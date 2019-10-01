Срок действия антипиратского меморандума истек

Источник, знакомый с подготовкой законопроекта, говорит, что сейчас идет техническая доработка юридических формулировок, «которая потребует незначительного дополнительного срока для корректного встраивания добровольного соглашения участников рынка в законодательство». По его словам, участники соглашения договорились придерживаться его в течение двух недель. Источник, близкий к Роскомнадзору, подтвердил «устную договоренность» о соблюдении условий меморандума на две недели.
Что регулирует антипиратский меморандум
Меморандум позволил правообладателям удалять не сам нелегальный видеоконент (этот механизм уже прописан в антипиратском законодательстве), а ссылки на него в поисковой выдаче.
Подписавшие меморандум медиакомпании отправляют найденные ими ссылки в Медиакоммуникационный союз. Тот проверяет заявления и вносит ссылки в свой реестр. Интернет-компании должны ежедневно каждые пять минут сверяться с этим реестром и в течение шести часов удалять из своей поисковой выдачи эти ссылки.
Держателем меморандума выступает Роскомнадзор. Его руководитель Александр Жаров рассказывал, что в реестре используется технология нейронной сети, которая позволяет выявлять адреса пиратских ресурсов и их «зеркала». В июне 2019 года ведомство отчиталось об удалении более 300 тыс. таких ссылок.
Со стороны правообладателей меморандум подписали Национальная медиа группа, «СТС Медиа», ВГТРК, «Первый канал», «Газпром-Медиа», объединяющая онлайн-кинотеатры ассоциация «Интернет-видео» и Ассоциация продюсеров кино и телевидения. От имени интернет-компаний свои подписи поставили топ-менеджеры Mail.Ru Group, «Яндекс» и Rambler Group. Представители двух последних подчеркивают, что выступают и как правообладатели: «Яндексу» принадлежит видеосервис «Кинопоиск», Rambler — онлайн-кинотеатр Okko.
Из компаний, подписавших меморандум, текущую ситуацию прокомментировали только Rambler Group и ассоциация «Интернет-видео». «Мы хорошо знаем, какой вред наносят пираты, — передал через пресс-службу гендиректор Okko Иван Городецкий. — Поэтому мы будем делать все от нас зависящее, чтобы пиратский контент исчезал как можно быстрее». Гендиректор «Интернет-видео» Алексей Бырдин заявил, что будет «очень разочарован», если с 1 октября интернет-компании прекратят удалять ссылки на пиратский контент.
Представители «Яндекса» и Mail.Ru Group не ответили на вопрос, перестанут ли они с 1 октября удалять по требованию правообладателей ссылки.
Поправки в антипиратское законодательство правообладатели и интернет-компании обсуждали на площадке Медиакоммуникационного союза. В конце августа Бырдин рассказывал, что медиакомпании не могут договориться с «Яндексом» по одному вопросу. Правообладатели предлагают удалять из поиска ссылки не на конкретные страницы сайта с нелегальным контентом, а на весь домен, если ресурс был неоднократно уличен в пиратстве. Это противоречие остается, признал в понедельник, 30 сентября, Бырдин.
Представитель Медиакоммуникационного союза лишь сообщил, что «в данный момент на площадке Государственной думы идет активная доработка законопроекта в рамках специально созданной рабочей группы».
Пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский отказался от комментариев.