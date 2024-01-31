Разработчики софта предложили изменить меры поддержки по модели автопрома

Ряд российских производителей ПО предложили распределить господдержку между вендорами и пользователями, привязав ее, например, к гарантированным продажам софта. Но часть игроков рынка увидели риски в таком подходе

Фото: Алексей Смышляев / Global Look Press

Некоторые разработчики отечественного программного обеспечения предложили распределить меры господдержки IT-отрасли между участниками рынка и пользователями, рассказал РБК председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. Эта идея прозвучала на его встрече с компаниями-вендорами 24 января. Кто именно выступил с таким предложением, депутат не уточнил.

Хинштейн пояснил, что сейчас отечественные разработчики софта получают господдержку, но это не гарантирует выход конечного продукта на рынок. Авторы инициативы предложили финансировать также заказчиков ПО — например, в виде компенсации средств, которые те платят вендору за обслуживание софта. При этом разработчик будет брать на себя определенные обязательства, например по продаже определенного числа лицензий за год. «По новой схеме вендор после получения первого транша [поддержки] от государства получает второй после гарантий на реализацию. Похожую схему ранее реализовали для поддержки автопрома», — пояснил Хинштейн.

По его мнению, такой подход позволит гарантировать рыночное внедрение продукта, на который вендор получил госдотации. Депутат считает, что схема может заинтересовать разработчиков, «которые уверены в качестве и востребованности своего продукта».

Представитель Минцифры сообщил, что министерству неизвестно о такой инициативе. Хинштейн уточнил, что в комитете пока ждут дополнительных предложений представителей отрасли, после чего намерены проработать инициативу с Минцифры.

Как поддерживают автопром и IT

В целях поддержки отечественной автомобильной промышленности действует программа льготного автокредитования, которая позволяет определенным категориям покупателей получать скидку до 25% от стоимости автомобиля, а при покупке отечественных электромобилей в кредит — до 35%. В ноябре прошлого года премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что в ближайшие три года в России будет выделено около 30 млрд руб. на эту программу. Кроме того, в отрасли действуют программы льготного лизинга; автоконцерны также имеют возможность заключить специальный инвестиционный контракт (СПИК) с Минпромторгом — в этом случае в обмен на инвестиции в производство в России и локализацию технологий государство компенсирует им выплату утилизационного сбора.

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Для поддержки IT-разработчиков власти несколько лет назад создали реестр российского программного обеспечения (продукты из него должны в приоритетном порядке приобретать госорганы и госкомпании), снизили налоговую нагрузку на отрасль. Также IT-компании могли получить гранты в размере от 20 млн до 500 млн руб. на разработку или внедрение своих решений. Их распределением занимался Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ). На гранты также могли претендовать заказчики, внедряющие IT‑решения для цифровой трансформации и импортозамещения.

Но в июле прошлого года Минцифры приостановило выделение новых грантов; это произошло после задержания заместителя министра Максима Паршина, курировавшего эту работу, по подозрению в получении взятки от коммерческой компании за выделение гранта. В ноябре глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что по итогам аудита в ведомстве отказались напрямую предоставлять гранты IT-разработчикам и намерены сосредоточиться на стимулировании спроса через субсидии заказчикам, а также на поддержке стартапов. Через несколько недель после этого заявления Минцифры разработало проект постановления правительства, согласно которому РФРИТ сможет выделять гранты по заявкам от IT-компаний в объеме до 500 млн руб. на реализацию особо значимых проектов. Если необходимое финансирование превышает указанную сумму, министерство предлагало выделять деньги поэтапно, а также увеличить минимальный порог софинансирования от получателей гранта с 20 до 50%.

Нужно ли менять меры поддержки

Представители крупнейших российских IT-ассоциаций — РУССОФТ и АРПП «Отечественный софт» — сообщили РБК, что не в курсе инициативы, о которой рассказал Александр Хинштейн.

Гендиректор компании-разработчика «Базальт СПО» Алексей Смирнов предположил, что автором предложения могли быть госкорпорации и их «дочки». «Разработчики стараются избегать получения госсубсидий, поскольку это «токсичные деньги». Их использование требует огромных ресурсов на различную отчетность, а любое нарушение порядка использования, нормальное для частных денег, может привести к уголовному делу», — пояснил Смирнов.

По его мнению, прямая поддержка разработчиков ПО, если это не стартапы, — плохая практика: «Госсубсидии не должны заменять нормальные инвестиции за счет собственных средств, кредитов или привлечения инвесторов». Смирнов считает странным, если разработчику будут выделять бюджетные деньги за еще не созданный продукт, то есть фактически за обещания. «Программный продукт оценивать должен пользователь, поэтому и деньги за него разработчик должен получать от пользователя», — считает Смирнов. Но субсидирование заказчиков он считает оправданным, поскольку последние несут дополнительные расходы при замещении уже закупленного и внедренного зарубежного софта.

Если заказчикам будут компенсировать расходы на обслуживание софта, это может создать риск коррупции, считает заместитель гендиректора по науке компании «СиСофт Девелопмент» Михаил Бочаров, и привести к необоснованному апгрейду софта и навязыванию лишних услуг для получения дополнительных средств от государства. По мнению Бочарова, логичнее было бы после начального госфинансирования разработки софта обеспечить условия для дальнейшего сотрудничества вендора и заказчика, особенно крупного вроде госкорпораций. Небольших заказчиков государству имеет смысл поддерживать также финансово, но только на этапе приобретения софта, считает Бочаров.

По мнению коммерческого директора компании «Девелоника» (ГК Softline) Романа Смирнова, все будет зависеть от того, по какому принципу при реализации этой идеи будет оказываться поддержка, кому и на каких условиях, как будет регулироваться предложенный механизм. «Если помощь будет оказываться только определенным вендорам, на выходе высок риск искажения конкуренции между IT-компаниями и увеличения экономического разрыва между игроками», — допускает он.

Директор по информационной инфраструктуре «Росатома» Евгений Абакумов сообщил, что в корпорации поддерживают описанную идею. По его словам, для эффективного создания отечественного софта необходима кооперация потребителей и производителей: первые должны быть готовы приобретать отечественные решения, а вторые — своевременно дорабатывать их под нужды заказчика. «Очень актуальными для заказчиков» считает меры поддержки и заместитель гендиректора РЕД СОФТ Рустам Рустамов. «Многие сталкиваются с недофинансированием при реализации IT-проектов. Бывают случаи, когда разработчик проделал колоссальную часть работы, провел испытания и пилотирование, а до внедрения дело не доходит, так как нет бюджета», — утверждает он. Разработчикам, по его мнению, необходимы в первую очередь нефинансовые меры поддержки — кредитные и налоговые льготы, преференции при закупках для включенного в реестр софта и т.д. И большинство вендоров уже пользуются такими инструментами, отметил он.