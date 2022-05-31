Роскомнадзор потребовал удалить Tor Browser из магазина Google Play

По данным ведомства, Tor Browser позволяет россиянам «получить доступ к запрещенному контенту и способствует совершению уголовных преступлений»

Фото: Joe Raedle / Getty Images

Роскомнадзор потребовал от американской компании Google удалить из магазина Google Play приложение Tor Browser в соответствии с решением суда, говорится в Telegram-канале ведомства.

«В соответствии с решением Саратовского районного суда Роскомнадзор потребовал от Google LLC удалить из магазина Google Play программное приложение Tor Browser», — сказано в сообщении.

По данным ведомства, суд признал содержащуюся в Tor Browser информацию запрещенной к распространению на территории России, а также само приложение — «позволяющим получить доступ к запрещенному контенту и способствующее совершению уголовных преступлений».

РБК направил запрос в Google.

Роскомнадзор внес сайт браузера Tor в реестр запрещенной информации из-за «размещения на указанном сайте информации, обеспечивающей работу средств, предоставляющих доступ к противоправному контенту», в начале декабря прошлого года.



Перед этим разработчики уточняли, что Россия — вторая в мире страна по числу пользователей Tor, браузер использовали более 300 тыс. россиян ежедневно — это 15% от всех его пользователей.

Принцип работы Tor заключается в том, что запрос пользователя о заходе на сайт сначала в зашифрованном виде передается на входной узел с собственным IP-адресом. Для каждого запроса случайно выбирается маршрут через один из трех узлов, а каждый следующий узел шифрует предыдущий. Все следы пользователей Tor в интернете таким образом скрываются. Разработчик браузера — американская некоммерческая организация Tor Project.

Читайте на РБК Pro Pro Как акции стоимости спасают инвесторов при падении рынка Как акции стоимости спасают инвесторов при падении рынка Статьи Pro Как менеджмент по «методу собаки Павлова» сделал американца миллиардером Как менеджмент по «методу собаки Павлова» сделал американца миллиардером Статьи Pro Хотите заключить сделку — правильно молчите. Неочевидный секрет продаж Хотите заключить сделку — правильно молчите. Неочевидный секрет продаж Статьи Pro Топливный рынок в новых реалиях: чего ждать от цен на бензин Топливный рынок в новых реалиях: чего ждать от цен на бензин Статьи Pro Западные разработчики софта для логистики тоже уходят. Как их заменить Западные разработчики софта для логистики тоже уходят. Как их заменить Инструкции Pro Вы хотите запустить производство: на какие льготы можно рассчитывать Вы хотите запустить производство: на какие льготы можно рассчитывать Статьи Pro «Маленькая деревенская компания»: сооснователь DNS — о своем бизнесе «Маленькая деревенская компания»: сооснователь DNS — о своем бизнесе Статьи Pro Сейчас любой неосторожный пост может повредить: пиар в новых реалиях Сейчас любой неосторожный пост может повредить: пиар в новых реалиях Инструкции

Всего с начала 2022 года Роскомнадзор заблокировал более 135 тыс. материалов, содержащих запрещенную информацию, при этом почти половину из них — по жалобам пользователей. Более 46 тыс. публикаций из этого числа относилось к категориям «наркотики», «пропаганда суицида» и «детская порнография».