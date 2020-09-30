Агрегаторы такси предложили переложить на них часть расходов за ДТП

Агрегаторы такси готовы выплачивать до ₽2 млн пострадавшим в ДТП, если перевозчик не сможет компенсировать вред. Инициатива — компромисс с учетом ранее внесенного в Госдуму проекта, вводящего для них более жесткую ответственность

Фото: Флегонтова Татьяна / ТАСС

Агрегаторы такси готовы разделить материальную ответственность за ДТП, если заказ был принят через них, а за рулем легкового такси был самозанятый гражданин или индивидуальный предприниматель. Это следует из поправок к законопроекту о такси, подготовленных «Яндекс.Такси», «Ситимобилом», Gett и группой «Везет» и направленных в комитет Госдумы по транспорту и строительству. РБК ознакомился с копией документа, его подлинность подтвердили представители «Ситимобила» и «Яндекс.Такси».

Почему компании готовы взять на себя дополнительную ответственность, разбирался РБК.

Какой закон о такси обсуждается в Госдуме Законопроект «О государственном регулировании отношений в области организации и осуществления деятельности по перевозке легковым такси и деятельности служб заказа легкового такси...» был внесен в Госдуму еще в 2015 году председателем комитета по транспорту и строительству Евгением Москвичевым и его первым заместителем Виталий Ефимовым. Он предлагает обязать такси иметь «шашечки» и оранжевый фонарь, а водителей — проходить предрейсовый медосмотр; агрегаторам предлагается запретить выдавать заказы таксистам, не имеющим разрешения. В 2018 году проект прошел первое чтение, а в 2019 году была подготовлена редакция ко второму чтению, которая вызвала резкую критику Государственно-правового управления (ГПУ) администрации президента и представителей крупных агрегаторов. Среди новых требований было, что службы заказа такси должны быть только российским юрлицом с российским капиталом и не могут быть филиалом какой-то иностранной компании; запрет на работу в такси для иностранцев; тарифы на перевозки должны утверждаться компаниями в соответствии с методикой, которую разработает Минтранс. При этом в последней публичной версии законопроекта ответственность за вред, причиненный при перевозке легковым такси жизни, здоровью пассажира, его багажу, ручной клади, в соответствии с гражданским законодательством должен нести водитель.

Что предложили агрегаторы

В подготовленных поправках агрегаторы предложили возмещать ущерб жизни, здоровью, багажу, ручной клади каждого пассажира в размере до 2 млн руб. на один случай причинения вреда. Возмещение может осуществляться с использованием механизма добровольного страхования рисков своей ответственности или добровольного страхования рисков причинения вреда. При этом агрегаторы готовы нести субсидиарную ответственность наряду с перевозчиками, которые являются самозанятыми или индивидуальными предпринимателями. Это значит, что служба заказа такси будет нести материальную ответственность, только если перевозчик не сможет компенсировать причиненный пассажиру вред в полном объеме, объясняет юрист Forward Legal Станислав Бородаев.