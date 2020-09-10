«Яндекс.Такси» пошел на мировое с московской дорожной инспекцией

Фото: Замир Усманов / Global Look Press

«Яндекс.Такси» и Московская административная дорожная инспекция (МАДИ) подписали мировое соглашение, которое утвердил московский арбитражный суд. Об этом РБК сообщила пресс-служба агрегатора. Сервис обязался не работать с водителями, у которых нет специального разрешения на перевозку пассажиров.

«Если разрешение не действительное, Яндекс.Такси отключает доступ перевозчика к заказам сервиса», — говорится в сообщении. В пресс-службе также подчеркнули, что подписание соглашения свидетельствует о том, что компания заинтересована в обеспечении безопасности своих клиентов.

Ранее МАДИ обнаружила, что агрегаторы передают заказы нелегальным водителям. В апреле инспекция подала иски к компаниям Gett, «Яндекс.Такси» и «Ситимобил».