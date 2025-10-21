Глава «Яндекс Такси» оценил последствия закона о локализации машин

Применение нового перечня локализованных машин для такси в его текущем виде может оставить многие города и тарифные классы без притока новых автомобилей. По мнению «Яндекс Такси», долгосрочное планирование таксопарков «сломано»

Требования к автомобилям для такси, которые с 1 марта 2026 года должны будут соответствовать специальному перечню Минпромторга, могут серьезно ударить по рынку. Об этом в интервью РБК рассказал глава «Яндекс Такси» Александр Аникин. По его словам, текущий список из 22 моделей является слишком узким, и многие автопроизводители, еще до 2022 года начавшие локализацию в России, в него не попали.

«Если применять его (перечень локализованных автомобилей. — РБК) буквально, многие города и тарифные классы останутся без притока новых автомобилей. Из 22 моделей существенная часть не проходит по соображениям цены, остается очень ограниченный выбор», — заявил Аникин. Он выразил надежду, что финальный список будет значительно шире, потому что он имеет огромное значение для будущего рынка.

В первый вариант, опубликованного Минпромторгом перечня автомобилей, которые смогут регистрироваться как такси после вступления в силу закона о локализации с 1 марта 2026 года, вошли 22 модели марок Lada, «Москвич», УАЗ, Evolute, Voyah и Sollers. В министерстве отмечали, что перечень будет обновляться по мере появления новых моделей.

Особую тревогу, по словам главы «Яндекс Такси», вызывает ситуация с водителями-самозанятыми, которые работают на личных автомобилях. Доля машин, соответствующих новым требованиям, у них гораздо ниже. «Такой водитель не станет менять свою машину ради подработки в такси по пятницам. Он просто уйдет из отрасли», — пояснил Аникин. Это может привести к сокращению числа таких водителей на 50% за два года, что особенно критично для малых городов, где их доля достигает 90%. «Яндекс Такси» выступает за поправки в новый закон, которые делают исключение для самозанятых водителей на своих машинах как минимум до 2033 года, чтобы они могли приходить в отрасль без ограничений.

Что касается таксопарков, то, по словам Аникина, они будут адаптироваться под тот список, который утвердят. «Но есть большая проблема: их долгосрочное планирование сегодня сломано. Обычно крупный таксопарк знает, сколько и каких машин к нему придет в течение года. Сегодня это планирование на паузе. Нам, индустрии, будет очень тяжело, если финальный список объявят под конец февраля. Это на какое-то время создаст «яму», пока рынок не перестроится», — констатировал он, напомнив, что у индустрии уже был похожий опыт в 2023 году, когда остатки европейских машин закончились, а новые не появились.

По мнению Аникина, таксопарки смогут сформировать свою закупочную политику в момент, когда появится финальный список разрешенных авто. «Любая неопределенность уменьшает склонность к риску. У таксопарка всегда есть выбор — ничего не делать и постепенно сокращать парк», — отметил глава сервиса. Он предупредил, что худший сценарий — это разочарование предпринимателей в бизнесе и сжатие рынка.

Глава «Яндекс Такси» также оценил возможное влияние закона о локализации на стоимость поездок. «Любое ограничение предложения при прочих равных влияет на стоимость в сторону роста», — констатировал он. Уход с рынка 20% предложения, по оценке компании, может привести к росту цен. Задача «Яндекс Такси» — сделать так, чтобы это влияние было постепенным и минимальным.