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«Яндекс.Такси» пошел на мировое с московской дорожной инспекцией

Фото: Замир Усманов / Global Look Press
Фото: Замир Усманов / Global Look Press

«Яндекс.Такси» и Московская административная дорожная инспекция (МАДИ) подписали мировое соглашение, которое утвердил московский арбитражный суд. Об этом РБК сообщила пресс-служба агрегатора. Сервис обязался не работать с водителями, у которых нет специального разрешения на перевозку пассажиров.

«Яндекс» решил реструктурировать «Яндекс.Такси»
Технологии и медиа
Фото: Евгения Новоженина / Reuters

«Если разрешение не действительное, Яндекс.Такси отключает доступ перевозчика к заказам сервиса», — говорится в сообщении. В пресс-службе также подчеркнули, что подписание соглашения свидетельствует о том, что компания заинтересована в обеспечении безопасности своих клиентов.

Ранее МАДИ обнаружила, что агрегаторы передают заказы нелегальным водителям. В апреле инспекция подала иски к компаниям Gett, «Яндекс.Такси» и «Ситимобил».

«Яндекс» запустил единое приложение для такси, каршеринга и других услуг
Технологии и медиа
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

В конце августа арбитражный суд Москвы отказал МАДИ в удовлетворении иска к компании Gett. Как сообщает «Коммерсантъ», суд пришел к выводу, что в российском законодательстве нет понятия «агрегатора услуг перевозок на такси», а значит, данные сервисы невозможно обязать контролировать наличие разрешений.

Несмотря на решение суда, Gett добровольно договорился с департаментом транспорта о том, что будет проверять таксистов на наличие специальной регистрации.

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Теги: «Яндекс. Такси», МАДИ, Арбитражный суд Москвы
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