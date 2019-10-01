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Технологии и медиа ,  
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Срок действия антипиратского меморандума истек
С 1 октября интернет-компании формально не обязаны удалять из поисковой выдачи ссылки на нелегальный контент. Но участники рынка договорились в течение двух недель соблюдать договоренности без официального продления
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Срок действия подписанного в ноябре 2018 года антипиратского меморандума истек в понедельник, 30 сентября, подтвердили опрошенные РБК топ-менеджеры компаний, подписавших документ.

Изначально меморандум должен был действовать до 1 сентября этого года, в конце августа срок был продлен до 31 декабря, но при одном условии: до 30 сентября в Госдуму должны быть внесены поправки в антипиратское законодательство, которые закрепляют прописанные в меморандуме положения. Если законопроект до 30 сентября не поступит в Госдуму, то меморандум перестанет действовать c 1 октября.

Поправки в антипиратское законодательство в понедельник, 30 сентября, не были внесены в Госдуму, свидетельствует система обеспечения законодательной деятельности.

Технологии и медиа
Правообладатели и интернет-компании продлят антипиратский меморандум

Законопроект, направленный на борьбу с пиратским контентом в интернете, поступил в комитет Госдумы по информационной политике в неготовом виде, подтверждает председатель комитета Леонид Левин. По его словам, сейчас законопроект дорабатывается на площадке комитета вместе с заинтересованными сторонами — интернет-компаниями и правообладателями, следующее заседание должно состояться как раз на этой неделе. «Как только мы доработаем документ, он будет внесен в Государственную думу, — заверил Левин. — До тех пор, надеемся, все заинтересованные стороны продолжат придерживаться тех положений, которые были закреплены в так называемом антипиратском меморандуме, который отвечает всем интересам отрасли».

Источник, знакомый с подготовкой законопроекта, говорит, что сейчас идет техническая доработка юридических формулировок, «которая потребует незначительного дополнительного срока для корректного встраивания добровольного соглашения участников рынка в законодательство». По его словам, участники соглашения договорились придерживаться его в течение двух недель. Источник, близкий к Роскомнадзору, подтвердил «устную договоренность» о соблюдении условий меморандума на две недели.

Что регулирует антипиратский меморандум

Меморандум позволил правообладателям удалять не сам нелегальный видеоконент (этот механизм уже прописан в антипиратском законодательстве), а ссылки на него в поисковой выдаче.

Подписавшие меморандум медиакомпании отправляют найденные ими ссылки в Медиакоммуникационный союз. Тот проверяет заявления и вносит ссылки в свой реестр. Интернет-компании должны ежедневно каждые пять минут сверяться с этим реестром и в течение шести часов удалять из своей поисковой выдачи эти ссылки.

Держателем меморандума выступает Роскомнадзор. Его руководитель Александр Жаров рассказывал, что в реестре используется технология нейронной сети, которая позволяет выявлять адреса пиратских ресурсов и их «зеркала». В июне 2019 года ведомство отчиталось об удалении более 300 тыс. таких ссылок.

Со стороны правообладателей меморандум подписали Национальная медиа группа, «СТС Медиа», ВГТРК, «Первый канал», «Газпром-Медиа», объединяющая онлайн-кинотеатры ассоциация «Интернет-видео» и Ассоциация продюсеров кино и телевидения. От имени интернет-компаний свои подписи поставили топ-менеджеры Mail.Ru Group, «Яндекс» и Rambler Group. Представители двух последних подчеркивают, что выступают и как правообладатели: «Яндексу» принадлежит видеосервис «Кинопоиск», Rambler — онлайн-кинотеатр Okko.

Из компаний, подписавших меморандум, текущую ситуацию прокомментировали только Rambler Group и ассоциация «Интернет-видео». «Мы хорошо знаем, какой вред наносят пираты, — передал через пресс-службу гендиректор Okko Иван Городецкий. — Поэтому мы будем делать все от нас зависящее, чтобы пиратский контент исчезал как можно быстрее». Гендиректор «Интернет-видео» Алексей Бырдин заявил, что будет «очень разочарован», если с 1 октября интернет-компании прекратят удалять ссылки на пиратский контент.

Представители «Яндекса» и Mail.Ru Group не ответили на вопрос, перестанут ли они с 1 октября удалять по требованию правообладателей ссылки.

Поправки в антипиратское законодательство правообладатели и интернет-компании обсуждали на площадке Медиакоммуникационного союза. В конце августа Бырдин рассказывал, что медиакомпании не могут договориться с «Яндексом» по одному вопросу. Правообладатели предлагают удалять из поиска ссылки не на конкретные страницы сайта с нелегальным контентом, а на весь домен, если ресурс был неоднократно уличен в пиратстве. Это противоречие остается, признал в понедельник, 30 сентября, Бырдин.

Представитель Медиакоммуникационного союза лишь сообщил, что «в данный момент на площадке Государственной думы идет активная доработка законопроекта в рамках специально созданной рабочей группы».

Пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский отказался от комментариев.

Авторы: Сергей Соболев, Мария Коломыченко
Теги: антипиратский закон, «Яндекс», правообладатели
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Правообладатели и интернет-компании продлят антипиратский меморандум
Технологии и медиа
«Яндекс» и правообладатели подписали антипиратский меморандум
Технологии и медиа
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