быть продлен.

Поправки, которые правообладатели и интернет-компании готовили при участии Медиакоммуникационного союза, в Думу еще не поступили. Законопроект может быть внесен уже в сентябре, полагает Бырдин из «Интернет-видео». По его словам, осталось одно принципиальное разногласие между правообладателями и «Яндексом»: спор идет относительно возможности правообладателя через уполномоченную организацию требовать от поисковиков удалять из выдачи не конкретные страницы сайта с нелегальным видео, а весь домен, если на этом ресурсе неоднократно фиксировались нарушения.

Представитель «Яндекса» посоветовал уточнить статус законопроекта в Роскомнадзоре. Его представитель, в свою очередь, заметил, что ведомство не обладает правом законодательной инициативы.

Автор: Сергей Соболев, Елизавета Ефимович
Теги: «Яндекс», антипиратский закон, Роскомнадзор
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