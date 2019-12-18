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Агрегаторы такси уравняют в ответственности с перевозчиками
Водителей такси обяжут иметь российские права, лицензии будут разыгрывать на аукционе, а агрегаторы будут нести солидарную ответственность на равных с перевозчиком. Законопроект с такими предложениями сегодня внесут в Госдуму
Фото: Дмитриева Ирина / ТАСС

В среду, 18 декабря, группа депутатов и сенаторов во главе с вице-спикером Совета Федерации и секретарем генсовета «Единой России» Андреем Турчаком готовится внести законопроект о госрегулировании такси. РБК ознакомился с текстом проекта, его подлинность подтвердил Турчак. Основные положения документа:

  • Разрешение на осуществление перевозок легковым такси смогут получать не только юрлица и индивидуальные предприниматели, как сейчас, но и самозанятые граждане.
  • Не допускается управление легковым такси на основании иностранных или международных водительских удостоверений.
  • Водитель такси должен пройти аттестацию на знание улично-дорожной сети субъекта России, выдавшего ему разрешение на перевозку пассажиров. Он сможет проходить предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр дистанционно с помощью телемедицины.
  • Легковое такси должно иметь на боковых поверхностях кузова цветографическую схему («шашечки»), оранжевый фонарь на крыше, а цвет кузова должен соответствовать установленной гамме, если подобное требование существует в конкретном субъекте страны.
  • В каждом субъекте местным законом может устанавливаться максимальное количество легковых такси, но оно не может составлять менее 30 на каждую 1 тыс. жителей этого региона. Если количество поданных заявлений на выдачу разрешений превысит максимальный показатель, разрешения будут разыгрывать на аукционе.
  • В России будут вести реестр такси и служб заказа такси — агрегаторов.
  • Службы заказа такси будут нести солидарную ответственности за действия перевозчиков.

Законопроект необходим для внесения агрегаторов такси в правовое поле, пояснил РБК Андрей Турчак. «Службы заказа легкового такси, так называемые агрегаторы, теперь контролируют рынок таксомоторных перевозок более чем на 60%. Они стали известными брендами, которые вызывают доверие у людей, но при этом практически не несут ответственности за безопасность пассажира во время поездки. Поэтому необходимо установить механизмы регулирования, которые будут учитывать тенденции развития отрасли», — объяснил он.

Требование о российских правах для таксистов Турчак объяснил тем, это позволит «быть уверенными в их квалификации». Он также отметил, что на переход на российские удостоверения предусмотрена отсрочка в три года.

Согласно законопроекту, главным условием работы агрегаторов станет введение солидарной ответственности за вред, причиненный здоровью пассажира или его багажу, в случае аварии или другого происшествия. Авторы законопроекта считают, что ИП и самозанятые, в отличие от таксопарков, не всегда могут самостоятельно компенсировать ущерб. Поэтому если пассажир воспользуется через агрегатор их услугами, то в случае инцидента он сможет выбрать, с кого требовать компенсацию — с предпринимателя, онлайн-сервиса или обоих одновременно. При этом максимальный размер выплаты составит не более 2 млн руб.

В случае принятия законопроекта все агрегаторы должны будут предоставить в единый реестр информацию о самой организации, а также адрес сайта в интернете и «наименование всех используемых приложений для мобильных устройств». Власти на федеральном и региональном уровне смогут проводить плановые и внеплановые проверки деятельности «служб вызова легкового такси» и аннулировать разрешения при отказе устранить нарушения. Если агрегатор продолжит работу без разрешения, на него также наложат штраф.

Агрегаторы будут обязаны ежедневно проверять актуальность документов у перевозчиков. Штраф для юридических лиц за передачу заказа водителям без разрешения составит 100–200 тыс. руб., при повторном нарушении 200–500 тыс. руб.

В декабре 2018 года Госдума приняла в первом чтении законопроект о такси, согласно которому на машинах должны появиться «шашечки» и оранжевый фонарь. Водителей предлагалось обязать проходить предрейсовый медосмотр. Агрегаторам предлагалось запретить выдавать заказы таксистам, не имеющим разрешения. Летом глава комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев заявил, что ко второму чтению проект планируется ужесточить. В частности, в него намеревались внести требование к службе заказа такси о том, что она должна быть только российским юридическим лицом с российским капиталом, и не может быть филиалом какой-то иностранной компании. Это вызвало критику со стороны иностранных агрегаторов, например компании Gett.

Авторы: Владислав Скобелев, Наталья Галимова
Теги: такси, Андрей Турчак, законопроект, агрегатор
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