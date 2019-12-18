Агрегаторы такси уравняют в ответственности с перевозчиками

Водителей такси обяжут иметь российские права, лицензии будут разыгрывать на аукционе, а агрегаторы будут нести солидарную ответственность на равных с перевозчиком. Законопроект с такими предложениями сегодня внесут в Госдуму

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В среду, 18 декабря, группа депутатов и сенаторов во главе с вице-спикером Совета Федерации и секретарем генсовета «Единой России» Андреем Турчаком готовится внести законопроект о госрегулировании такси. РБК ознакомился с текстом проекта, его подлинность подтвердил Турчак. Основные положения документа:

Разрешение на осуществление перевозок легковым такси смогут получать не только юрлица и индивидуальные предприниматели, как сейчас, но и самозанятые граждане.

Не допускается управление легковым такси на основании иностранных или международных водительских удостоверений.

Водитель такси должен пройти аттестацию на знание улично-дорожной сети субъекта России, выдавшего ему разрешение на перевозку пассажиров. Он сможет проходить предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр дистанционно с помощью телемедицины.

Легковое такси должно иметь на боковых поверхностях кузова цветографическую схему («шашечки»), оранжевый фонарь на крыше, а цвет кузова должен соответствовать установленной гамме, если подобное требование существует в конкретном субъекте страны.

В каждом субъекте местным законом может устанавливаться максимальное количество легковых такси, но оно не может составлять менее 30 на каждую 1 тыс. жителей этого региона. Если количество поданных заявлений на выдачу разрешений превысит максимальный показатель, разрешения будут разыгрывать на аукционе.

В России будут вести реестр такси и служб заказа такси — агрегаторов.

Службы заказа такси будут нести солидарную ответственности за действия перевозчиков.

Законопроект необходим для внесения агрегаторов такси в правовое поле, пояснил РБК Андрей Турчак. «Службы заказа легкового такси, так называемые агрегаторы, теперь контролируют рынок таксомоторных перевозок более чем на 60%. Они стали известными брендами, которые вызывают доверие у людей, но при этом практически не несут ответственности за безопасность пассажира во время поездки. Поэтому необходимо установить механизмы регулирования, которые будут учитывать тенденции развития отрасли», — объяснил он.

Требование о российских правах для таксистов Турчак объяснил тем, это позволит «быть уверенными в их квалификации». Он также отметил, что на переход на российские удостоверения предусмотрена отсрочка в три года.

Согласно законопроекту, главным условием работы агрегаторов станет введение солидарной ответственности за вред, причиненный здоровью пассажира или его багажу, в случае аварии или другого происшествия. Авторы законопроекта считают, что ИП и самозанятые, в отличие от таксопарков, не всегда могут самостоятельно компенсировать ущерб. Поэтому если пассажир воспользуется через агрегатор их услугами, то в случае инцидента он сможет выбрать, с кого требовать компенсацию — с предпринимателя, онлайн-сервиса или обоих одновременно. При этом максимальный размер выплаты составит не более 2 млн руб.