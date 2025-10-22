АвтоВАЗ ответил «Яндекс Такси» на претензии к закону о локализации

Новые требования к локализации задействованных в перевозке машин, которые начнут действовать с 1 марта 2026-го, не вызовут ни дефицита водителей, ни автомобилей, уверены на АвтоВАЗе. Нововведения активно критикуют перевозчики

Фото: Светлана Возмилова / Global Look Press

Вице-президент АвтоВАЗа Сергей Громак убежден, что у участников рынка такси было достаточно времени для подготовки к новым требованиям о локализации машин, которые вступят в силу 1 марта 2026 года. Такое мнение он высказал в разговоре с РБК.

Речь идет о законе о локализации, принятом для поддержки отечественных автопроизводителей. Он предусматривает, что с 1 марта 2026 года автомобиль должен соответствовать одному из трех установленных критериев, чтобы быть допущенным к работе в такси. Первый критерий — совокупное количество баллов локализации, которое соответствует уровню, установленному правительством для осуществления закупок государственными органами и учреждениями (3200 баллов). Их начисляют за производство машин на отечественных предприятиях и использование российского сырья. Второй критерий — транспортное средство должно быть произведено в рамках специального инвестиционного контракта (СПИК), который был заключен в период с 1 марта 2022 года по 1 марта 2025 года включительно. Третий критерий распространяется на автомобили, произведенные по СПИК, заключенным после 1 марта 2025 года. Для них дополнительно требуется получение специального разрешения от правительства на использование в качестве легкового такси. Прописанные в законе требования не будут применяться к автомобилям, которые внесены в региональные реестры до 1 марта 2026 года, а также к транспортным средствам в реестрах Калининградской области и регионах Сибирского федерального округа — до 1 марта 2028 года, а в субъектах ДФО — до 1 марта 2030 года. В первый вариант опубликованного Минпромторгом перечня автомобилей, которые смогут регистрироваться как такси после вступления в силу закона о локализации с 1 марта 2026 года, вошли 22 модели марок Lada, «Москвич», УАЗ, Evolute, Voyah и Sollers. В министерстве отмечали, что перечень будет обновляться по мере появления новых моделей.

Перевозчики инициативу критиковали как на стадии ее обсуждения, так уже и после принятия. Так, в интервью РБК, глава «Яндекс Такси» Александр Аникин назвал перечень машин узким — поэтому, по его мнению, применение норм может оставить многие города без притока новых автомобилей, а также привести к росту цен. При этом текущее долгосрочное планирование таксопарков «сломано»: отрасли будет тяжело, если финальный список разрешенных авто появится в конце февраля 2026-го, поскольку это может спровоцировать «яму» на время, пока рынок не перестроится.

Особую тревогу у агрегатора вызывает ситуация с самозанятыми водителями, которые могут массово уйти из отрасли. По оценкам «Яндекс Такси», новые условия могут привести к сокращению числа таких водителей на 50% за два года. Это особенно критично для малых городов, где их доля достигает 90%. Компания выступает за поправки в новый закон, которые делают исключение для самозанятых водителей на своих машинах как минимум до 2033 года, чтобы они могли приходить в отрасль без ограничений. Сейчас водители-подработчики составляют примерно половину от общей численности таксистов. Это около 500 тыс. человек, которые делают около 20% поездок. При этом дефицит водителей в отрасли, по оценкам «Яндекс Такси», достигает порядка 130 тыс. человек.

Как итог, бизнес просил об изменениях некоторых положений закона, в частности, исключения самозанятых и введения отсрочек.

Что на претензии отвечает АвтоВАЗ

Сергей Громак напоминает, что законопроект разрабатывался с 2023 года по поручению президента России Владимира Путина и широко обсуждался на отраслевых площадках. Отвечая на призывы к дополнительным отсрочкам, вице-президент АвтоВАЗа отметил, что они уже заложены в самом законодательстве. Объясняет он это так: закон вступает в силу только 1 марта 2026 года и не имеет обратной силы, позволяя использовать выданные ранее разрешения на эксплуатацию машин в такси. Он также напомнил про уже действующие отсрочки для Дальнего Востока, Сибири и Калининградской области.

«Можно за неделю до вступления закона в марте 2026-го получить пятилетнее разрешение и еще пять лет ездить на любой импортной или низколокализованной машине. Это и есть отсрочка. Если таксист во Владивостоке получит разрешение в феврале 2030-го, для него закон фактически начнет действовать только в 2035 году. Поэтому мы считаем, что никаких дополнительных отсрочек не нужно, они уже заложены», — пояснил собеседник.

Громак также заявил, что текущий перечень производителей включает достаточно марок с широкой линейкой моделей — от бюджетных до бизнес-класса. По его словам, один только АвтоВАЗ производит более 500 тыс. автомобилей в год, что многократно покрывает потребности рынка такси, оцениваемые от 45-50 до 100 тыс. машин ежегодно. «Когда говорят, что наши машины не предназначены для такси — я езжу на служебной Aura, и для пассажиров, особенно на заднем сиденье, она очень удобна», — добавил он.

Вице-президент АвтоВАЗа, комментируя предложения об исключениях для самозанятых, высказал опасения: по его мнению, они создадут «правовую лакуну», аналогичную офшорным схемам, когда таксопарки смогут массово переводить водителей в статус самозанятых для обхода требований локализации.

«Отдельные таксопарки могут разбить бизнес на самозанятых, раздав им автомобили. Получится серая зона, выведенная из-под требований локализации. Кроме того, я, как пассажир, хочу, чтобы меня вез профессиональный водитель, который хорошо знает ПДД и город, своевременно отдыхает. Человек, который устал после основной работы и сел подработать в такси, может нарушить правила из-за усталости», — сказал Громак, подчеркнув, что место для самозанятых в новой реальности останется, поскольку у водителей есть до 10 лет в отдельных регионах, чтобы адаптироваться и выбрать машину из предложенных.

В АвтоВАЗе убеждены, что локализация приведет к обеспечению самозанятых новыми автомобилями с доступными запчастями и официальным сервисом. «Сейчас же некоторые предлагают ослабить контроль и оставить их на старых автомобилях без нормального обслуживания. Я часто вижу в такси на приборной панели горящие лампочки неисправности различных систем, значок неисправности двигателя. Снимать контроль с этой сферы — неправильно», — резюмировал Громак.

Комментируя опасения о дефиците водителей в отрасли, представитель АвтоВАЗа отметил, что «как пассажир его не видит». «Машина приезжает в течение пяти минут. Меня больше тревожит риск, что меня повезет неопытный водитель на неисправной машине. Пусть лучше приедет через 7 минут, но на исправном автомобиле с понятным тарифом», — прокомментировал Громак.

О влиянии локализации на ценообразование

Говоря о потенциальном влиянии на стоимость, Громак опроверг тезис о неизбежном росте цен. Напротив, по его словам, переход на более доступные отечественные автомобили с низкой стоимостью владения должен привести к снижению затрат таксистов. Он выразил надежду, что это положительно скажется на тарифах для конечных пассажиров. «Стоимость владения новой Lada в первые три года на 30% ниже, чем у импортных аналогов. Таксисты избавляются от диктата агрегаторов по выбору машин и начинают сами выбирать более экономичные варианты. Я очень надеюсь, это приведет к снижению цен на услуги такси», — отметил он.

Особое внимание вице-президент АвтоВАЗа уделил вопросу прозрачности ценообразования на рынке такси. Он отметил, что текущая система формирования тарифов агрегаторами непонятна пассажирам, а унификация парка могла бы сделать цены более предсказуемыми. «Сейчас я, как частый пассажир, не понимаю, как они формируются. Еду по одному маршруту, а цена каждый раз разная. Если парк будет унифицирован — не будет такого «зоопарка» — будет проще спросить у агрегаторов, почему цена меняется», — убежден Громак.

Он привел в пример Пекин, где весь таксопарк — одной марки. Громак убежден, что когда машины унифицированы, контролировать прозрачность тарифов становится легче, поскольку возникает вопрос: если модель одна и та же, почему цена — разная. По его словам, разношерстный парк дорогих автомобилей может использоваться для обоснования непрозрачного ценообразования. Он подчеркнул, что речь не идет о монополии одной модели или марки, однако некая унификация удобна для бизнес-планирования: таксопарку легче считать потребность в запчастях, планировать ТО.

«В Москве в день такси пользуются более 1,5 млн пассажиров. Думаю, все они хотели бы понимать, сколько стоит поездка на, скажем, Lada Granta или Moskvich 3. Сейчас это предсказать невозможно», — рассуждает представитель АвтоВАЗа.

«Обращения от бизнеса в связи с законом поступают постоянно. Наше общение с таксистами — это работа по принципу «кайдзен», непрерывных улучшений. Как говорит один из отцов маркетинга: «Изменяйся или умри». Мы умирать не собираемся, поэтому постоянно меняемся», — заключил он.