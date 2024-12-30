МИД пообещал ответ на блокировку в ЕС телеграм-каналов российских СМИ

В субботу, 28 декабря у пользователей в Европе перестали открываться телеграм-каналы «РИА Новости», «Известий», «Российской газеты» и других СМИ. МИД назвал это «зачисткой информационного пространства от неугодных источников»

Россия оставляет за собой право симметрично ответить на блокировку ряда телеграм-каналов российских СМИ в Европе, сообщила представитель МИДа Мария Захарова.

Западные страны ведут «планомерную зачистку информационного пространства от любых неугодных источников информации», Москва расценивает эти действия как «закрепление их курса на подавление любых очагов инакомыслия вопреки всем своим международным обязательствам», написала Захарова.

Российская сторона требует реакции от профильных международных структур, в том числе правозащитных механизмов ООН, руководства ЮНЕСКО и представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ, сообщила представитель МИДа.

Накануне у пользователей в Европе перестали открываться телеграм-каналы сразу нескольких российских государственных СМИ. Например, канал «РИА Новости» стал недоступен пользователям в Польше, Бельгии, Швейцарии, Греции, Чехии и Италии, при попытке открыть посты появлялась плашка о нарушении местного законодательства. Также о блокировке в Испании, Германии, Швеции, Бельгии и ряде других стран сообщили «Известия», «Российская газета», «Россия 1».

В середине мая 2024 года Совет ЕС запретил вещание четырех СМИ, которые, по мнению органа, распространяют и поддерживают «военую пропаганду. Под запрет попали РИА «Новости», «Известия», «Российская газета» и портал Voice of Europe, который связывают с Виктором Медвдчуком.

В МИДе заявили, что «вырабатываются ответные меры». Россия вскоре после этого запретила вещание 81 европейских СМИ, в частности, Politico, Agence France-Presse (AFP), немецкую Der Spiegel, финскую Yle, испанскую El País, EUobserver, литовское LRT, эстонскую версию портала Delfi и другие медиа.