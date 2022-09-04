«Медиазона» сообщила о потере более 70% подписчиков из-за санкций

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 сентября
EUR ЦБ: 60,22 (-0,07) Инвестиции, 02 сен, 16:05
Курс доллара на 3 сентября
USD ЦБ: 60,37 (+0,13) Инвестиции, 02 сен, 16:05
Клубный дом в Сочи: от патио до пентхауса с двухуровневой террасой РБК и Reef Residence, 21:16
Рядом с Латвией разбился частный самолет, за которым послали истребители Общество, 21:09
Футболисты «Спартака» и «Зенита» устроили потасовку на поле Спорт, 21:06
RT сообщил о попадании съемочной группы под обстрел в Запорожской области Политика, 21:06
На Восточном экономическом форуме Instagram и Twitter заработали без VPN Технологии и медиа, 20:57
«Медиазона» сообщила о потере более 70% подписчиков из-за санкций Политика, 20:54
Песков заявил, что в обзоры для Путина включают посты из Telegram-каналов Политика, 20:51
Трижды уволенный из «Химок» Юран анонсировал свое назначение в клуб РПЛ Спорт, 20:49
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Черчесов одержал самую крупную победу во главе «Ференцвароша» Спорт, 20:41
Запорожская ВГА сообщила о возобновлении электроснабжения в Мелитополе Общество, 20:27
Квот мало: как заинтересовать компании в найме людей с инвалидностью Партнерский проект, 20:26
«Манчестер Юнайтед» нанес «Арсеналу» первое поражение в сезоне Спорт, 20:23
Финские власти предложили выделить €10 млрд на поддержку энергокомпаний Политика, 20:21
Минобороны Украины допустило запрет на выезд для военнообязанных женщин Политика, 20:16
Политика ,  
0 

«Медиазона» сообщила о потере более 70% подписчиков из-за санкций

Прошлой осенью Минюст признал «Медиазону» СМИ-иноагентом, а в марте этого года Роскомнадзор заблокировал сайт издания по требованию Генпрокуратуры
Фото: Павел Бедняков / РИА Новости
Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

«Медиазона» (внесена Минюстом в список СМИ-иноагентов) из-за санкций потеряла более 70% подписчиков, от которых получала регулярные донаты, сообщил в своем Telegram-канале главный редактор издания Сергей Смирнов (внесен Минюстом в список физлиц, признанных СМИ-иноагентами).

«Из-за санкций мы потеряли сильно больше 70% подписчиков — чего сейчас скрывать, мы большую часть денег собирали не через русские системы краудфандинга», — написал Смирнов.

Он сообщил, что раньше у издания было почти 10 тыс. подписчиков, которые ежемесячно переводили деньги. Сейчас, по словам Смирнова, «цифры грустные». «Когда привыкаешь к такой поддержке подписчиков, перестраивать финансовую модель непросто», — отметил главный редактор издания.

«Медиазону» не признавали экстремистами или нежелательной организаций, поэтому подписчики с российскими картами формально ничем не рискуют, переводя средства изданию, написал Смирнов. «Но нас в любой момент могут объявить кем угодно, так что мы заранее перестраховываемся. И в первый тревожный момент отключим небольшие российские платежи», — добавил он.

По словам Смирнова, надежда у издания осталась только на уехавших из России читателей и тех, у которого есть иностранные карты.

Закон об уголовном наказании за фейки. Как он изменил работу журналистов
Технологии и медиа
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

После начала спецоперации на Украине западные страны ввели санкции против России, которые коснулись крупнейших российских банков — Сбербанка, ВТБ, «Открытия», Альфа-банка, Промсвязьбанка и других. Кроме того, из России ушли Visa и Mastercard. Карты этих платежных систем, выпущенные российскими банками, с марта прекратили работать за границей, с их помощью нельзя оплатить иностранные сервисы или покупки.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Pablo Heimplatz / Unsplash Как вести семейный бюджет так, чтобы дело не дошло до развода
Инструкции
Pro
Фото: Andreas Rentz / Getty Images Какие товары лучше всего покупали на Wildberries летом. Рейтинг селлеров
Исследования
Pro
Фото: Paul Hanna / Reuters Рынок объемом $65 млрд: как инвестору заработать на 5G
Статьи
Pro
Фото: Francois Nel / Getty Images «Без глютена я стал быстрее и бодрее»: теннисист Новак Джокович — о диете
Статьи
Pro
Фото: David Ramos / Getty Images После отпуска хочется уволиться. Когда это желание — самообман
Инструкции
Pro
Можно ли ускорить метаболизм, чтобы похудеть
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Кофе может сильно подорожать. Что происходит на рынке популярного напитка
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock «Конец изобилия». Что будет с экономикой Европы и возможен ли кризис
Статьи

«Медиазона» — российское издание, основанное в 2014 году участницами Pussy Riot. Издатель — акционист Петр Верзилов (признан Минюстом СМИ-иноагентом). Главный редактор — Сергей Смирнов.

Минюст признал «Медиазону» СМИ-иноагентом в сентябре 2021 года. В начале марта Роскомнадзор заблокировал сайт издания по требованию Генпрокуратуры, которая утверждала, что там публикуется «заведомо ложная общественно значимая информация, которая создает угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан, угрозу массового нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности». Издание сообщало, что Минюст мотивировал включение в реестр цитированием СМИ-иноагентов, а также счел иностранным финансированием «Медиазоны» доходы от размещенных на сайте баннеров с Google-рекламой.

Авторы
Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Медиазона Сергей Смирнов иноагент санкции
Материалы по теме
Талибы потребовали от Пакистана закрыть небо для беспилотников США
Политика
Автора «санкций из ада» против России предложили допросить по делу Трампа
Политика
Как закон о контрсанкционной информации изменил работу журналистов
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter