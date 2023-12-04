Как российский софт продвигается в Африке и на Ближнем Востоке

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Санкции, наложенные на российские IT-компании в 2022 году, заставили отечественных производителей ПО искать новые пути экспорта продукции. Номинальный объем экспорта в 2022 году упал на 17%, но можно утверждать, что этот показатель не учитывает современные особенности экспортной деятельности отечественных разработчиков.

Эта специфика заключается в том, что с первого взгляда ряда направлений экспорта не видно. Многие IT-компании, например, регистрируют за рубежом отдельные организации в качестве новых юридических лиц.

В целом компании IT-сектора выбрали два принципиально разных вектора развития.

Первый путь — работать только внутри России, производить продукцию, включенную в реестр отечественного ПО, расширять взаимодействие с организациями, представленными в Российской Федерации.

Компании, которые пошли по второму пути, конкурируют на глобальном рынке, в том числе на Западе. При этом они пытаются адаптироваться к новым условиям, мимикрируя под иностранные фирмы — регистрируются в Дубае, Португалии, Сингапуре или Гонконге. Этот путь позволяет компаниям становиться глобальными игроками, избегая при этом международных санкций. Можно вспомнить, например, планы «Яндекса» по разделению на два юридических лица для работы на разных рынках.

Такой характер ведения экспортной деятельности позволяет говорить о том, что цифры, полученные в рамках анализа российского экспорта, кратно занижены и, по нашим оценкам, не отражают реальный масштаб полученной прибыли.

Также важно помнить, что многие IT-компании и разработчики находятся за пределами России. Следовательно, они работают на внешнем рынке. Мы эту выручку просто не видим, однако она есть.

Большинство отечественных игроков, которые привыкли получать валютную выручку напрямую на зарубежных рынках, сегодня от этого отказались. В первую очередь потому, что это стало невозможно технически и привело либо к реструктуризации компании, либо к потере бизнеса, либо к созданию новых юридических лиц за пределами РФ.

В свою очередь, компании, которые развиваются на территории России или дружественных стран, получили новые ориентиры для экспансии. Фонд развития цифровой экономики, работающий в области продвижения российских IT-компаний, отмечает, что никогда еще не было столько внимания к рынку Африки или развитию бизнеса в рамках СНГ и БРИКС. Так, по данным Минцифры, с января по сентябрь 2022 года ИКТ-экспорт из России в страны Африки достиг $8,1 млрд.

Новые рынки также имеют свою специфику. Там есть глобальная конкуренция и свои игроки, которые готовы развиваться. Войти на эти рынки российскому бизнесу помогает национальный проект «Международная кооперация и экспорт». С помощью платформы «Мой экспорт» предприниматели могут получить для экспортных проектов финансовую и нефинансовую помощь — например, маркетинговую и логистическую поддержку, которая в новой среде особенно важна.

Один из примеров работы российской компании на рынке Африки — опыт разработчика «Роббо». Производитель робототехнических EdTech-наборов из Санкт-Петербурга запустил в Нигерии образовательные программы в школах. В этом случае речь идет и об экспорте отечественной робототехники на новый рынок, и о выполнении социальной миссия, которая заключается в развитии IT-технологий в Африке.

В это же время «Яндекс.Такси» масштабирует свое мобильное приложение под разными брендами в Мозамбике, Намибии, Конго и ДР Конго, Кот-д'Ивуаре и Камеруне.

Во многих случаях продвижению российских компаний на новых экспортных направлениях способствует Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. В разных странах министерство открывает сегодня службу «цифровых атташе».

Еще одним направлением продаж для российских IT-компаний стал рынок MENA (Ближний Восток). По данным представителя «Деловой России» Максима Загорнова, только с конца февраля по сентябрь 2022 года более 700 отечественных компаний открыли свои вторые юридические лица в ОАЭ.

По мнению многих иностранных заказчиков, компании, зарегистрированные в ОАЭ, понятны и прозрачны. Бизнес, зарегистрированный в ОАЭ, Саудовской Аравии или Катаре, имеет доступ к качественным сервисам. Действующие в регионе режимы преференций для иностранных инвесторов облегчают получение банковских услуг, межправительственные соглашения позволяют избежать двойного налогообложения.