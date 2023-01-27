Михельсон купил кинотеатр «Ударник» в Москве

Глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон купил кинотеатр «Ударник» в центре Москвы и передал его своей дочери Виктории. Памятник конструктивизма расположен рядом с бывшей электростанцией, где Михельсон уже открыл культурный центр «ГЭС-2»

Фасад кинотеатра «Ударник», украшенный стеной из живых цветов (Фото: АГН «Москва»)

Здание кинотеатра «Ударник» площадью 5,5 тыс. кв. м в центре Москвы сменило владельца. В конце октября 2022 года собственником памятника конструктивизма стало ООО «ГЭС-2», следует из данных единого государственного реестра недвижимости (выписка из ЕГРН есть у РБК). На момент сделки «ГЭС-2», которая владеет одноименным центром современного искусства, созданным на базе бывшей городской электростанции рядом с «Ударником», полностью принадлежала совладельцу и председателю правления НОВАТЭКа Леониду Михельсону.

«Ударник» восстановят как фестивальный и премьерный кинотеатр, сообщила РБК представитель кинотеатра Светлана Максимченко. По ее словам, работы начнутся в 2023 году. Максимченко возглавила проектную группу кинотеатра «Ударник» в августе 2022 года, до этого она занимала должность директора департамента кинематографии и цифрового развития Минкультуры и возглавляла сеть городских кинотеатров «Москино». В здании разместятся несколько кинозалов, кафе, книжный, пространства для просветительских и выставочных проектов. На крыше откроется терраса и смотровая площадка, сказала Максимченко.

До продажи «Ударник» контролировался правительством Москвы и находился в оперативном управлении «Москино», подведомственного городу. Кадастровая стоимость здания составляет 904 млн руб. Но неизвестно, сколько за него заплатила «ГЭС-2».

В «Москино» сообщили, что вопрос продажи здания находится в компетенции органов исполнительной власти города. РБК направил запросы в пресс-службы мэрии, департамента городского имущества и департамента культуры Москвы. В пресс-службе НОВАТЭКа не ответили на вопросы. В пресс-службе фонда Леонида Михельсона V-A-C, который управляет «ГЭС-2», пояснили, что не предоставляют комментарии о развитии и деятельности пространства кинотеатра «Ударник», так как реализуют программы исключительно в пространстве бывшей городской электростанции.

20 января 2023 года Михельсон передал контроль над «ГЭС-2» и «Ударником» своей дочери Виктории, указано в ЕГРЮЛ. Она курирует проекты в области современного искусства. Фонд V-A-C назван в ее честь и обозначает Victoria — the Art of Вeing Contemporary (с англ. «Виктория — искусство быть современным»). С Викторией Михельсон связаться не удалось.

Чем известен «Ударник» Кинотеатр «Ударник» построен в 1931 году, на момент открытия он был крупнейшим в СССР c 1,5 тыс. мест. Здание «Ударника» охраняется государством как объект культурного наследия регионального значения, это памятник конструктивизма. Среди особенностей здания — раздвижная крыша в куполе. В советское время «Ударник» был главной премьерной площадкой. В нем прошли премьеры фильмов «Веселые ребята», «Тихий Дон», «Чапаев», «Цирк» и других. В этом кинотеатре также проходили Московские кинофестивали, первый из который состоялся в 1935 году. Кинотеатр входит в единый комплекс «Дом Правительства», также известный как Дом на набережной. Кроме кинотеатра в нем были свой универмаг, клуб и библиотека. Комплекс был построен по проекту архитектора Бориса Иофана для советской элиты. Более 800 из 2,5 тыс. жителей дома пострадали от сталинских репрессий.

Кто ранее претендовал на «Ударник»

В 1996 году в «Ударнике» провели реконструкцию, создав в здании 735-местный зал с современным экраном. С 2005 года кинотеатр арендовала сеть «Каро Фильм», которая показывала здесь фильмы до 2010 года. В здании работало казино. В 2012 году Москва передала «Ударник» в долгосрочную аренду культурному фонду Breus Foundation Шалвы Бреуса. Фонд планировал открыть в здании музей современного искусства, для этого в 2014 году был проведен международный конкурс, в котором победило бельгийское бюро Robbrecht en Daem.

Бреус стал основным претендентом на покупку «Ударника» в мае 2015 года, когда Москва решила его продать. Тогда здание оценили в 560 млн руб., бизнесмен оценивал инвестиции в реставрацию кинотеатра и создание в нем музея в сумму не менее $30 млн. Но уже через месяц городские власти отменили аукцион из-за необходимости скорректировать документацию торгов, так как к этому времени вступили в силу изменения в закон об объектах культурного наследия. На момент объявления торгов Минкультуры не утвердил новую форму охранного обязательства объекта — документа, где должны быть детально перечислены обязанности собственника по сохранению здания.

В 2017 году Бреус расторг договор аренды с Москвой, бизнесмен и столичное правительство не смогли договориться о размещении в кинотеатре музея. В том же году власти заявили, что передумали продавать «Ударник». После этого предлагались разные варианты его использования. Например, Госфильмофонд попросил передать кинотеатр ему в управление. Рассматривалась идея создать в «Ударнике» инклюзивный дом искусств, президент Владимир Путин обещал обсудить ее с мэром Москвы Сергеем Собяниным. Но оба этих предложения не были реализованы. В сентябре 2022 года, по данным ЕГРН, оперативное управление зданием было закреплено за городской сетью «Москино».

Что может появиться в «Ударнике»

Департамент культурного наследия Москвы (Мосгорнаследие) в ноябре 2022 года выдал «ГЭС-2» разрешение на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия («Ударника»), оно действует до 30 мая 2023 года, следует из распоряжения департамента. Охранное обязательство «Ударника» Мосгорнаследние утвердило летом прошлого года. По нему собственник здания в течение года с момента регистрации права собственности должен провести проектные работы по сохранению объекта, а в течение трех лет после этого провести непосредственно реставрацию и приспособление объекта под современное использование. При проведении работ нужно сохранить пространственные решения здания, элементы раздвижного купола, материал и цвет фасадов, лестницы, осветительные приборы 1930–1950 годов и т.п., указано в документе. РБК направил запрос в пресс-службу Мосгорнаследия.

Проект реставрации «Ударника» будет, скорее всего, меценатским, как и расположенный рядом «ГЭС-2», говорит директор практики по сопровождению сделок в области недвижимости консалтинговой компании «Технологии доверия» (ранее работала под брендом PwC) Саян Цыренов. В 2016 году стоимость реконструкции городской электростанции оценивалась в €150 млн. Но в итоге обошлась Михельсону в более чем 30 млрд руб., или $470 млн, с учетом колебаний валютного курса, подсчитал Forbes на основе отчетности «ГЭС-2».

«Рынок кинотеатров переживает упадок, для торговых центров кинотеатры — один из самых непростых арендаторов, их бизнес испытывает давление из-за падения трафика и невозможности показывать многие зарубежные фильмы, в том числе голливудские. Исходя из этого кажется, что это (реконструкция «Ударника». — РБК) будет некоммерческим проектом», — считает Цыренов. В пример он приводит реставрацию кинотеатра «Художественный» на Арбате, которая также стала меценатским проектом.

Если в здании «Ударника» вновь откроется кинотеатр, это будет удивительно, отмечает главный редактор информационно-аналитического агентства InterMedia Евгений Сафронов. «Отечественный кинотеатральный бизнес в кризисе, множество залов просто уже закрыты, часто речь идет о перепрофилировании помещений — запускать такой проект на этом фоне могут только люди, обладающие неким сакральным знанием», — иронизирует эксперт. Но он не исключает, что в здании мог бы появиться проект не завязанный напрямую на кинопоказе, к примеру, с большой долей общепита или семейных развлечений. Тем не менее «ГЭС-2» уже зарегистрировала на себя домены udarnikkino.ru, udarnikcinema.ru.