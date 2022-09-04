«Медиазона» сообщила о потере более 70% подписчиков из-за санкций
«Медиазона» (внесена Минюстом в список СМИ-иноагентов) из-за санкций потеряла более 70% подписчиков, от которых получала регулярные донаты, сообщил в своем Telegram-канале главный редактор издания Сергей Смирнов (внесен Минюстом в список физлиц, признанных СМИ-иноагентами).
«Из-за санкций мы потеряли сильно больше 70% подписчиков — чего сейчас скрывать, мы большую часть денег собирали не через русские системы краудфандинга», — написал Смирнов.
Он сообщил, что раньше у издания было почти 10 тыс. подписчиков, которые ежемесячно переводили деньги. Сейчас, по словам Смирнова, «цифры грустные». «Когда привыкаешь к такой поддержке подписчиков, перестраивать финансовую модель непросто», — отметил главный редактор издания.
«Медиазону» не признавали экстремистами или нежелательной организаций, поэтому подписчики с российскими картами формально ничем не рискуют, переводя средства изданию, написал Смирнов. «Но нас в любой момент могут объявить кем угодно, так что мы заранее перестраховываемся. И в первый тревожный момент отключим небольшие российские платежи», — добавил он.
По словам Смирнова, надежда у издания осталась только на уехавших из России читателей и тех, у которого есть иностранные карты.
После начала спецоперации на Украине западные страны ввели санкции против России, которые коснулись крупнейших российских банков — Сбербанка, ВТБ, «Открытия», Альфа-банка, Промсвязьбанка и других. Кроме того, из России ушли Visa и Mastercard. Карты этих платежных систем, выпущенные российскими банками, с марта прекратили работать за границей, с их помощью нельзя оплатить иностранные сервисы или покупки.
«Медиазона» — российское издание, основанное в 2014 году участницами Pussy Riot. Издатель — акционист Петр Верзилов (признан Минюстом СМИ-иноагентом). Главный редактор — Сергей Смирнов.
Минюст признал «Медиазону» СМИ-иноагентом в сентябре 2021 года. В начале марта Роскомнадзор заблокировал сайт издания по требованию Генпрокуратуры, которая утверждала, что там публикуется «заведомо ложная общественно значимая информация, которая создает угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан, угрозу массового нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности». Издание сообщало, что Минюст мотивировал включение в реестр цитированием СМИ-иноагентов, а также счел иностранным финансированием «Медиазоны» доходы от размещенных на сайте баннеров с Google-рекламой.