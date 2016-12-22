Обращение Путина собрало почти 70% находившихся у телевизоров москвичей

Обращение Владимира Путина к россиянам, которое касалось пенсионной реформы, посмотрели почти 1,5 млн москвичей, или 69,3% находившихся у телевизора жителей столицы. Накануне трансляции каналам пришлось менять свои сетки вещания

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Телеобращение президента Владимира Путина, которое вышло в эфир в полдень 29 августа и было посвящено пенсионной реформе, по предварительным данным, посмотрели почти 1,5 млн москвичей старше четырех лет, свидетельствуют данные исследовательской компании Mediascope. Суммарный рейтинг этой передачи составил 10,2% (от общего числа жителей Москвы), доля — 69,3% (от общего числа находившихся в тот момент времени у телевизоров).

Для сравнения: «Прямую линию с Владимиром Путиным», которая прошла 7 июня, в Москве посмотрели 1,2 млн человек. Суммарный рейтинг равнялся 8,1%, доля — 54,1%.

Выступление главы государства показали три крупнейших вещателя: «Первый канал», входящий в холдинг ВГТРК телеканал «Россия 1» и принадлежащий холдингу «Газпром-Медиа» НТВ, а также «Пятый канал», ТВЦ, «Звезда», «360°» и «Москва 24».

Больше всего зрителей 30-минутная трансляция собрала на канале «Россия 1». За выступлением президента здесь, по данным Mediascope, следили ​448,4 тыс. москвичей старше четырех лет. Рейтинг передачи в эфире этого вещателя составил 3,1%, доля — 21,4%.

О том, что Путин обратится к россиянам, стало известно во вторник. Телеканалам пришлось поменять сетки вещания. ​Как сообщил журналистам пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, телеобращение было личной инициативой президента и не обсуждалось с премьер-министром Дмитрием Медведевым.

В своем выступлении президент предложил смягчить пенсионную реформу, в частности повысить пенсионный возраст для женщин лишь до 60 вместо 63 лет, ранее предложенных правительством. Кроме того, он выступил с инициативой установить ряд льгот для многодетных матерей и лиц предпенсионного возраста. Предложения Путина будут оформлены как поправки ко второму чтению законопроекта о пенсионной реформе, которые будут рассматриваться Госдумой осенью.