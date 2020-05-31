В «Роскосмосе» оценили запуск пилотируемого корабля SpaceX

Запуск в США космического корабля Crew Dragon открыл новый этап в мировой пилотируемой программе, у которой теперь появятся дополнительные возможности, заявили в «Роскосмосе»

Фото: Thom Baur / Reuters

Запуск космического пилотируемого корабля Crew Dragon компании SpaceX откроет дополнительные возможности для международной космической программы, заявил исполнительный директор «Роскосмоса» по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев. Его видеообращение опубликовано на сайте госкорпорации.

«Это открывает новый этап в мировой пилотируемой программе, программе Международной космической станции, куда полетел этот корабль, потому что у нас появляются новые возможности, новые резервы. И я уверен, что успех этой миссии даст нам дополнительные возможности, которые пойдут на пользу всей международной программе», — отметил он.

Ракета Falcon 9 с пилотируемым космическим кораблем Crew Dragon стартовала с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида 30 мая. На борту корабля находятся два американских астронавта — Боба Бенкен и Дага Херли. Ожидается, что стыковка корабля к Международной космической станции пройдет примерно через 19 часов после старта, в 17:30 мск 31 мая.

Crew Dragon запустили к МКС со второй попытки. Изначально старт ракеты-носителя Falcon 9 с кораблем был запланирован на 27 мая, но его отложили из-за неподходящей погоды — тумана и низкой облачности.