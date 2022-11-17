«Коммерсантъ» узнал, что российскую ОС для смартфонов оценили в ₽480 млрд

В «Ростелекоме» оценили траты на создание и развитие национальной экосистемы на ОС «Аврора» в 480 млрд руб., узнало издание. В компании назвали эту оценку «верхнеуровневой»

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Развитие российской мобильной операционную системы (ОС) «Аврора» и создание национальной мобильной экосистемы составит 480 млрд руб., такая оценка содержится в паспорте проекта, пишет «Коммерсантъ». Система принадлежит «Ростелекому», документ направлен компанией в центр компетенций разработок «Операционные системы», курируемый Минцифры.

Финансирование проекта планируется получать из средств федерального проекта «Цифровое государственное управление» и национальной программы «Цифровая экономика», деньги направят на формирование и увеличение инфраструктуры, закупку устройств, установку операционной системы и программ, техподдержку. В первый год после реализации проекта ожидаемая выручка от продаж составит 28 млрд руб., следует из паспорта.

«Ростелеком» намеревается вместе с российскими производителями (F+, GS Group, НИИ «Масштаб» и другие) выпустить широкую линейку смартфонов и планештов, в том числе потребительские, на базе операционной сети «Аврора». Всего планируется выпустить около 70 млн устройств.

В паспорте проекта сказано, что он получил одобрение правительства, однако источник «Коммеранта» назвал это решение промежуточным. Он пояснил: «Паспорт поступает в Минцифры, которое направляет документ в экспертную рабочую группу, она выносит заключения и рекомендации. Затем проект выносят на рассмотрение грантового комитета, роль которого выполняет Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ). Его решение направляется в правкомиссию по цифровому развитию». Глава центр компетенций разработки по «Операционным системам» Алексей Смирнов подтвердил изданию, что проект получил одобрение от рабочей группы. При этом один из источников издания отметил, что это «еще далеко не означает, что проект точно получит финансирование».

«Ростелеком» отметил, что проект создания и развития собственной операционной сети нужен из-за риска «отключения организаций и граждан России от мобильных экосистем Google и Apple» и удаления из официальны магазинов приложений важных программ и сервисов. Упомянутая в паспорте проекта «верхнеуровневая оценка», заверили в компании. В «Ростелекоме» указали, что сейчас средства получают иностранные производители, но в случае внедрения российской экосистемы деньги могут быть перенаправлены на развитие отечественных компаний.

Создатель LiveInternet Герман Клименк подчеркивал важность создания ОС под конкретное мобильное устройство, отметив, что «нельзя взять готовый смартфон, «снести» Android или iOS и установить условную «Аврору», смартфон изначально должен быть независим от имеющихся ОС». В свою очередь, директор Института исследований интернета Карен Казарян назвал потенциал «Авроры» нулевым. «Если раньше можно было надеяться на какое-то производство, то сейчас уже сложно верить в этот проект, как и в любой другой — физически производить мобильные устройства в России проблематично, а за рубежом теперь вообще практически невозможно», — пояснил он.