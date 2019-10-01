Срок действия антипиратского меморандума истек

С 1 октября интернет-компании формально не обязаны удалять из поисковой выдачи ссылки на нелегальный контент. Но участники рынка договорились в течение двух недель соблюдать договоренности без официального продления

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Срок действия подписанного в ноябре 2018 года антипиратского меморандума истек в понедельник, 30 сентября, подтвердили опрошенные РБК топ-менеджеры компаний, подписавших документ.

Изначально меморандум должен был действовать до 1 сентября этого года, в конце августа срок был продлен до 31 декабря, но при одном условии: до 30 сентября в Госдуму должны быть внесены поправки в антипиратское законодательство, которые закрепляют прописанные в меморандуме положения. Если законопроект до 30 сентября не поступит в Госдуму, то меморандум перестанет действовать c 1 октября.

Поправки в антипиратское законодательство в понедельник, 30 сентября, не были внесены в Госдуму, свидетельствует система обеспечения законодательной деятельности.

Законопроект, направленный на борьбу с пиратским контентом в интернете, поступил в комитет Госдумы по информационной политике в неготовом виде, подтверждает председатель комитета Леонид Левин. По его словам, сейчас законопроект дорабатывается на площадке комитета вместе с заинтересованными сторонами — интернет-компаниями и правообладателями, следующее заседание должно состояться как раз на этой неделе. «Как только мы доработаем документ, он будет внесен в Государственную думу, — заверил Левин. — До тех пор, надеемся, все заинтересованные стороны продолжат придерживаться тех положений, которые были закреплены в так называемом антипиратском меморандуме, который отвечает всем интересам отрасли».