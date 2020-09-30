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Агрегаторы такси предложили переложить на них часть расходов за ДТП

Агрегаторы такси готовы выплачивать до ₽2 млн пострадавшим в ДТП, если перевозчик не сможет компенсировать вред. Инициатива — компромисс с учетом ранее внесенного в Госдуму проекта, вводящего для них более жесткую ответственность
Фото:Флегонтова Татьяна / ТАСС
Фото: Флегонтова Татьяна / ТАСС

Агрегаторы такси готовы разделить материальную ответственность за ДТП, если заказ был принят через них, а за рулем легкового такси был самозанятый гражданин или индивидуальный предприниматель. Это следует из поправок к законопроекту о такси, подготовленных «Яндекс.Такси», «Ситимобилом», Gett и группой «Везет» и направленных в комитет Госдумы по транспорту и строительству. РБК ознакомился с копией документа, его подлинность подтвердили представители «Ситимобила» и «Яндекс.Такси».

Почему компании готовы взять на себя дополнительную ответственность, разбирался РБК.

Какой закон о такси обсуждается в Госдуме

Законопроект «О государственном регулировании отношений в области организации и осуществления деятельности по перевозке легковым такси и деятельности служб заказа легкового такси...» был внесен в Госдуму еще в 2015 году председателем комитета по транспорту и строительству Евгением Москвичевым и его первым заместителем Виталий Ефимовым. Он предлагает обязать такси иметь «шашечки» и оранжевый фонарь, а водителей — проходить предрейсовый медосмотр; агрегаторам предлагается запретить выдавать заказы таксистам, не имеющим разрешения. В 2018 году проект прошел первое чтение, а в 2019 году была подготовлена редакция ко второму чтению, которая вызвала резкую критику Государственно-правового управления (ГПУ) администрации президента и представителей крупных агрегаторов. Среди новых требований было, что службы заказа такси должны быть только российским юрлицом с российским капиталом и не могут быть филиалом какой-то иностранной компании; запрет на работу в такси для иностранцев; тарифы на перевозки должны утверждаться компаниями в соответствии с методикой, которую разработает Минтранс.

При этом в последней публичной версии законопроекта ответственность за вред, причиненный при перевозке легковым такси жизни, здоровью пассажира, его багажу, ручной клади, в соответствии с гражданским законодательством должен нести водитель.

Что предложили агрегаторы

В подготовленных поправках агрегаторы предложили возмещать ущерб жизни, здоровью, багажу, ручной клади каждого пассажира в размере до 2 млн руб. на один случай причинения вреда. Возмещение может осуществляться с использованием механизма добровольного страхования рисков своей ответственности или добровольного страхования рисков причинения вреда. При этом агрегаторы готовы нести субсидиарную ответственность наряду с перевозчиками, которые являются самозанятыми или индивидуальными предпринимателями. Это значит, что служба заказа такси будет нести материальную ответственность, только если перевозчик не сможет компенсировать причиненный пассажиру вред в полном объеме, объясняет юрист Forward Legal Станислав Бородаев.

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Фото:Олег Яковлев / РБК

Как пояснили представители агрегаторов, в законодательстве сейчас не установлена ответственность служб заказа такси, но «добросовестные агрегаторы добровольно ввели страхование каждой поездки». Они считают «важным распространить эту практику повсеместно, закрепив в отраслевом законодательстве субсидиарную ответственность в случае ДТП». Таким образом, платформы будут обязаны нести материальную ответственность, если заказ выполняется самозанятым водителем или водителем, зарегистрированным в качестве ИП, пояснили представители «Ситимобила», «Везет», Gett и «Яндекс.Такси».

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Как предлагали зарегулировать работу агрегаторов

Сейчас, согласно закону «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси...», агрегаторы такси несут субсидиарную ответственность за ДТП, только если на момент происшествия водитель такси не имел разрешения на таксомоторные перевозки.

В декабре 2019 года члены Совета Федерации Андрей Турчак и Людмила Бокова внесли в Госдуму еще один законопроект о регулировании такси. В нем предлагалось разрешить такую деятельность для самозанятых, но одновременно предлагалось дать властям регионов устанавливать максимальное количество легковых такси, а также вводился запрет на управление легковым такси на основании иностранных или международных водительских удостоверений и др. Кроме того, предлагалось установить для агрегаторов солидарную ответственность за ДТП. Такая формулировка означала, что пассажир вправе предъявить требование сразу к службе заказа такси, минуя перевозчика, объясняет Бородаев. Представители агрегаторов были недовольны таким предложением. «Как бы депутаты ни хотели, мы не являемся перевозчиком ни юридически, ни фактически, поэтому не можем нести ответственность в той части, в которой не ведем деятельность», — рассказал РБК собеседник в одной из компаний — агрегаторов такси. Этот законопроект пока не был представлен к первому чтению.

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Фото:Дмитриева Ирина / ТАСС

«Безусловно, субсидиарная ответственность выглядит предпочтительнее для агрегаторов, поскольку служба заказа такси будет отвечать за вред, причиненный жизни и здоровью пассажира, а также его имуществу только в части, которую не погасил перевозчик. Законопроект фактически перекладывает на компании — агрегаторы такси роль по упорядочиванию рынка перевозок», — говорит юрист. Бородаев также предполагает, что, если законопроект будет принят, это приведет к удорожанию стоимости поездок, поскольку компании-агрегаторы должны будут создать соответствующую инфраструктуру и будут нести расходы по страхованию своей ответственности.

Депутат Вячеслав Лысаков, который принимал участие в разработке законопроекта, сообщил РБК, что, по его мнению, в проект не нужно вносить поправки, его следует отозвать. «Нужно забыть про этот законопроект, он безвозвратно испорчен, и перейти к законопроекту Совета Федерации», — сказал Лысаков.

РБК направил запрос в комитет по транспорту при Госдуме.

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Фото:Замир Усманов / Global Look Press

Какие еще поправки предложили агрегаторы

  • Включить в законопроект возможность работы в такси для самозанятых водителей (сейчас получить разрешение на осуществление таксомоторных перевозок могут только ИП), а также зафиксировать для них правила аренды транспортных средств.
  • Исключить государственное регулирование цен на поездки, так как это является вмешательством в механизм рыночного ценообразования, которое затормозит легализацию рынка и рост доступности такси для пассажиров. Кроме того, эта норма может привести к сговорам перевозчиков в отдельных регионах, что негативно скажется на развитии региональных рынков, считают агрегаторы. Искусственное ограничение количества легковых такси также крайне негативно скажется на развитии отрасли, снизит доступность услуг для пассажиров, а качество и безопасность самих поездок при этом снизятся, уверены игроки рынка.
  • Вместо обязательной установки тахографов в автомобили такси рабочая группа предложила закрепить возможность использования современного программного обеспечения, которое позволяет получать всю необходимую информацию о состоянии автомобиля и водителя в режиме реального времени.
Автор
Анастасия Скрынникова
такси агрегаторы законопроект «Яндекс.Такси»
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