Госдума предложила смягчить закон о локализации такси для самозанятых

Проект предлагает ввести квоту 25% для нелокализованных автомобилей самозанятых в реестре такси. Игроки рынка считают, что, даже если изменения примут, в таком виде они вряд ли помогут сохранить в отрасли водителей-подработчиков

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

В четверг, 30 октября, группа депутатов внесла в Госдуму поправки в закон о локализации автомобилей такси, которые предлагают разрешить водителям-самозанятым до 1 января 2033 года работать на машинах, не соответствующих критериям локализации.

При этом автомобиль должен быть в собственности такого водителя более шести месяцев. В региональные реестры такси для каждого региона на долю таких автомобилей может приходиться не более 25%. Минтранс может устанавливать свои квоты, но должен будет информировать о них ежегодно, не позднее 20 января, а в отношении 2026 года — не позднее 1 марта 2026 года. Уполномоченные органы (кто — в проекте не указано) должны будут ежеквартально публиковать информацию о наличии нераспределенного объема квоты или о его исчерпании.

Что поменяет закон о локализации автомобилей такси Закон вступит в силу с 1 марта 2026 года. Согласно нему, в реестр такси будут включать только автомобили с определенным уровнем локализации (3200 баллов и более) или произведенные в рамках специальных инвестиционных контрактов (СПИК), заключенных в период с 1 марта 2022 года по 1 марта 2025-го. Для Калининградской области и регионов Сибирского федерального округа требование вступит в силу с 1 марта 2028 года, для регионов Дальнего Востока — с 1 марта 2030-го. В начале октября Минтранс опубликовал список из 22 моделей автомобилей, которые можно использовать в такси, в который в том числе вошли Lada Granta, Iskra, Vesta, Aura, Largus и др.

Зачем нужны изменения

Еще на этапе рассмотрения закона о локализации такси его критиковали общественные и государственные организации, а также сами сервисы такси. Так, Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предупреждал о возможном сокращении выбора автомобилей для такси, уходе самозанятых водителей и росте цен, предлагая перенести срок вступления закона до сентября 2026 года и усовершенствовать программу поддержки закупок автомобилей. Национальный совет такси в феврале 2025-го предлагал включить в законопроект о локализации меры господдержки отрасли и исключить балльную систему оценки. В «Яндекс Такси» отмечали, что законопроект сделает невозможной работу для десятков тысяч самозанятых водителей, особенно в регионах, где с рынка могут уйти 70–90% таксистов.

В пояснительной записке к нынешнему проекту сказано, что введение квоты 25% для автомобилей водителей-самозанятых позволит адаптировать требования закона о локализации «к текущим реалиям, обеспечивая постепенность обновления парка отечественных автомобилей, снижая риски ухода водителей в тень и, как следствие, сохранение налоговых поступлений совокупно около 76,2 млрд руб. за три прогнозных года (по данным ВШЭ)». В документе отмечается, что при текущем ограниченном ассортименте новых автомобилей, полностью отвечающих критериям локализации, приобретение и обновление автомобилей окажется финансово невыполнимым для основной массы самозанятых. Сейчас в такси работают 540 тыс. самозанятых водителей. Причем, по оценке ВЦИОМа, более 50% опрошенных граждан в населенных пунктах численностью до 950 тыс. жителей работают в такси.

Поможет ли квота

Текущая норма о локализации такси не отражает реальную структуру рынка и может привести к серьезным последствиям для доступности легальных перевозок и сохранения рабочих мест, считает председатель Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова. По ее оценке, предложенная квота 25% выглядит заниженной, она может создать эффект «бутылочного горлышка». «В крупных регионах, где самозанятых водителей много, такая квота будет ощутимой, но в субъектах, где процесс легализации активно идет, она не даст необходимого стимула для роста числа зарегистрированных перевозчиков. Очевидно, что единая квота не может быть универсальным решением для разных по масштабу регионов», — рассуждает Зарипова. Она также отметила, что по мере увеличения общего числа автомобилей в реестрах количество машин водителей-самозанятых тоже может вырасти, что нарушит логику закона о локализации. Зарипова считает, что рациональнее на первоначальном этапе установить более высокую квоту, например 80%, чтобы дать рынку адаптироваться и обновить парк.

Кроме того, нынешние поправки не урегулируют вопрос с лизинговыми автомобилями, которые приобретались специально для работы в такси: при смене собственника их будут исключать из реестров, отметила председатель Общественного совета по развитию такси.

Представитель Национального совета такси считает, что квоты помогут минимизировать негативный эффект для отрасли и сохранить возможность появления новых перевозчиков на личных автомобилях. Но, по оценке совета, квоту нужно расширить как минимум до 50%, так как обычно самозанятые водители приходят в отрасль на собственных машинах для подработки — у них нет средств, чтобы приобрести новый автомобиль.

Сейчас лишь 11% личных машин частично занятых и 16% личных машин полноценно занятых водителей подходят под требования по уровню локализации, говорит вице-президент Автомобильного союза Антон Шапарин. По его оценке, механизм квотирования до 2033 года даст возможность водителям сохранить доступ к легальным перевозкам, а отрасли такси — планомерно обновлять автопарк. «От реформы выиграют и автопроизводители — переходный период позволит заводам планировать выпуск локализованных моделей, наращивать мощности и улучшать потребительские характеристики — без давления и дефицита», — заключил эксперт.

Руководитель Центра компетенций международного евразийского форума «Такси» Станислав Швагерус также считает, что предложенный механизм квотирования требует детальной проработки и экспертного обсуждения. Кроме того, поправки предлагают, чтобы Минтранс вводил квоты, но это противоречит разделению полномочий между субъектами России, указал он. Швагерус отметил, что сам факт появления такого законопроекта указывает на серьезный общественный запрос от социальных групп на изменение закона локализации такси. В то же время, по его оценке, поправки вряд ли примут до 1 марта 2026 года — «исходя из регламентов Госдумы, просто не успеют принять».

Представитель сервиса такси «Максим» назвал квоты «архаизмом», который «может нести только вред регулируемой сфере деятельности». Он отметил, что у Минтранса нет региональных отделений, а контроль в сфере такси осуществляется региональными уполномоченными органами, а не федеральным министерством. Сам по себе механизм, на основании которого федеральный орган власти, не имеющий полной статистики в сфере легковых пассажирских перевозок, сможет определять квоты для региональных рынков, представитель сервиса «Максим» назвал непрозрачным. Он убежден, что самозанятых, работающих на личных автомобилях, необходимо вывести из-под действия нормы о локализации такси как в силу их совершенно другой экономики, так и потому, что физлицам не доступны лизинг и госпрограммы поддержки.

Представитель «Яндекс Такси» лишь отметил, что они поддерживают отсрочку требований по локализации для самозанятых водителей.