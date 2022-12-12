Google исключил Россию из проекта «Год в поиске»

Google не стал подводить итоги года в России, как делал это последние шесть лет. Из числа стран, где в рамках проекта «Год в поиске» публикуются самые популярные запросы, Россию исключили

Фото: Daniel Tsang / Keystone Press Agency / Global Look Press

Россию исключили из списка стран проекта Google «Год в поиске», в рамках которого крупнейший поисковик публикует список наиболее популярных в стране запросов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу корпорации.

Проект «Год в поиске» (Year In Search — 2022) показывает самые популярные запросы как во всем мире, так и в отдельны странах. В рамках проекта Google определял самые популярные поисковые запросы в России с 2016 года. Тогда, шесть лет назад, самыми популярными запросами у россиян стали Евро-2016, «Евровидение-2016», Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро, игра Pokemon Go, выборы в США, iPhone 7, «Лабутены» и «пакет Яровой».

В 2021 году россияне активно гуглили симпл-димпл, митинги, поп-ит, формалин, Clubhouse и «Аквадискотека», а из событий наибольший интерес вызывали чемпионат Европы по футболу, Олимпиада в Токио, «Евровидение» и

Чемпионат мира по хоккею 2021.

Мировой топ запросов за 2022 год Goggle уже опубликовал. Самым популярным запросом, связанным с новостями, в этом году стал запрос Ukraine.

В общем рейтинге запросов слово «Украина» заняло третье место после слова Wordle — названия игры-головоломки, — и запроса India vs England («Индия против Англии», речь идет о противостоянии в крикете). В категории новости кроме Украины пользователи гуглили умершую в этом году королеву Великобритании Елизаветы II и «оспу обезьян».

Помимо России в списке стран, в которых Google не подводит итоги года, находятся Бангладеш, Белоруссия, Болгария, Казахстан, Китай, Латвия, Сербия, Сирия, Словения, Хорватия, Эстония, и Уганда, отмечает ТАСС.

Летом российская «дочка» Google — ООО «Гугл» — подала заявление о банкротстве. Это произошло на фоне многочисленных судебных разбирательств, связанных в том числе с блокировками каналов российских СМИ в YouTube и многомиллиардными штрафами. В июле Таганский районный суд оштрафовал Google на 21,7 млрд руб. за повторное неудаление недостоверной информации о военной операции на Украине.