Правообладатели и интернет-компании продлят антипиратский меморандум

Медиахолдинги и интернет-площадки будут вынуждены продлить срок действия антипиратского меморандума, поскольку до сих пор не согласовали и не внесли в Госдуму поправки в антипиратское законодательство

Уничтожение пиратской продукции (Фото: Замир Усманов / ТАСС)

Уже в четверг, 29 августа, по итогам рабочей встречи в Роскомнадзоре может быть объявлено о продлении антипиратского меморандума, который правообладатели и интернет-компании подписали 1 ноября 2018 года и срок действия которого истекает 1 сентября 2019-го. Об этом РБК рассказали сотрудники трех медиакомпаний.

Пресс-служба Роскомнадзора переадресовала запрос РБК в сами компании, подписавшие прошлой осенью документ. Ведомство, напомнил его представитель, является лишь держателем меморандума, «выполняя арбитражную функцию при возникновении споров между его участниками».

Меморандум от имени правообладателей в ноябре 2018 года подписали Национальная медиа группа, «СТС Медиа», ВГТРК, «Первый канал», объединяющая онлайн-кинотеатры ассоциация «Интернет-видео» и Ассоциация продюсеров кино и телевидения. Со стороны интернет-компаний бороться с распространением нелегального контента в рамках меморандума вызвались Mail.Ru Group и Rambler Group. «Газпром-Медиа» и «Яндекс» выступили тогда одновременно в роли и правообладателей, и площадок: первый — совладелец видеосервиса RuTube, а второму принадлежит «Кинопоиск». Из подписавших меморандум компаний свои комментарии предоставили лишь «Яндекс» и ассоциация «Интернет-видео». Представитель первого сообщил, что связанные с меморандумом вопросы будут на этой неделе обсуждаться в Роскомнадзоре. Гендиректор «Интернет-видео» Алексей Бырдин предположил, что «все участники согласятся с простым техническим продлением срока действия меморандума без каких-либо дополнительных условий». Меморандум был призван усилить борьбу правообладателей с распространением в интернете нелегального видеоконтента. Для этого компании договорились создать реестр ссылок на страницы сайтов, на которых, по мнению правообладателей, может быть размещено пиратское видео. Администраторы интернет-ресурсов, согласно меморандуму, должны ежедневно каждые пять минут сверяться с этим реестром и в течение шести часов удалять указанные в нем ссылки из поисковой выдачи.

До подписания меморандума Mail.Ru Group и Google уже по обращению правообладателей удаляли ссылки на нелегальный контент. «Яндекс» стал это делать только после подписания документа. Тому предшествовали судебные иски телеканалов «Газпром-Медиа» к сервису «Яндекс.Видео», на котором через сторонние плееры можно было смотреть пиратские копии сериалов. Под угрозой блокировки всего сервиса «Яндекс» был вынужден удалить нелегальный контент.

В июне 2019 года Роскомнадзор уже отчитался об удалении 300 тыс. ссылок в рамках антипиратского меморандума.