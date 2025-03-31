«Медиазона» объявила о сокращениях из-за нехватки денег

Издание сообщило, что для продолжения работы ему нужно хотя бы 5 тыс. регулярных подписчиков. Пока этого числа нет, главред и один из редакторов будут работать бесплатно, часть редакции сократят

Сергей Смирнов (Фото: Wikipedia)

Издание «Медиазона» (признано Минюстом иноагентом) из-за нехватки подписчиков вынуждено сократить часть редакции и не будет выплачивать зарплату некоторым редакторам, сказано в его телеграм-канале.

«Медиазона» на грани. Главный редактор Сергей Смирнов и редактор Дмитрий Трещанин (оба признаны Минюстом иноагентами. — РБК) теперь будут работать без зарплаты», — сказано в сообщении.

Редакция отметила: «чтобы выжить», ей нужно 5 тыс. ежемесячных подписчиков.

Год назад президент Владимир Путин подписал закон о запрете на размещение рекламы на ресурсах иноагентов. Мера предполагает штрафы и для публикующих рекламу иноагентов (до 50 тыс. руб. для физлиц и до 500 тыс. руб. для юрлиц), и для рекламодателей (до 300 тыс. руб.).

«Медиазона» еще в 2022 году жаловалась, что потеряла большое число регулярных подписчиков из-за санкций — 70% от 10 тыс., которые у нее были ранее.