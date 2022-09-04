«Медиазона» сообщила о потере более 70% подписчиков из-за санкций

Прошлой осенью Минюст признал «Медиазону» СМИ-иноагентом, а в марте этого года Роскомнадзор заблокировал сайт издания по требованию Генпрокуратуры

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

«Медиазона» (внесена Минюстом в список СМИ-иноагентов) из-за санкций потеряла более 70% подписчиков, от которых получала регулярные донаты, сообщил в своем Telegram-канале главный редактор издания Сергей Смирнов (внесен Минюстом в список физлиц, признанных СМИ-иноагентами).

«Из-за санкций мы потеряли сильно больше 70% подписчиков — чего сейчас скрывать, мы большую часть денег собирали не через русские системы краудфандинга», — написал Смирнов.

Он сообщил, что раньше у издания было почти 10 тыс. подписчиков, которые ежемесячно переводили деньги. Сейчас, по словам Смирнова, «цифры грустные». «Когда привыкаешь к такой поддержке подписчиков, перестраивать финансовую модель непросто», — отметил главный редактор издания.

«Медиазону» не признавали экстремистами или нежелательной организаций, поэтому подписчики с российскими картами формально ничем не рискуют, переводя средства изданию, написал Смирнов. «Но нас в любой момент могут объявить кем угодно, так что мы заранее перестраховываемся. И в первый тревожный момент отключим небольшие российские платежи», — добавил он.

По словам Смирнова, надежда у издания осталась только на уехавших из России читателей и тех, у которого есть иностранные карты.

После начала спецоперации на Украине западные страны ввели санкции против России, которые коснулись крупнейших российских банков — Сбербанка, ВТБ, «Открытия», Альфа-банка, Промсвязьбанка и других. Кроме того, из России ушли Visa и Mastercard. Карты этих платежных систем, выпущенные российскими банками, с марта прекратили работать за границей, с их помощью нельзя оплатить иностранные сервисы или покупки.

Читайте на РБК Pro Pro Как вести семейный бюджет так, чтобы дело не дошло до развода Как вести семейный бюджет так, чтобы дело не дошло до развода Инструкции Pro Какие товары лучше всего покупали на Wildberries летом. Рейтинг селлеров Какие товары лучше всего покупали на Wildberries летом. Рейтинг селлеров Исследования Pro Рынок объемом $65 млрд: как инвестору заработать на 5G Рынок объемом $65 млрд: как инвестору заработать на 5G Статьи Pro «Без глютена я стал быстрее и бодрее»: теннисист Новак Джокович — о диете «Без глютена я стал быстрее и бодрее»: теннисист Новак Джокович — о диете Статьи Pro После отпуска хочется уволиться. Когда это желание — самообман После отпуска хочется уволиться. Когда это желание — самообман Инструкции Pro Можно ли ускорить метаболизм, чтобы похудеть Можно ли ускорить метаболизм, чтобы похудеть Статьи Pro Кофе может сильно подорожать. Что происходит на рынке популярного напитка Кофе может сильно подорожать. Что происходит на рынке популярного напитка Статьи Pro «Конец изобилия». Что будет с экономикой Европы и возможен ли кризис «Конец изобилия». Что будет с экономикой Европы и возможен ли кризис Статьи

«Медиазона» — российское издание, основанное в 2014 году участницами Pussy Riot. Издатель — акционист Петр Верзилов (признан Минюстом СМИ-иноагентом). Главный редактор — Сергей Смирнов.

Минюст признал «Медиазону» СМИ-иноагентом в сентябре 2021 года. В начале марта Роскомнадзор заблокировал сайт издания по требованию Генпрокуратуры, которая утверждала, что там публикуется «заведомо ложная общественно значимая информация, которая создает угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан, угрозу массового нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности». Издание сообщало, что Минюст мотивировал включение в реестр цитированием СМИ-иноагентов, а также счел иностранным финансированием «Медиазоны» доходы от размещенных на сайте баннеров с Google-рекламой.