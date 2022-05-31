Роскомнадзор потребовал удалить Tor Browser из магазина Google Play
Роскомнадзор потребовал от американской компании Google удалить из магазина Google Play приложение Tor Browser в соответствии с решением суда, говорится в Telegram-канале ведомства.
«В соответствии с решением Саратовского районного суда Роскомнадзор потребовал от Google LLC удалить из магазина Google Play программное приложение Tor Browser», — сказано в сообщении.
По данным ведомства, суд признал содержащуюся в Tor Browser информацию запрещенной к распространению на территории России, а также само приложение — «позволяющим получить доступ к запрещенному контенту и способствующее совершению уголовных преступлений».
РБК направил запрос в Google.
Роскомнадзор внес сайт браузера Tor в реестр запрещенной информации из-за «размещения на указанном сайте информации, обеспечивающей работу средств, предоставляющих доступ к противоправному контенту», в начале декабря прошлого года.
Перед этим разработчики уточняли, что Россия — вторая в мире страна по числу пользователей Tor, браузер использовали более 300 тыс. россиян ежедневно — это 15% от всех его пользователей.
Принцип работы Tor заключается в том, что запрос пользователя о заходе на сайт сначала в зашифрованном виде передается на входной узел с собственным IP-адресом. Для каждого запроса случайно выбирается маршрут через один из трех узлов, а каждый следующий узел шифрует предыдущий. Все следы пользователей Tor в интернете таким образом скрываются. Разработчик браузера — американская некоммерческая организация Tor Project.
Всего с начала 2022 года Роскомнадзор заблокировал более 135 тыс. материалов, содержащих запрещенную информацию, при этом почти половину из них — по жалобам пользователей. Более 46 тыс. публикаций из этого числа относилось к категориям «наркотики», «пропаганда суицида» и «детская порнография».